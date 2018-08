Gasleitungsbau unter Hochdruck

Fleißig gebuddelt wird im Landkreis: Neben „Monaco“ entsteht derzeit noch eine zweite Gasleitung. Sie ist 74 Kilometer lang. Ein Teil der Rohre ist derzeit im nördlichen Landkreis zu sehen. Dort wurde das Erdreich fleißig aufgerissen.

Nördlicher Landkreis– Das Gasleitungsnetz in Deutschland wird immer dichter: Parallel zur Monaco-Gasleitung von Finsing nach Burghausen baut Open Grid Europe (OGE) aus Essen eine Leitung von Finsing bis Forchheim und berührt damit auch die Gemeinde Oberding. Die Rohre verlaufen nämlich auch entlang der Flughafentangente Ost. Sie verlassen den Landkreis bei Hirschau nahe Eittingermoos.

Wie bei der Monaco-Leitung haben die Stahlrohre einen Durchmesser von einem Meter und sind auf einen Druck von 100 bar ausgelegt. Um einem solchen Druck standhalten zu können, müssen die Rohre entsprechend stabil sein: Jedes der 18 Meter langen Einzelrohre wiegt volle acht Tonnen. Die ganze Leitung wird mit Kunststoff ummantelt. Alle etwa 16,5 Kilometer wird aus Sicherheitsgründen eine Absperreinrichtung eingebaut.

Die Leitung soll zum Jahresende in Betrieb gehen, heißt es in einer Pressemitteilung des Betreibers. Darin steht: „Die neue Leitung dient zum einen der Stärkung der Leistungsfähigkeit des Erdgastransportsystems in Nord-Süd- beziehungsweise in Süd-Nord-Richtung, und zum anderen werden damit die Kapazitätsbedarfe der regionalen und lokalen Verteilnetzbetreiber sichergestellt.“

Helmut Roloff von OGE in Essen erläutert im Gespräch mit der Heimatzeitung, dass der Zeitplan zur Inbetriebnahme eingehalten werden könne, man habe glücklicherweise keinen Verzug. „Sie wird mit der Monaco-Leitung in Finsing verbunden“, kündigt Roloff weiter an. Dort befindet sich die Mess- und Regelstation, die auch Zielpunkt der Leitung bis nach Burghausen und weiter nach Italien ist.

Sodann gehe es an die Renaturierung der Baustelle. „Der Mutterboden wird wieder aufgetragen, und zwar in enger Abstimmung mit den Landwirten. Wir berühren ja viele landwirtschaftliche Flächen. Wir haben auch eigene Landwirtschaftsexperten im Haus“, so der Unternehmenssprecher weiter. Er macht diese Renaturierungsarbeiten aber auch abhängig von der Witterung.

OGE gehört zu den größeren Netzbetreibern und hat nach eigenen Angaben 12 000 Kilometer Gasleitung in Betrieb, beschäftigt 1400 Mitarbeiter. „Der Gasbedarf ist riesig“, sagt Roloff. Auf Nachfrage nennt er eine imposante Zahl: Zwei Millionen Kubikmeter Gas könnten pro Stunde durch die Leitungen gepresst werden, die da im Kreis Erding verbuddelt werden.

Von alledem werde man in spätestens einem Jahr nichts mehr erkennen können, sehe man mal von den gelben Pfosten ab, die den Verlauf der 74- Kilometer-Trasse kennzeichnen. Die Rohrleitung liegt mindestens einen Meter tief im Boden, um sie vor äußeren Einflüssen zu schützen, heißt es in einem Projektflyer.

Ein Schutzstreifen von fünf Metern beiderseits der Leitung ist einzuhalten. Hier gilt ein Bauverbot. In Forchheim ist übrigens nicht Schluss: Mit einer Leitung nach Schwandorf soll Unternehmensinformationen zufolge auch die Anbindung an Erdgasspeicher erfolgen.