Furioses Finale der Oberdinger Festwoche

Über 1000 Teilnehmer und 90 Vereine beim Festzug – Nur einmal streikt die Tonanlage

Von Bernd Heinzinger schließen

Auf fünf fast perfekte Jubiläumstage dürfen die Feuerwehr, Eustachia-Schützen und der Kriegerverein in Oberding zurückblicken. Mit einem imposanten Festzug nahm der Feiermarathon sein gebührendes Ende, über 1000 Teilnehmer von mehr als 90 Vereinen marschierten dabei angeführt von der Blaskapelle Isen durch die Ortschaft.

Oberding – Gejubelt worden war zuvor im Zelt, als Festausschussvorsitzender Johannes Sandnter verkündete, dass man die Strecke deutlich verkürzt habe – angesichts Temperaturen von um die 35 Grad eine weise Entscheidung. Im Festzelt war die Luft schon ziemlich dick, als Bürgermeister Bernhard Mücke ans Mikrofon trat. Für ihn hatte der Tag bereits um 6 Uhr in der Früh begonnen, als er am Rathaus für die Kranzniederlegung abgeholt wurde: „Es gibt nichts Schöneres um diese Uhrzeit“, sagte Mücke mit einem Lachen: „Doch schnell ging mir angesichts der 80 hübschen Festdamen das Herz auf.“ Das Gemeindeoberhaupt sprach von fünf tollen Festtagen und betonte: „Die ganze Ortschaft, egal ob Jung oder Alt, hat hier mitgeholfen. Das macht mich als Bürgermeister wahnsinnig stolz.“ Landrat Martin Bayerstorfer beneidete Mücke süffissant, dass er an diesem Tag so gut betreut werde. Er lobte, dass sich in diesen schweren Zeiten so viele Leute zusammengefunden hätten, um so etwas Tolles auf die Beine zu stellen.

Nach den Grußworten fand langsam auch Sandtner kurz Zeit zum Durchschnaufen, nach fünf Tagen voller Anstrengungen für ihn und alle Helfer. Insgesamt zeigte er sich hochzufrieden mit dem Ablauf, nur einen Schönheitsfehler habe es am Freitag beim Kabarett gegeben. Da funktionierte die Tonanlage, die man „sündhaft teuer“ ausgeliehen hatte, nicht gerade perfekt. Als Folge seien die BR-BrettlSpitzen nicht richtig zu verstehen gewesen: „Das ist schade, hat der Stimmung aber keinen großen Abbruch getan.“ Ansonsten gab es kaum einen Grund zu meckern: „Der Auftakt mit dem Weinfest hat unsere Erwartungen übertroffen, auch der Kindernachmittag wurde sehr gut angenommen.“ Lediglich das sehr heiße Wetter habe vielleicht den einen oder anderen am Kommen gehindert. Der Wahnsinn sei der Abend mit LaBrassBanda gewesen: „Die haben das Festzelt zum Beben gebracht, einfach gigantisch.“

Als gute Idee bezeichnete Sandter auch den Biergarten vor dem Zelt: „Dort waren bei dem Wetter die Plätze immer bestens gefüllt.“ Positiv zu erwähnen sei zudem, dass die Jubiläumsfeierlichkeiten von Anfang bis zum Ende reibungslos und ohne nennenswerte Zwischenfälle verlaufen seien – heutzutage keine Selbstverständlichkeit.

An jedem Abend hatte die Bar noch bis in die Nacht hinein geöffnet. Sandnter weiß zu berichten: „Bis drei Uhr war da immer was los.“ Am Ende waren die Organisatoren der drei Vereine sehr erleichtert, wie gut ihre gemeinsame Jubiläumsfeier über die Bühne gegangen ist. Den Abschluss am Montag bildete der Kreisbauerntag mit Ludwig Hartmann, dem Grünen-Fraktionsvorsitzenden im Landtag.