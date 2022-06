Feuerwehr Niederding: Kommandant Kübelsbeck beerbt Kommandant Kübelsbeck

Von: Markus Schwarzkugler

Vorstand, Geehrte und Fahnenabordnung auf einen Blick (hinten, v. l.): Manfred Kübelsbeck, Mario Heillinger, Luca Strobl, Peter Zech, Werner Kallinger, Matthias Hiesgen, Clemens Hiesgen und Georg Stemmer sowie (vorne, v. l.) Kreisbrandinspektor Lorenz Huber, Stefan Kübelsbeck, Andreas Stemmer, Michael Huber, Lorenz Strobl, 3. Bürgermeister Franz Schweiger und Stefan Mittermayer. © Feuerwehr Niederding

Die Feuerwehr Niederding hat einen neuen Kommandanten gewählt. Das Amt bleibt quasi in der Familie.

Niederding – Rückblicke und Neuwahlen bestimmten die Mitgliederversammlung der Niederdinger Feuerwehr. Sie hat nun einen neuen Kommandanten. Der zur Wahl unter Leitung von 3. Bürgermeister Franz Schweiger nicht mehr angetretene Manfred Kübelsbeck wird von seinem Cousin und bis dato 2. Kommandanten Stefan Kübelsbeck beerbt, Stellvertreter ist Matthias Hiesgen. Kübelsbeck erhielt zum Dank für seine 18 Jahre Amtszeit ein Präsent.

Auch der Vorstand wurde neu gewählt, hier allerdings ohne Veränderung an vorderster Front. Michael Huber bleibt einer Pressemitteilung der Wehr zufolge Vorsitzender, sein Stellvertreter ist nun Manfred Kübelsbeck. Kassier bleibt Andreas Stemmer, sein Stellvertreter heißt ab sofort Peter Zech. Auf den Schriftführerposten wurden Clemens Hiesgen und der bisherige 2. Kassier Mario Heillinger gewählt. Als Beisitzer wurde Lukas Kallinger begrüßt und Luca Strobl in seinem Amt bestätigt. Kassenprüfer Anton Kolbinger gab sein Amt an Christian Peis ab.

Kübelsbecks Bericht zufolge verzeichnete die Wehr vergangenes Jahr bei zehn Übungen und fünf Fahrertrainings eine gute Beteiligung. Außerdem wurde die jährliche Atemschutzbelastungsübung im Gerätehaus durchgeführt. Zudem nahmen drei Mitglieder am Atemschutzlehrgang teil. Doch es geht noch mehr: Laut Kübelsbeck sind heuer dank der sich beruhigenden Corona-Lage wieder vermehrt Übungen und Lehrgänge drin.

Jugendwart Matthias Hiesgen berichtete von elf fleißigen Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren, davon sechs Mädchen, die trotz Corona an zehn Übungen teilgenommen hätten. Darunter auch drei Jugendliche, die durch das Basismodul der modularen Truppausbildung auf den aktiven Dienst vorbereitet wurden.

Mit Handschlag und Gutschein bedankte sich Kübelsbeck bei den fleißigsten Übungsteilnehmern: Ludger Hiesgen, Reinhild Hiesgen und Peter Zech. Für 25 Jahre aktiven Dienst erhielt Vorsitzender Huber einen mit Namen und Danksagung gravierten Krug. Für 40 aktive Jahre wurden Werner Kallinger und Lorenz Strobel geehrt. Huber bedankte sich mit Kübelsbeck für die Zusammenarbeit im Verein.