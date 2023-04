Ihre Kerzen brennen sogar in Chile

Kerzen soweit das Auge reicht: Renate Landbrecht in ihrem Laden an der Robert-Bosch-Straße in Erding. Ihre Eltern betrieben dort früher ein Geschäft für Heizung und Sanitär.

Renate Landbrecht liebt ihr Handwerk – Fünfte Osterkreation in Niederdinger Kirche

Von Bernd Heinzinger schließen

Die Kirchengemeinde St. Martin in Niederding darf sich wieder auf eine besondere Osterkerze freuen. Bereits zum fünften Mal hat Renate Landbrecht die Gestaltung übernommen. Sie ist ein absoluter Profi in diesem Handwerk. Die 45-Jährige betreibt seit 2012 ihren Online-Shop „Kerzenglück“, vor gut einem Jahr eröffnete sie zudem das dazugehörige Ladengeschäft an der Robert-Bosch-Straße in Erding.

Niederding – Ihre Liebe für die Gestaltung von Kerzen entdeckte Landbrecht, als sie Exemplare für ihre Kinder herstellte. Schnell sprach sich ihr Geschick auch bei Verwandten und Freunden herum, und weil das Ganze so gut ankam, eröffnete sie ihren Online-Shop. „Der lief sofort sehr gut an“, freut sich die Künstlerin, die seit vielen Jahren in Niederding lebt.

Sie kreiert Kerzen für verschiedenste Anlässe, von der Taufe über Kommunion, Hochzeit bis hin zu den Sterbekerzen. Die Rohlinge für ihre Werke bezieht sie aus einer niederbayerischen Wachszieherei. Die unterschiedlich großen Exemplare besitzen allesamt ein RAL-Gütesiegel, sie verursachen also wenig Rauch und Ruß, brennen langsam ab. Das Wachs für die Dekorationen kommt aus dem Allgäu, die Niederdingerin hat davon eine riesige Auswahl an verschiedenen Farben stets vorrätig: „Die Designs auf der Kerze entstehen bei mir komplett aus Wachs, teils in mehreren Schichten“, erklärt sie die Grundtechnik ihrer Arbeit. In ihrem Laden stellt sie eine Vielzahl von unterschiedlichen Motiven aus, der Kunde kann sich diese dann auch kurzfristig mit seinen Daten personalisieren lassen. „Wer etwas ganz Individuelles will, der sollte am besten einige Monate vorher vorbeischauen“, empfiehlt Landbrecht.

Da viele Kunden die Kerzen selbst abholen oder sie sich im Vorfeld in Natura anschauen wollen, entschied sich Landbrecht zur Eröffnung eines Ladens. Praktischerweise standen die ehemaligen Räume ihrer Eltern, die dort früher ein Geschäft für Heizung und Sanitär betrieben haben, leer. Die 45-Jährige bereut den Schritt keineswegs: „Die Leute kommen sowohl von Nah als auch von Fern, etwa aus Landshut oder vom Tegernsee.

Hat sie sich mit ihren Kunden auf ein Design verständigt, dann macht sich die Kerzen-Expertin ans Werk. Bei Exemplaren mit besonders filigranen und kleinteiligen Motiven kann die Fertigstellung mehrere Tage dauern. Beim Design folgt Landbrecht ein paar Grundregeln: Die Symbole, beispielsweise bei einer Taufe, müssen erkennbar sein: „Im gewissen Rahmen sind aber Änderungen möglich, und ich interpretiere die Symbole gerne auch einmal etwas anders.“ Modern und stilvoll, dafür stehe sie. Dabei sei wichtig, dass zeitlose Exemplare entstehen.

Online hat Landbrecht schon Aufträge aus der ganzen Welt erhalten: „Meine Exemplare kamen schon auf den Philippinen und in Chile zum Einsatz. Das ist natürlich eine besonders schöne Angelegenheit.“ In ihrem Laden gibt es auch Material für Selbstbastler. Besonders für die Erstkommunion erfreue sich das großer Beliebtheit. Geschenke wie Rosenkränze, Karten oder Seifen gibt es ebenso. Letztere kommen aus einer Manufaktur in Österreich und werden aus Schafsmilch hergestellt.

Doch nun zurück zur Niederdinger Osterkerze. Vor einigen Jahren wurde die Künstlerin vom Pfarrgemeinderat angesprochen. „Für mich ist das eine Ehre, und es war sofort klar, dass ich die Erstellung übernehme“, sagt Landbrecht. Auf dieser Kerze gibt es freilich viel Platz zum Dekorieren, die 45-Jährige lässt sich für jedes Jahr auch ein neues Motiv einfallen. 2022 wählte sie angesichts des Kriegs in der Ukraine die Friedenstaube, heuer sehen die Kirchengänger ein Weizenfeld, auf das die Sonne scheint. „Es zeigt die Hoffnung, dass in einem fertigen Korn das Leben neu begründet wird“, sagt sie. Deshalb wurden echte Weizenkörner aus Niederding in die Gestaltung mit einbezogen.

Sie freut sich jetzt schon auf den Moment in der Osternacht, wenn ihr Werk feierlich in die Kirche getragen wird: „Das bedeutet für mich einen ganz besonderen Moment.“ Danach widmet sie sich wieder den „normalen“ Aufträgen. Infos gibt’s auch auf der Homepage www.kerzenglueck.de, auf Instagram oder eben im Laden.