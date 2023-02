In Aufkirchen entsteht ein neues Wohnquartier

In dem Gebäude links an der Aufkirchener Ortsdurchfahrt bzw. der Dorfstraße befindet sich auch ein Friseursalon. Es weicht für ein neues Wohnquartier.

Oberdinger Gemeinderat diskutiert über Ortsbildverträglichkeit, sagt aber Ja – Veto gegen Vorhaben in Notzing

Von Markus Schwarzkugler schließen

Wie viel Nachverdichtung verträgt das Ortsbild? Vor dieser immer mal wieder aufkommenden Frage diskutierte der Oberdinger Gemeinderat zwei interessante Bauvorhaben. Trotz kritischer Stimmen gab es grünes Licht für ein geplantes Wohnquartier mit insgesamt 20 Wohneinheiten in Aufkirchen.

Aufkirchen/Notzing – Deutlich abgelehnt wurde dagegen ein Antrag auf Vorbescheid für ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt vier Wohnungen in Notzing. Hinter dem Aufkirchener Wohnquartier im Bereich Dorfstraße 17 und Goldfeldweg 1 steckt die FS-Fuchs Wohnbau GmbH aus dem oberpfälzischen Berchting. Sie investiert auf dem Areal, das die Eigentümer verkauft haben. In einem der Bestandsgebäude, die für drei neue Häuser weichen, befindet sich der Friseursalon Fischer, der kürzlich bereits geschlossen hat. Die Betreiberin war dort Mieterin gewesen.

Geplant sind drei Mehrfamilienhäuser, zwei davon haben eine Fläche von rund 11,5 mal 19,2 Metern, das dritte misst 11,6 mal 25,5 Meter. Insgesamt ist Platz für 20 Wohnungen. Alle Häuser werden in der Variante E+1+Staffelgeschoss mit Flachdach errichtet. Gebaut wird auch eine Tiefgarage mit 32 Parkplätzen. Hinzu kommen elf oberirdische Stellplätze, der Stellplatznachweis ist damit erfüllt. Auch die erforderliche Nachbarunterschrift liegt vor.

+ So sieht eines der drei Häuser des Wohnquartiers - dieses entsteht am Goldfeldweg in Aufkirchen - aus. © Markus Schwarzkugler

Nicht jedoch die ungeteilte Begeisterung der Gemeinderäte: Matthias Reitinger (WG Notzing) kritisierte, dass „so ein großes Projekt mit Flachdach Aufkirchen stark prägt und das Ortsbild verändert“. Aktuell sei es in dem Bereich „homogen“. Reitinger fragte deshalb, ob man denn nicht am Flachdach was ändern könnte. Nein, antwortete ihm Bürgermeister Bernhard Mücke (CSU) unter Verweis auf die Lage im Innenbereich. Er betonte: „Das ist keine maximale Verdichtung, es wäre deutlich mehr möglich gewesen auf diesem Grundstück.“

Michael Kattner (WG Niederding) meinte: „I find’s a ned schee.“ Im ganzen Ort gebe es kein Flachdach.

Dem widersprach Johann Wachinger (WG Aufkirchen). Der Bauhof und die Montessori-Schule hätten eins. Trotzdem sagte auch Wachinger, dass er kein Befürworter des Vorhabens sei. Das Ortsbild werde sich verändern.

Wachinger berichtete zudem, dass in einem der abzureißenden Gebäude lange Zeit ein Kramerladen beheimatet gewesen sei. „Ich hätte gerne ein Geschäft dort gehabt“, bedauerte der Gemeinderat, der an die Adresse der bisherigen Eigentümer sagte: „Für die beiden Herren, die’s verkauft haben, gilt nur der Profit. Wir können nur froh sein, dass sie den Platz nicht ganz ausschöpfen.“

Laut Gemeindeverwaltung bestehen aus rein rechtlicher Sicht jedenfalls keine Bedenken gegen das Bauvorhaben. Letztlich erteilte der Rat das gemeindliche Einvernehmen – bei fünf Gegenstimmen.

„Da haben wir eher Bedenken, dass sich das nicht einfügt“, leitete Mücke zum Antrag eines Bürgers am Fliederweg in Notzing über. Der Bauherr plant ein knapp elf Meter hohes Doppelhaus mit Walmdach mit Erdgeschoss und zwei Obergeschossen auf 15 mal 9,5 Metern Fläche. Die südliche Doppelhaushälfte hat eine Wohneinheit, die nördliche drei.

Der Bauherr hat ein paar Fragen zwecks Umsetzbarkeit an die Gemeinde geschickt, zudem hat er sich vorab mit dem Landratsamt abgestimmt. Dieses empfahl ihm, bei der Gemeinde einen Antrag auf Vorbescheid einzureichen. Und dieser fällt nun für ihn – bei einer Gegenstimme von Dirk Lippold (WG Schwaig) – negativ aus.

In Sachen Einfügegebot hat sich die Gemeinde von einer Rechtsanwaltskanzlei beraten lassen. Sie sieht das Bauvorhaben kritisch. Ein Bezugsfall, den der Bauherr angegeben hatte, liegt nach Auffassung der Kanzlei zu weit entfernt. Laut Rechtsanwalt wäre das Gebäude „am Ortseingang von Notzing in der Baureihe am Fliederweg als massiver Ausreißer hinsichtlich gebäudehöhe, Kubatur und flächenversiegelung wahrnehmbar“. Deshalb befand auch Reitinger: „In diese Zeile, finde ich, passt’s nicht rein.“ Bleibt abzuwarten, wie der Bauherr mit dem Negativvotum aus dem Gemeinderat umgeht.