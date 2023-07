Kreisbrandinspektion geht nach Aufkirchen: Oberding verpachtet Grundstück am Bauhof

Von: Lea Warmedinger

An der Anfahrt zum künftigen Bauhof entlang wird die Übungsfläche entstehen (violett). © Screenshot: Google Maps

Auf Bitten der Kreisbrandinspektion Erding überlässt die Gemeinde Oberding eine Grundstücksfläche am künftigen Bauhof in Aufkirchen dem Landkreis. Diese soll als Ausbildungsstätte und Lagerfläche dienen, vor allem Atemschutzübungen werden dort stattfinden.

Oberding – „Es wird einen Mehrwert für eure Feuerwehren geben“, versprach Kreisbrandinspektor Lorenz Huber, nachdem das Gremium einstimmig für eine kostenlose Verpachtung gestimmt hatte. Huber, der zugleich Kommandant der Oberdinger Feuerwehr ist, stellte den Räten das Nutzungskonzept für die geplante Feuerwehrübungsfläche vor.

Das derzeitige Gelände der Kreisbrandinspektion sei Teil des Fliegerhorstes Erding. Aufgrund der Konversion werde auch die Kreisbrandinspektion rausgeschmissen. „Wir müssen bis Ende des Jahres das Übungsgelände räumen und sind auf der Suche nach einer neuen Fläche“, so Huber.

Auf dem Gelände des künftigen Bauhofs in Aufkirchen befinde sich eine Fläche, über die eine Hochspannungstrasse geht. Darum sei die Fläche von etwa 2400 Quadratmetern künftig auch nicht bebaubar. „Hier würden wir darum bitten, diese Fläche für ein paar Jahre übergangsweise nutzen zu können.“ Es gehe dabei hauptsächlich um das Katastrophenschutzlager des Landkreises und die Atemschutzausbildung, sagte Huber in der Sitzung.

Eine Leichtbauhalle soll als Fahrzeugabstellraum dienen und diverse Container zur Unterbringung von Ausbildungs- und Einsatzmaterial. Optional werde auch eine Rauchgasdurchzündungsanlage aufgestellt, mit der ein sogenannter Flashover, oder zu deutsch Feuersprung, simuliert wird. In Seecontainern, ausgestattet mit Möbeln, können die Feuerwehrler ebenfalls einen Einsatz nachstellen, wie der Kreisbrandinspektor erklärte.

„Es handelt sich hier nur um fliegende Bauten und keine festen baulichen Anlagen, die man jederzeit nach Kündigung des Vertrags wieder abbauen kann“, betonte Huber. Langfristig sei man zwar auf der Suche nach einem großen Übungsgelände. „Aber es steht in den Sternen, wann wir ein besseres Gelände bekommen“, so Huber. „Und wenn die Atemschutzausbildung abgeht, haben wir ein Defizit.“

Diese Ausbildung werde an vier Samstagen im Jahr stattfinden, das Gelände sei also nicht dauerhaft in Betrieb. Zudem könnten die Oberdinger Wehren das Gelände mitnutzen. Georg Stemmer (CSU) fragte, ob hier der Lärmschutz gewährleistet sei, da sich südöstlich des Geländes Wohnhäuser befinden. „Im unteren Bereich sind nur Lagercontainer“, antwortete Huber. Alles, was Lärm verursache, würde möglichst weit nördlich stattfinden. Die Atemschutzausbildung finde samstags von 9 bis 15 Uhr statt. „Und unter der Woche ist spätestens um 21 Uhr Schluss.“

„Wir haben keine Nachteile, eher einen Vorteil für die Feuerwehren“, merkte Wolfgang Hirner (WG Aufkirchen) an und sprach sich deshalb für die Verpachtung aus. Georg Ascher (WG Niederding) schlug vor, eine Laufzeit zu vereinbaren. „Da wir immer zum Quartalsende die Möglichkeit haben, zu kündigen, brauchen wir die nicht“, meinte Bürgermeister Bernhard Mücke (CSU) dazu. Er hielt zudem eine zustimmende Grundtendenz im Gremium für die Verpachtung fest.

Abschließend zu klären waren die Kosten für die Fläche. „Ich weiß, dass am Fliegerhorst nichts verlangt wurde, weil die Feuerwehr auch davon profitierte“, meinte Bürgermeister Mücke. „Ich würde auf einen Obolus verzichten, denn wo sollen wir da ansetzen?“ Damit zeigte sich das Gremium einverstanden.