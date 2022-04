Kinderhaus Aufkirchen erobert Instagram

Von: Markus Schwarzkugler

120 Follower zählt der Instagram-Account des Aufkirchener Kinderhauses – Tendenz steigend. © Screenshot: vam/Instagram

Corona hat auch im Kinderhaus St. Johann Baptist in Aufkirchen die Kommunikation nach draußen, also vor allem mit den Eltern, erschwert. Doch Not macht erfinderisch: Die Kita setzt seit Februar auf das soziale Netzwerk Instagram. 120 Follower hat es bereits – Tendenz stetig steigend.

Aufkirchen – „Leider war es nicht immer einfach, den Eltern die Arbeit im Kinderhaus transparent zu machen und sie an den vielfältigen Ideen und Lernerfahrungen teilhaben zu lassen, nachdem die Tür- und Angelgespräche sehr kurzgehalten werden mussten oder weggefallen sind, Elternabende und Veranstaltungen gestrichen und die Kontakte generell stark reduziert werden mussten“, berichten Leiterin Adelheid März und ihre Stellvertreterin Julia Kronthaler.

Ihnen zufolge wurde zunächst der E-Mail-Kontakt zu den Eltern ausgedehnt. So erhielten diese eine monatlich erscheinende Elternpost. Von der Gemeinde werde ein neuer, großer Schaukasten installiert, um mehr Platz für Aushänge zu schaffen.

Und seit Februar nun eben der Auftritt auf Instagram unter kinderhaus_aufkirchen. Dort finden sich Infos über die Erlebnisse im Kinderhaus. „Bei rund 80 Kindern und deren Betreuerinnen, verteilt auf zwei Kindergarten- und drei Krippengruppen, gibt es nahezu immer etwas zu berichten“, wissen die Leiterinnen. Kronthaler, Erzieherin in der Krippe, hat sich der Präsentation angenommen. Das ganze Kinderhausteam unterstützt die „Macherin“ mit Fotos und Ideen. Wie berichtet, ist auch das Eittinger Kinderhaus St. Georg fleißig auf Instagram aktiv.

