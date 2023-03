Schwaig: Logistiker Group7 verdreifacht seine Fläche

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Wird sich deutlich vergrößern: das Logistik-Unternehmen Group7 in Schwaig. © Roland Albrecht

Es war das erste Unternehmen, das sich im Rahmen der Gewerbegebietserweiterung im Osten von Schwaig in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung um Flächen beworben hat. Und es ist das erste Unternehmen, das nun offiziell einen Zuschlag von der Gemeinde Oberding erhalten hat: Der Logistik-Dienstleister Group7 erwirbt einer Pressemitteilung der Gemeinde Oberding zufolge 102 000 Quadratmeter Bauland.

Schwaig – Damit gehen die Wünsche, die Vorstand Günther Jocher und Klaus Spielmann, Leiter Unternehmensentwicklung bei Group7, bei der Vorstellung der Pläne in einer Gemeinderatssitzung im Juli 2020 geäußert hatten, in Erfüllung. Schon damals war von zehn Hektar die Rede gewesen. Und auch von 210 neuen Arbeitsplätzen, die der Ausbau der Firmenzentrale –insgesamt sind es neun Standorte deutschlandweit – mit sich bringen soll. Das bedeutet nahezu eine Verdopplung der aktuellen Mitarbeiterzahl. Die Fläche, auf der sich das Unternehmen erstreckt, wird durch den Deal mit der Gemeinde sogar verdreifacht. Seit 2009 ist Group7 in Schwaig ansässig.

Insgesamt erweitert die Gemeinde das Gewerbe in einem großen Sondergebiet an der Eichenstraße auf 198 000 Quadratmetern, also knapp 20 Hektar. Gut die Hälfte davon geht an Group 7. Die Firma plant ein modernes Dienstleistungszentrum inklusive Verwaltungsgebäude. Der Bau erfolgt laut Mitteilung nach ökologischen Gesichtspunkten. Er sei „nachhaltig und zukunftsorientiert ausgerichtet“. Die auf dem Dach des Gebäudes geplante Photovoltaikanlage wird eine Leistung von 750 Kilowatt Peak (kWp) erzeugen. Der damit erzeugte Strom entspreche in etwa dem jährlichen Verbrauch von 100 Haushalten, heißt es in der Mitteilung.

Bei der Vorstellung vor zweieinhalb Jahren sprachen Jocher und Spielmann unter anderem von einem Bürokomplex, von einem Campus mit viel Grün, von Betriebswohnungen für Mitarbeiter. Doch die Pläne haben sich seither deutlich geändert, wie Spielmann am Donnerstag unserer Zeitung auf Nachfrage berichtete. Man habe nun zusammen mit der Gemeinde erst einmal die Öffentlichkeit über den Grundstückskauf informieren wollen. Mit genauen Details wolle man dann Anfang Mai an die Presse gehen. Was wird denn genau errichtet, wie viel Geld investiert Group7, wie ist der Zeitplan für den Bau? In zwei Monaten soll es „vernünftige Details“ geben, kündigt Spielmann an.

Die Bewerbung von Group7 war quasi der Anpfiff für ein regelrechtes Firmen-Casting, das auch von der Berichterstattung in unserer Zeitung befeuert wurde. Immer wieder stellten sich im Gemeinderat Firmen und Kleinunternehmer vor, die sich um Flächen bewarben, sogar Rolls-Royce. Nach Group7 werden in diesen Tagen die nächsten Kaufverträge abgeschlossen, heißt es aus dem Rathaus.

Für die Gemeinde ist es ein lukratives Geschäft. Sie rechnet heuer insgesamt mit 43 Millionen Euro Einnahmen aus Grundstücksverkäufen im Schwaiger Osten. 15 Millionen müssen allerdings noch für Grunderwerb dort ausgegeben werden. Bleiben unterm Strich also in diesem Jahr noch stattliche 28 Millionen (wir berichteten).

Die Gemeinde gibt sich in besagter Mitteilung mit den Entwicklungen zufrieden: „Durch die sehr gute Zusammenarbeit zwischen Planern, Architekten, der Gemeinde Oberding, den zuständigen Behörden und der Group7 konnte der Bebauungsplan innerhalb einer Rekordzeit von nur einem Jahr realisiert werden.“ Besonders nennenswert sei auch „die unkomplizierte und sehr gute Zusammenarbeit mit der Naturschutzbehörde Erding“.