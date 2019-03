„Araber sollen möglichst viel Geld in Bayern lassen“

Mit dem Terminal 1 ist die Flughafen München GmbH (FMG) schon länger nicht mehr zufrieden. Kommen hier viele Passagiere auf einmal an, wird es schnell eng.

Flughafen/Oberding – Ein Fünf-Sterne-Niveau könne der Flughafen dort nicht mehr bieten, berichtete FMG-Prokurist Josef Schwendner im Oberdinger Gemeinderat. Auf dessen Flur liegt der Moos-Flughafen. Und: „Der Platz für die Sicherheit ist zu gering.“ Aus diesem Grund will die FMG bekanntlich das Terminal 1 um einen Flugsteig erweitern. Den entsprechenden Bauantrag segnete das Oberdinger Gremium nun einstimmig ab.

Übrigens schon zum zweiten Mal seit Mai 2017. Damals hatte Freising allerdings auf einem Planfeststellungsverfahren bestanden, im Zuge dessen die Domstadt Ende vergangenen Jahres beschloss, nicht gegen das Vorhaben der FMG zu klagen.

Das Terminal 1 soll künftig die gleiche Qualität vorweisen wie das Terminal 2. Ermöglichen soll das der neue Flugsteig, der zwischen den Modulen A und B entsteht. Dort wird überwiegend Non-Schengen-Verkehr – beispielsweise aus den USA oder dem arabischen Raum – abgewickelt. Die US-Passagiere durchlaufen Schwendner zufolge ein mehrstufiges Sicherheitskontrollsystem, was wiederum viel Platz in Anspruch nehme.

In dem neuen Gebäude sollen auch eine Kantine, Wartebereiche, Lounges und Läden entstehen. „Arabische und US-Kunden finden hier vor, was sie brauchen“, sagte Schwendner. Diese „sollen möglichst viel Geld in Bayern lassen“, wie er es formulierte.

Der neue Flugsteig wird im rechten Winkel an das Terminal angebaut. Er besteht aus Kernbauwerk und Pier, die sich in Ost-West-Ausrichtung auf eine Länge von 360 Metern erstrecken. Das Kerngebäude ist 22 Meter hoch, der Pier 17 Meter. Die Gesamtfläche beträgt 90 000 Quadratmeter.

Die Erweiterung lässt sich der Flughafen 450 Millionen Euro Kosten. Platz bieten soll der Flugsteig für sechs Großraum-Flugzeuge oder zwölf kleinere Flugzeuge. Auch ein A 380 kann dort andocken, über drei Fluggastbrücken würden dann die Passagiere aussteigen können.

Auf Nachfrage von Gemeinderat Wolfgang Hirner schätzte Schwendner, dass das Terminal 1 durch die Erweiterung um rund 20 Prozent wachsen werde. „Die Kapazität nutzen wir, damit das Terminal 2 wieder Luft hat“, erklärte Schwendner. Die Fluglinie Eurowings werde im Juni 2019 vom Terminal 2 ans Terminal 1 umziehen. Dort ist nach dem Aus für Air Berlin genügend Platz. Der Flugsteig dient ihm zufolge nicht dazu, die Zahl der Flugbewegungen zu erhöhen.

Damit der Bau möglichst bald losgehen kann, will die FMG demnächst einen Teilbauantrag für eine Baugrube mit umlaufender Spundwand stellen. Diese ist dem Prokuristen zufolge maximal 6,5 Meter tief, 350 Meter lang und bis zu 150 Meter breit. Die Spundwände bringen es auf eine Fläche von 12 000 Quadratmetern. Der Neubau soll spätestens im Jahr 2022 fertig sein.

Die FMG stellte im Gemeinderat auch den Stand in Sachen Ausbau des Flughafenzubringers Ost mit dem neuen Südring vor. Dieser verbindet das Flughafen-Gelände mit dem östlich davon gelegenen Straßennetz, also Flughafentangente Ost und Kreisstraße ED 5. Der erste Bauabschnitt soll Ende 2019 fertig sein, der zweite dauert von April bis Ende 2020.

Sorge herrscht unter den Landwirten, wie sie während der Arbeiten ihre Felder westlich der ED 5 erreichen sollen. „Wir werden immer eine Lösung finden“, versicherte Schwendner. Die weiteren beiden Prämissen seien die Gewährleistung des Radwegs und der Zufahrt zum Flughafen. Es werde zwei Rampen geben – eine für die Abzweigung zum Flughafen und eine zu den Feldern.

Als Schwendner sagte, er hoffe, dass die neue S-Bahn-Haltestelle mit Wendeanlage in Schwaigerloh 2024 fertig sein werde, musste Bürgermeister Bernhard Mücke schmunzeln. „Es wird bestimmt nicht 2024. Wetten?“, fragte er. „Ich wette erst nach 24 Uhr“, meinte Schwendner dazu.