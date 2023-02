Besonderes Augenmerk liegt auf den Klassenfahrten

Förderverein der Realschule Oberding

Der Förderverein der Realschule Oberding unterstützt vielfältig.

Oberding – Seit mehr als acht Jahren ist der Förderverein an der Realschule Oberding im Einsatz, und er kann aus dieser Zeit beachtliche Erfolge vorweisen. Dies berichtete der Vorsitzende, Altbürgermeister Helmut Lackner, in der Versammlung des Vereins.

Die Mitgliederzahl ist demnach auf 121 angewachsen. Ein Beweis dafür, dass die Eltern die Arbeit des Vereins sehr positiv verfolgten und dann auch bereit seien, das Modell zu unterstützen. Besonders erfreut zeigte sich der Vorsitzende über das Interesse der politischen Vertreter aus den Gemeinden, die Schüler an die Realschule entsenden.

Die Aktivitäten der Vorjahre wurden auch in Oberding durch die Corona-Pandemie ausgebremst, sodass in den vergangenen Jahren auf „Sparflamme“ unterstützt worden sei, nachdem auch die Schule unter dieser Zeit in erheblichem Maße gelitten hatte. Lackner erinnerte an die verschiedensten Projekte wie Robotik, die im besonderen die Digitalisierung im Auge hatte, oder die Schrauberwerkstatt. Hierzu hatte BMW Motoren zur Verfügung gestellt, an denen unter meisterlicher Anleitung die interessierten Schüler arbeiten konnten.

Des weiteren wurde eine Kooperation mit der Oberdinger Gemeindebücherei unterstützt. Auch das Wahlfach Heimat und Brauchtum wurde eingeführt, das sich bis heute großer Beliebtheit erfreut. Besondere Aufmerksamkeit legte der Förderverein auf die Klassenfahrten, die massiv unterstützt worden seien. Dabei hätten vor allem die Schüler Berücksichtigung gefunden, deren Eltern aus finanziellen Gründen nicht immer in der Lage waren, die Teilnahme zu bewerkstelligen. Hinzu kamen die schulischen Veranstaltungen wie Mai-, Herbst- oder Jahresabschlussfest, bei dem auch Preise für die besten Schüler ausgelobt wurden.

Für 2023 plant der Verein, verstärkt Fahrt aufzunehmen, um bewährte und neue Projekte zu unterstützen. Schatzmeister Thomas Kirchmeier verwies darauf, dass ein entsprechender Etat nach der Corona-Pause zur Verfügung stehe.

Lackner bedankte sich bei Rektor Martin Heilmeier und dem Vorstand samt Beirat für die „stets offene, gute und sachbezogene Zusammenarbeit“, die den Erfolg und die Förderziele stets im Auge habe. Ein Dank ging auch an die Sponsoren und die Mitglieder, ohne deren finanzielles Engagement all diese unterstützende Tätigkeit nicht möglich gewesen sei.

Für die Neuwahlen konnte Bürgermeister Bernhard Mücke als Wahlleiter gewonnen werden. Nach einer langen Amtszeit standen einige Vorstandsmitglieder nicht mehr zur Verfügung. Lackner bedankte sich bei den Ausscheidenden Hedwig Strobl, Kerstin Albers, Roswitha Frömmel-Reinhard und Norbert Simmet für ihre engagierte Mitarbeit. Die Nachfolge gestaltete sich nicht ganz so einfach, dennoch konnte wieder ein kompletter Vorstand gefunden werden.

Der neue Vorstand

Vorsitzender: Helmut Lackner

2. Vorsitzender: Egbert Bedat

Schatzmeister: Tom Kirchmeier

Schriftführerin: Izabela Speyerer

Beisitzer: Thomas Speyerer

Kassenprüferin: Carola Cronfeld

Kontakt

Weitere Informationen zum Verein stehen auf www.realschule-oberding.de (unter Eltern) sowie auf https://förderverein-realschule-oberding.de und sind unter E-Mail an vorstand@förderverein-realschule-oberding.de erhältlich. Wer den Verein finanziell unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende auf das Konto mit der IBAN DE84 7005 1995 0020 3286 62 bei der Sparkasse Erding–Dorfen tun. sin