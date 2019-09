375 Euro pro Quadratmeter: Ausschreibung für Schwaiger Wenzelberg

Die Gemeinde Oberding will mit ihrem neuen Wohnbaulandmodell weniger gut betuchte Bürger auf dem Immobilienmarkt unterstützen. Und das so schnell wie möglich. Erst im Juli hat der Gemeinderat der Entwurfsplanung zugestimmt (wir berichteten). Nun werden im Rahmen des nach EU-Richtlinien aktualisierten Einheimischenmodells bereits vier Grundstücke ausgeschrieben, und zwar im Baugebiet Süd III am Schwaiger Wenzelberg. Preis: 375 Euro pro Quadratmeter.

Schwaig – „Der Preis errechnet sich an den neuen Bodenrichtwerten in Schwaig“, erklärte Bürgermeister Bernhard Mücke am Dienstagabend im Gemeinderat. Den Preis für das Wohnbaulandmodell kalkuliert die Gemeinde aus dem Richtwert von 650 Euro pro Quadratmeter. Davon werden 100 Euro Erschließungskosten abgezogen, der Rest durch zwei geteilt und dann wieder die Erschließung dazugerechnet. Das ergibt für den Käufer 375 Euro.

„Das ist die Grenze, was die Gemeinde gewähren kann. Alles andere wäre haushaltsrechtlich schwierig“, erklärt VG-Geschäftsführer Josef Steinkirchner auf Nachfrage unserer Zeitung.

Das kleinste der vier Grundstücke erstreckt sich auf eine Fläche von 330 Quadratmetern, das größte misst 459 Quadratmeter. Die Preisspanne liegt also zwischen knapp 124 000 und gut 172 000 Euro.

Ob man den Anschluss an die Nahwärmeversorgung des Kommunalunternehmens Gemo-Bau nicht vorschreiben könne, wollte Gemeinderat Georg Maier wissen. „Wir überzeugen lieber durch Leistung als mit Zwang“, sagte Steinkirchner. Die Nahwärme sei ohnehin beliebt bei den Bürgern, am Wenzelberg habe man derzeit eine Anschlussquote von 100 Prozent.

Die vier Grundstücke werden nun am Freitag, 4. Oktober, im Gemeindeanzeiger und auf der Homepage der Gemeinde ausgeschrieben. Bewerben kann man sich bis Montag, 4. November.

Wie berichtet, erfolgt die Vergabe nach einem komplexen Punktesystem. Vorteile hat, wer beispielsweise schon länger in der Gemeinde wohnt. Der Unterschied zum alten Modell ist allerdings, dass man nicht mindestens zehn Jahre in Oberding gemeldet sein muss. Es kann sich nun also mehr oder weniger jeder bewerben.

Ein Jahreseinkommen von 65 000 Euro darf etwa bei einem Antragsteller aber nicht überschritten werden. Extrapunkte gibt es bei geringeren Gehältern, bei Kindern oder beispielsweise bei ehrenamtlichem Engagement.

Die Gemeinde macht über das Modell aber auch Druck: Innerhalb von fünf Jahren nach dem Kauf muss man eingezogen sein. Es kann auch nicht einfach so vermietet werden. „Wenn jemand nicht schon 20 Jahre in dem Haus wohnt und vorher versucht zu vermieten, geht das Grundstück zurück an die Gemeinde“, stellte Bürgermeister Mücke im Juli klar.

Mit seinem Modell denkt die Gemeinde auch an Niederding, wo es viele geplante Eigentumswohnungen gibt. Inwiefern diese mit dem Modell vereinbar sind, muss sich noch zeigen. Im Visier ist zum Beispiel die Herrnstraße.