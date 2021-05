Neues Wasserwerk in Oberding: In wenigen Monaten steht das Dach

Im Juli 2022 fertig – Trinkwasserversorgung für 20 000 Bürger

Der Bau des neuen Wasserwerks in Oberding schreitet voran. 20 000 Bürger aus Oberding und den umliegenden Gemeinden soll es ab Sommer 2022 versorgen.

Oberding – Nicht gerade günstig sind die Baukosten des neuen Wasserwerks in Oberding, der gefundene Standort am Ortsrand ist es aber umso mehr: Die Hauptleitung des Trinkwassernetzes des Zweckverbandes zur Wasserversorgung Moosrain (ZWM) verläuft durch das Grundstück „Am Moosrain“ und lässt sich auf kurzmöglichstem Weg an den 6,7 Millionen Euro teuren Bau anschließen.

Die Arbeiten sind derzeit in vollem Gange, der Rohbau des 20 auf 30 Meter großen Gebäudes steht, der nächste große Schritt soll am 1. Juni über die Bühne gehen: vier große und zwei kleinere Wasserbehälter sowie hydraulische Bauteile, die zum Ausfiltern von Eisen und Mangan nötig sind, werden mit einem Kran eingehoben. Auf diesem Weg gelangen auch Stahlböden ins Werk. In den darauffolgenden Wochen kann das Dach, auf dem zuletzt eine Photovoltaikanlage angebracht wird, geschlossen werden. Die PV-Anlage wird bis zu ein Viertel des Stromverbrauchs decken können.

Darauf folgt der Innenausbau. Die insgesamt sechs Behälter, die das Wasser durchlaufen wird, werden verbunden und die Steueranlagen installiert. Am Ende wird der Prozess der Wasseraufbereitung hochautomatisiert sein, einzelne Funktionen lassen sich sogar per Handy ansteuern.

Die Planungen liegen in der Hand des in der Wasserversorgung und Umwelttechnik erfahrenen Ingenieurbüros Kienlein aus Buch am Erlbach. Priorität bei der Architektur hatten praktische Gesichtspunkte. Die späteren Unterhaltskosten sollen gering gehalten werden. Mit einer Fassade aus Holz legt man aber Wert darauf, dass sich das Wasserwerk ins Landschaftsbild einfügt.

Wenn diese dann nach Zeitplan im Juli nächsten Jahres ans Netz geht, versorgt es mit maximal 120 Litern Trinkwasser pro Sekunde etwa 20 000 Bürger aus den Zweckverband-Gemeinden Eitting, Finsing, Moosinning, Neuching und Oberding. Der Durchschnittsverbrauch liegt bei 800 000 Litern pro Tag. Hinzu kommt der enorme Wasserverbrauch des Flughafens, der vor der Pandemie nur knapp unter der Hälfte der Gesamtmenge lag. Im Coronajahr 2020 waren es dann unterm Strich nur 50 Prozent des davor üblichen Verbrauchs, schilderte Wolfgang Haberger, Geschäftsführer des ZWM. Gewissermaßen als größter Abnehmer übernimmt der Flughafen München mit 2,9 Millionen Euro auch mehr als 40 Prozent der Baukosten des neuen Wasserwerks. Die verbleibende Summe schreibt der ZWM über voraussichtlich 30 Jahre durch Einnahmen bei der Wassergebühr ab. Der Preis für einen Kubikmeter Trinkwasser wurde erst im Januar von 72 Cent auf 1,24 Euro angehoben und soll vier Jahre lang stabil bleiben. Grund für die Erhöhung ist allerdings zu einem Großteil die unumgängliche Sanierung des zum Teil mehr als 60 Jahre alten Versorgungsnetzes: „Wir wollen jetzt beginnen, das Leitungsnetz nach und nach zu erneuern, anstatt abzuwarten, bis vieles auf einmal lawinenartig ansteht“, erklärte Wolfgang Haberger.

Der Neubau des Wasserwerks war nach mehreren Jahren der Abwägung, ob eine Grundsanierung des 50 Jahre alten Wasserwerks neben dem Schulzentrum (geschätzt auf 4,5 Millionen) sinnvoll sei, im Herbst 2018 einstimmig in einer Verbandsversammlung beschlossen worden. Daraufhin tauschten die Gemeinde Oberding und der ZWM die betroffenen Grundstücke, das alte Wasserwerk an der Hauptstraße könnte einer Erweiterung von Schule oder Kindergarten weichen. Im Sommer 2022 gibt es – so es die Umstände erlauben – neben der Einweihung des Wasserwerks auch das 40-jährige Bestehen des ZWM zu feiern.

Fabian Holzner