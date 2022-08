Fünf Einsätze in einer Nacht: 24-Stunden-Übung der Jugendfeuerwehren Aufkirchen und Schwaig

Viel zu tun für die Nachwuchskräfte

Viel zu tun gab es für die Jugendfeuerwehren Aufkirchen und Schwaig bei ihrer gemeinsamen 24-Stunden-Übung.

Aufkirchen/Schwaig – Viele Herausforderungen hielt die 24-Stunden-Übung für die Jugendfeuerwehr Aufkirchen und die Jugendgruppe der Feuerwehr Schwaig bereit. Wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung berichtet, ging es bereits am Freitag los.

Am Nachmittag stand für die Jugendlichen ein ausführlicher Übungsdienst mit verschiedenen Stationen zum Thema technische Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen auf dem Programm. Die Ausbildung umfasste unter anderem verschiedene Maßnahmen zur Ersten Hilfe, wie zum Beispiel die Rettung aus einem Auto mit dem Rettungsbrett oder auch den sicheren Umgang mit dem Hebekissensatz, um Lasten anzuheben.

24-Stunden-Übung: Erster Alarm für Aufkirchen gegen 18 Uhr

Während in Aufkirchen geübt wurde, startete die Schwaiger Gruppe bereits mit einem Garagenbrand mit vermisster Person. Hier stellten die Jugendlichen ihr gelerntes Wissen im Bereich Brandbekämpfung unter Beweis und konnten die Person retten und den Brand löschen. Gegen 18 Uhr war der erste Alarm für die Kräfte aus Aufkirchen. Alarmiert waren die Jugendfeuerwehr aus Aufkirchen und Schwaig. Ein Pkw hatte einen Fußgänger erfasst und war anschließend mit einem weiteren Pkw kollidiert. Durch den Zusammenstoß fing ein Wagen Feuer, sodass die Brandbekämpfung im ersten Moment höchste Priorität hatte. Im weiteren Verlauf wurden die Verletzten von den Jugendlichen betreut und versorgt.

Gegen 20 Uhr trafen sich die Teilnehmer, Ausbilder und Helfer in Aufkirchen am Feuerwehrgerätehaus zum gemeinsamen Grillen.

Jugendfeuerwehr: Katze auf dem Baum um halb sieben morgens

Gegen 2 Uhr ertönte erneut der Alarm und die Jugendgruppe der FF Aufkirchen wurde zur Personensuche auf das Gelände des ehemaligen Bayernwerk-Bauhofs in Aufkirchen alarmiert. Dort hatte sich eine Gruppe Jugendlicher unerlaubt Zutritt zu einem leer stehenden Gebäude verschafft. Die Einsatzkräfte konnten sehr bald zwei verletzte Personen in dem Haus finden, stabilisieren und über ein geöffnetes Fenster ins Freie bringen. Eine weitere Person wurde im Keller gefunden. Weil die Person zu schwach war, um selbst nach oben zu gehen, wurde sie von den Jugendlichen mit dem Rettungsbrett über die Treppe ins Erdgeschoss gebracht. Nachdem das Gebäude nicht mehr ans Stromnetz angeschlossen ist, galt es, die Einsatzstelle mit Taschenlampen auszuleuchten.

Um 6.30 Uhr wurde die Jugendfeuerwehr Schwaig zu einer Katze auf dem Baum alarmiert. Im Anschluss wurde ausgiebig gefrühstückt. Etwas später als in Schwaig wurden um 7.30 Uhr auch die Jugendlichen aus Aufkirchen zum Frühstück geweckt. Kurz danach ertönte erneut der Alarm für die Jugendgruppe Schwaig, es gab einen medizinischen Notfall zu versorgen. Die Schwaiger fanden eine Person vor, die das Bewusstsein verlor und aufhörte zu atmen. Hier galt es eine Herzlungenwiederbelebung durchzuführen und einen Defibrillator anzuwenden.

Besondere Überraschung: Löschtraining

Eine besondere Überraschung am Vormittag war das Löschtraining mit Christian Kaiser. Besonders eindrucksvoll war die Demonstration einer Fettbrandexplosion. Von 8.30 bis 10.30 Uhr absolvierten die Aufkirchener einen Übungsdienst zum Thema Brandbekämpfung. Der Umgang mit dem Strahlrohr und das Verlegen von Schläuchen wurden geübt.

Der letzte Einsatz, in Zusammenarbeit mit der FF Schwaig war diesmal ein Brand in einer Werkstatt in Aufkirchen. Der Angriffstrupp konnte eine bewusstlose Person aus dem Eingangsbereich retten, während ein weiteres Team, über einen Zaun hinweg, eine Wasserversorgung zu einem Hydranten herstellte.

Jugendfeuerwehr: Gemeinsamer Abschluss

Die Kräfte aus Schwaig mussten unter Atemschutz das Nebengebäude nach Personen absuchen. Die besondere Schwierigkeit war hier, dass sich die Feuerwehr nur über ein geöffnetes Fenster Zugang zum Gebäude verschaffen konnte, weil die Türe verschlossen war. Im Freien errichteten die beiden Feuerwehren gemeinsam eine Verletztensammelstelle, an der sie die Patienten versorgten. Nach Einsatzende wurden die Fahrzeuge wieder aufgerüstet und einsatzklar gemacht. Der Abschluss der 24-Stunden-Übung war ein gemeinsames Mittagessen der Jugendlichen, bevor alle erschöpft nach Hause fuhren. red

