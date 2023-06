„Kein Flächenfraß, nur aufgestockt“: Bebauungsplan-Änderungen in Niederding und Notzing

In den Oberdinger Ortsteilen Niederding und Notzing wollen Anwohner und Gemeinde eine einheitliche Bebauung sowie Nachverdichtung. In der Gemeinderatssitzung stellte ein Ingenieur die Entwürfe für die Änderungen an den Bebauungsplänen Niederding West und Notzing Ost vor.

Oberding – Bereits im Januar hatte der Gemeinderat die vierte Änderung des Bebauungsplans Notzing Ost beschlossen. Das Büro CLMAP aus München hat das Baugebiet in der Zwischenzeit auf sein Nachverdichtungspotenzial überprüft. Harald Bruder stellte den Räten seine Vorschläge vor. Das Ziel sei hier eine einheitliche Regelung für das gesamte Gebiet, sagte Bürgermeister Bernhard Mücke (CSU).

Um das Gebiet auf eine Höhe zu bringen, lautet der Vorschlag, eine zweigeschossige Bebauung festzusetzen. Nach dem alten Bebauungsplan waren Gebäude am östlichen Ortsrand eingeschossig – also mit einem Voll- und einem Dachgeschoss. Die Wandhöhe lag hier bei 4,20 Metern. Im restlichen Gebiet waren es 6,20 Meter. Im Entwurf geplant ist nun eine einheitliche Wandhöhe von 6,30 Metern.

In Notzing Ost ist ein fixes Baufenster für alle Wohngebäude geplant. Bei Einzelhäusern dürfen maximal 140 Quadratmeter der Grundfläche bebaut werden, pro Doppelhaushälfte sind es 90 Quadratmeter. Die Geschossfläche liegt bei 240 beziehungsweise 140 Quadratmetern.

Georg Maier (WG Notzing) sagte, dass es doch sinnvoller wäre, das von der Größe des Grundstücks abhängig zu machen. „So ist das Baufenster gleich, ob es ein großes oder kleines Grundstück ist.“ Man solle die Grundfläche so großzügig wie nur möglich festlegen. Ingenieur Bruder betonte daraufhin, dass das das Ziel eine einheitliche Bebauung sei. Zudem wies er auf die ohnehin recht enge Bebauung hin: „Da ist nicht mehr viel Luft.“

Die Regelung zur Anzahl der Wohnungen soll vom alten Bebauungsplan übernommen werden: maximal drei Wohnungen in Einzelhäusern und zwei Wohnungen in Doppelhaushälften. „Es ist sinnvoll, das beizubehalten, weil sonst zu viele Stellplätze untergebracht werden müssten“, merkte Bruder an.

Die Änderung des Bebauungsplans würde schätzungsweise eine Nachverdichtung von etwa 20 zusätzlichen Wohnungen ermöglichen, lautete die erste Einschätzung des Ingenieurs. Genau könne man das aber noch nicht beziffern. Christian Kaiser (WG Oberding) sprach sich für die Entwurfsplanung aus. „Da ist kein Flächenfraß da, es wird nur aufgestockt.“ Das sei in diesem Bereich verträglich. Der Gemeinderat war sich einig, die Planung so weiterlaufen zu lassen.

Die Änderung des Bebauungsplans Niederding West hatten Eigentümer im März beantragt. Die Bewohner der St.-Martin-Straße würden ihre Wohnhäuser gerne aufstocken, hieß es im Antrag. Laut Entwurf dürfen hier – anders als in Notzing – in einem Wohngebäude nicht mehr als zwei Wohnungen sein. Das habe bereits auch der alte Bebauungsplan so vorgegeben. Für Gemeinderat Kaiser war der Entwurf an dieser Stelle nicht nachvollziehbar. „Drei Kilometer weiter sind es drei“, sagte er und verwies damit auf den zuvor besprochenen Notzinger Plan. Auch Bürgermeister Mücke plädierte auf Gleichheit für alle. Die Änderungswünsche wird das Planungsbüro in den Entwurf mit einarbeiten.

Außerdem soll in Niederding West die Mindest-Grundstücksgröße von 750 auf 400 Quadratmeter reduziert werden. Änderungen gibt es außerdem bei den Dachgauben. Sowohl in Niederding als auch in Notzing dürfen diese laut Entwurf um 20 Zentimeter breiter sein, in Niederding sind Dachgauben auf maximal zwei begrenzt. Auch hier soll die Wandhöhe auf 6,30 Meter festgelegt werden. Diese Änderungen für den Niederdinger Bebauungsplan gehen nun in die Planzeichnung.