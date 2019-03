Noch ein Fahrzeug

17 Einsätze hatte die Feuerwehr Aufkirchen im Jahr 2018 zu bewältigen. Das berichtete Kommandant Peter Reiss in der Mitgliederversammlung.

Aufkirchen – Derzeit habe die Aufkirchener Wehr 45 Aktive und eine Jugendgruppe mit drei Mitgliedern. „Die große Beteiligung bei den 20 Übungen mit durchschnittlich 18,6 Aktiven wird sicher nicht von vielen Feuerwehren erreicht“, lobte der Kommandant.

Vorsitzender Wolfgang Hirner hatte zur Versammlung 45 aktive und passive Mitglieder begrüßt. Bürgermeister Bernhard Mücke betonte die große Bedeutung der fünf Ortsfeuerwehren. Er sicherte zu, dass die Gemeinde Oberding weiterhin in die Ausrüstung investieren werde, da es in Gefahrensituationen auch um das Wohl der Einsatzkräfte gehe. So steht in Aufkirchen nach dem neuen Feuerwehrhaus 2017 und dem neuen Löschfahrzeug 2018 für 2019 die Anschaffung eines zweiten Fahrzeugs an. Nach mehreren Übungen mit dem neuen LF 20 folgte im September die Fahrzeugweihe. Reiss appellierte an die Kameraden, sich für die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger anzumelden.

In seinem Jahresbericht zählte Hirner neben der Fahrzeugweihe auch gesellschaftliche Aktivitäten wie das Weinfest auf. Der bürokratische Aufwand bei solchen Festen sei deutlich gestiegen.

Bei den Ehrungen wurden Dirk Bredtmann, Mikka Kuhlmann, Johannes Schwinghammer und Christine Zens zu Feuerwehrmännern und Stephan Greinsberger und Nadine Lippold zu Löschmeistern befördert. Michael Grasl wurde für zehn Jahre und Martin Scheuchenpflug für 30 Jahre aktiven Feuerwehrdienst in Aufkirchen geehrt. Ferner erhielten Chris Eitelbus, Maximilian Neumaier, Florian Reichenbach sowie Matthias Zehetmair das Rettungsschwimmabzeichen in Bronze und Lara Biener, Luis Boden, Maximilian Hirner, Mikka Kuhlmann, Nadine Lippold und Florian Ros das Rettungsschwimmabzeichen in Silber.

Jugendwart Wolfgang Ros gab einen Überblick über die Nachwuchsarbeit der Feuerwehr Aufkirchen. Acht Jugendliche wurden in die aktive Wehr übernommen. Die Nachwuchstruppe habe 2018 zwölf Übungen absolviert.red