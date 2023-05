Ärger um Kinderhaus Aufkirchen: Jetzt soll’s ein Aludach richten

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Patient Ziegeldach: Das Kinderhaus Aufkirchen war noch kein Jahr alt, da gab es schon die erste undichte Stelle. © Markus Schwarzkugler

Noch nicht einmal zehn Jahre alt ist das Ziegeldach auf dem Kinderhaus in Aufkirchen. Doch schon kurz nach der Fertigstellung im Sommer 2013 traten erste Undichtigkeiten auf, und so ging es weiter. Nach seiner Diskussion in der vorangegangenen Sitzung hat der Gemeinderat nun entschieden, auf eine andere Dachvariante zu setzen.

Aufkirchen – Das Ingenieurbüro Dickel & Schallmooser hat ein Gutachten über Sanierungsmöglichkeiten erstellt. Matthias Dickel brachte in die Sitzung einige Beispielziegel mit. Die Neigung des Daches sei mit 16 Grad zwar noch im zulässigen Bereich, aber ziemlich niedrig: „Die Ziegel liegen darauf noch deutlich flacher.“ Die Neigung sinke auf neun bis zehn Grad, das Wasser fließe langsam ab. Durch die wegen der Optik gewünschten Wellenform gelange das Wasser in die Kanten. Weil in der unmittelbaren Umgebung hohe Bäume existierten, sorgten Blätter oder Äste für Verstopfungen, und es tropfe auf die Unterdeckbahn, die dafür nicht geeignet sei. „Wir haben hier eine Verkettung mehrerer Dinge, die am Ende für die Undichtigkeiten sorgen“, so Dickel.

„Waren diese Probleme bereits vor zehn Jahren bekannt?“, fragte Rainer Hellinger (WG Schwaig). „Auf alle Fälle klingt das nach einem riesigen Fehler, und wir reden über massig Geld.“ Der Experte meinte, dass die Situation unbefriedigend sei, es aber eben nicht den einen Grund gebe. Allerdings betonte er: „An dieser Stelle würde ich solche Ziegel heute nicht noch mal hernehmen.“ Neben einer neuen Ziegelausführung mit wasserdichtem Unterdach (circa 185 000 Euro brutto) stellte das Büro als zweite Variante ein Blechdach in Doppelstehfalz auf einer Holzschalung vor. Wegen der glatten Oberfläche und der höheren Fließgeschwindigkeit verfüge es über eine bessere Selbstreinigung. Auch die Nutzungsdauer sei höher, der einzige Nachteil sei der höhere Preis mit rund 206 000 Euro brutto.

Bürgermeister Bernhard Mücke (CSU) sprach sich für das Blechdach aus: „Wir können schließlich nicht alle Bäume fällen.“ Auf Nachfrage sagte Dickel, dass es sich dabei um ein Alublech handle, Korrosion kein Problem darstelle. Wolfgang Hirner (WG Aufkirchen) ist zwar kein großer Freund von Blechdächern, doch in diesem Fall meinte er: „So leid es mir tut, aber hier bin ich dafür. Bei neuen Ziegeln kommen bald wieder die alten Probleme.“ So sah es auch das restliche Gremium. Inklusive Planung, Ausschreibung etcetera investiert die Gemeinde ungefähr 240 000 Euro brutto.