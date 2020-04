Erweiterung der ED 9: Viele Fragezeichen kurz vor knapp

In der Dreifachturnhalle tagte der Rat. Für die nichtöffentliche Sitzung wurde die Trennwand heruntergefahren.

Gemeinderat Oberding übt scharfe Kritik an Straßenbauamt

von Markus Schwarzkugler schließen

Recht luftig ging es am Dienstag in der letzten Oberdinger Gemeinderatssitzung der Wahlperiode zu. Sie fand wegen Corona in der Dreifachturnhalle statt. Bei einem Thema herrschte aber dicke Luft: bei der Erweiterung der Kreisstraße ED 9 zwischen Niederding und der Anschlussstelle Flughafentangente Ost bei Erding. Im Kreuzfeuer der Kritik steht die Informationspolitik des Straßenbauamts.