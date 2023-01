Hier entsteht ein Wohnkomplex mit 70 Apartments

Von: Markus Schwarzkugler

Hier entsteht bald einiges: die Baustelle für den 70-Wohnungen-Komplex an der Freisinger Straße in Schwaig. © Herkner

Ein großer Wohnkomplex entsteht an der Schwaiger Ortsdurchfahrt. Die Genehmigung zog sich über Jahre hin. Nun haben aber schon erste Arbeiten stattgefunden.

Schwaig – An der Ortsdurchfahrt in Schwaig leben so einige Menschen. Dafür sorgt nicht zuletzt der eine oder andere Hotelbetrieb. Bald aber auch ein neuer Wohnkomplex mit 70 Apartments, der an der Freisinger Straße in etwa gegenüber der Zufahrt zum FC Schwaig entsteht. Das Ganze läuft offiziell unter dem fast schon niedlichen Begriff Mehrfamilienhaus. Die Bagger sind bereits angerollt, das alte Anwesen schon plattgemacht. Wie berichtet, gab es hinsichtlich der Genehmigung des Baus ein kleines Hickhack. Und ganz ohne ist es weiterhin nicht, wie nun im Oberdinger Gemeinderat deutlich wurde.

Die Entwässerung kostet den Investor, die MUC Apart GmbH, nämlich viel Gehirnschmalz. Das Gremium erteilte dem Ganzen nun einstimmig eine sogenannte wasserrechtliche Erlaubnis.

Rückblende: Der eigentliche Bauantrag war dem Gremium mehrmals vorgelegt worden. Im vierten Anlauf, der auch schon wieder zehn Monate her ist, gab der Gemeinderat letztlich Grünes Licht. Das Gebäude in einer Art H-Form wurde damals gedreht, die Abstandsflächen wieder größer, sodass letztlich alle Nachbarn unterschrieben, die zuvor Bedenken geäußert hatten. Das Ansinnen war zunächst (noch) größer dimensioniert gewesen, was dem Gemeinderat arg wuchtig vorgekommen war. Knackpunkt war auch die Ausrichtung der Tiefgarage mit 85 Stellplätzen.

„Es ist dem Bauwerber hoch anzurechnen, dass er uns noch mal entgegengekommen ist“, sagte Bürgermeister Bernhard Mücke (CSU) in jener Ratssitzung vergangenen März. Die Gemeinde hätte gegen das Vorhaben keine rechtliche Handhabe gehabt, das Landratsamt das gemeindliche Einvernehmen wohl letzten Endes ersetzt.

Ein Jahr früher, also im März 2021, hatte der Gemeinrat eigentlich schon mal sein Einvernehmen erteilt, doch dann kam wieder ein Änderungsantrag seitens des Investors – bis der Kompromiss dann letztlich stand.

Doch das Thema Grundwasser ist und bleibt ein verzwicktes, wie nun an dem neuerlichen Genehmigungsantrag ersichtlich wird. Die GmbH hat schon vor längerem die Pläne für die Tiefgarage von zwei Geschossen auf eines geändert. Denn die großflächige Garage in Kombination mit dem hohen Grundwasserstand verhindert eine Versickerung über zentrale Anlagen wie beispielsweise über Rigolen. Ebenso wenig kann das Regenwasser in den öffentlichen Kanal geleitet werden. Deshalb braucht es nun eine oberflächennahe Versickerung über zwei Mulden auf der Westseite des rund 3000 Quadratmeter zählenden Grundstücks. Für ausreichend große Mulden ist wiederum zu wenig Platz, weshalb der Investor eine Regenrückhalteanlage (Volumen: 115 Kubikmeter) mit gedrosselter Einleitung in die Mulde plant Sämtliches anfallendes Niederschlagswasser wird über Rinnen, Abläufe und Fallrohre gesammelt und über Regenwasserleitungen in die zentrale Rückhalteanlage geführt. Zudem braucht es unter anderem einen Pumpenschacht.

Der Komplex, der 70 kleine Wohnungen mit Größen um die 40 Quadratmeter beinhaltet, grenzt im Osten an die Freisinger Straße an, im Westen an Wiesen- und Ackerflächen. Die beiden Gebäudeteile sind durch einen Zugang im Norden miteinander verbunden (daher die H-Form), zudem befindet sich eine Spiel- und Aufenthaltsfläche dazwischen. Zum Zeit- und Kostenrahmen war von der GmbH diese Woche urlaubsbedingt keine Auskunft zu bekommen. Das Unternehmen will sich demnächst äußern.