Goldgrube Gewerbegebiet: Oberding rechnet mit 43 Millionen Euro aus Grundstücksverkäufen in Schwaig

Gemeinderat hat Haushalt vorberaten

Von Markus Schwarzkugler

Während in anderen Landkreis-Gemeinden und auch in der Stadt Erding an der Steuerschraube gedreht wird, ist das in Oberding kein Thema gewesen bei den Haushaltsvorberatungen am Dienstag im Gemeinderat. Nichtsdestotrotz ist der Etat für 2023 ein gutes Stück entfernt von Rekorden der Vergangenheit. Hintergrund bleibt Corona und der damit verbundene Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen, insbesondere vom Flughafen.

Oberding – Knapp 45 Millionen Euro will die Gemeinde heuer dennoch investieren. Allerdings klappt das in der aktuellen Lage nur über einen Sonderweg, dank einer Erleichterung bei der Kreisumlage und vor allem wegen dicker Einnahmen im Rahmen der Schwaiger Gewerbegebietserweiterung.

Sonderweg macht’s möglich

Den Sonderweg erklärte Kämmerer Georg Neudecker. Um den Gesamthaushalt mit einer Summe von knapp 75 Millionen Euro in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen, führt die Kommune knapp 2,9 Millionen Euro aus dem Vermögenshaushalt mit den Investitionen hinüber in den Verwaltungshaushalt mit den laufenden Kosten, etwa Ausgaben fürs Personal. Normalerweise wird die entgegengesetzte Richtung angestrebt. Zudem entnimmt die Gemeinde gut 11,1 Millionen Euro aus den Rücklagen. So kann sie auf Kreditaufnahmen verzichten.

Neudecker hat für heuer bei den Gewerbesteuereinnahmen – gewohnt vorsichtig – zwölf Millionen Euro angesetzt, drei Millionen mehr als im Vorjahr. Das noch nicht final vorliegende Ergebnis für 2022 wird jedoch bei etwa 15 Millionen liegen, wie Neudecker berichtete.

Gewerbesteuer: „Warum so wenig?“

Das ist immer noch weit entfernt vom Vor-Corona-Niveau mit um die 30 Millionen Euro, was Georg Stemmer (CSU) wunderte. „Warum setzen wir so niedrig an?“, wollte er wissen. „Der Flughafen läuft doch wieder auf Hochtouren.“ Dem widersprach sein Parteikollege und Bürgermeister Bernhard Mücke vehement. Er prognostizierte: „Die Erholung dauert mindestens noch fünf Jahre, die müssen erst wieder schwarze Zahlen schreiben. Also ich bin froh, wenn wir die zwölf Millionen erreichen.“

3,4 Millionen Euro weniger Kreisumlage

Ein dicker Ausgabebrocken für die Gemeinden ist stets die Umlage, die sie an den Landkreis zu entrichten haben. Wie berichtet, hat der Kreistag den Hebesatz von 51,70 auf 53,47 Punkte angehoben. Dennoch zahlt Oberding heuer knapp 3,4 Millionen Euro weniger als im Vorjahr, nämlich nun „nur“ noch knapp 16,8 Millionen Euro. Das hat den Hintergrund, dass sich durch die Rückgänge im Etat die Umlagekraft im Vergleich zur Vergangenheit verringert hat. Ähnlich wie in der Stadt Erding, weswegen die anderen Gemeinden nun erst recht mehr zu berappen haben.

Ein ganz dicker Brocken auf der Einnahmenseite im Vermögenshaushalt ist die Erweiterung des Gewerbegebiets östlich der Eichenstraße in Schwaig. „Wir haben den ersten Verkauf schon vorgenommen und das Geld bekommen“, berichtete Neudecker. Er setzt für heuer satte 43 Millionen Euro Einnahmen aus Grundstücksverkäufen an. Davon fließen aber 15 Millionen in Grunderwerb im Schwaiger Osten, den die Gemeinde für die Erweiterung ebenfalls tätigen muss.

Rathausbau: Wettbewerb endet

Der städtebauliche Wettbewerb für den Rathausneubau wird laut Neudecker demnächst abgeschlossen. Ernsthaft konkret wird das Projekt aber wohl erst 2025 und 2026, wenn insgesamt zehn Millionen Euro angesetzt sind – zu diesem Zeitpunkt freilich nur ein sehr vager Ansatz des Kämmerers.

Das Projekt Rathaus hängt auch mit dem Umzug der Container rüber zum neuen Bauhof in Aufkirchen zusammen. „Wir werden wohl heuer anfangen, etwa mit der Sanierung der Schiffshalle“, berichtete Neudecker. Erste 1,7 Millionen Euro sollen heuer in den Neubau des Bauhofs fließen, für die drei Folgejahre setzt der Kämmerer jeweils zwei Millionen an.

Großprojekt der Feuerwehr

Das neue Feuerwehrhaus in Schwaig wird rund 4,5 Millionen Euro kosten, die erste Million steht schon mal für heuer im Finanzplan. Auf rund 800 000 Euro beläuft sich ein neues Drehleiterfahrzeug für die Oberdinger Wehr, das jedoch in weiter Ferne liegt: „Die aktuelle Mindestlieferzeit beträgt drei Jahre“, so Neudecker.

Für die Finanzierung der Grund- und Mittelschule mit Sportanlagen hat die Gemeinde noch Reste aus dem Vorjahr zu bezahlen: zusammen knapp 1,5 Millionen Euro. Die Sanierung des Dachs auf dem Aufkirchener Kinderhaus schlägt derweil mit knapp 300 000 Euro zubuche.

Mehrzweckhalle zurückgestellt

„Alles noch in der Planungsphase – die genauen Kosten sind noch nicht bekannt“, sagte Neudecker zum Stand bei der Sportanlage des TuS. Beim FC Schwaig soll dagegen die Sporthalle saniert, die Beleuchtung auf LED umgestellt werden, „eventuell auch an den Fußballplätzen“, so Neudecker, der knapp 300 000 Euro dafür ansetzt.

In die Finanzplanung mal grob eingetragen hat er für die Jahre 2024 bis 2026 insgesamt vier Millionen Euro für die Sanierung der Oberdinger Mehrzweckhalle: „Dafür haben wir noch keinen Termin gefunden und die Sanierung deshalb zurückgestellt.“

Gähnende Leere herrscht in der Zeile für den Bau eines Gehwegteilstücks von Niederding Richtung Schwaig. „Da scheitert’s am Grundstückskauf“, berichtete Neudecker, der auch das Parkhaus für den Bahnhof in Schwaigerloh ansprach – ein Millionenprojekt. Aber noch nicht heuer, denn die aufwendigen Planungen (wir berichteten) nehmen noch viel Zeit in Anspruch.

„Rund 75 Millionen Euro: Das ist wieder ein stolzer Haushalt“, befand Mücke. Beschließen will der Gemeinde rat den Etat dann im März.