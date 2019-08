Neunmal verurteilter Oberdinger (19) bezeichnet Polizistin als „Schlampe“ - Mit Berufung dennoch erfolgreich

Der rapide Lebenswandel, den ein 19-jähriger Azubi aus Oberding in den letzten Monaten hingelegt hatte, überzeugte die Jugendkammer am Landgericht Landshut: Statt mit Jugendknast kam er mit einer Bewährungsstrafe davon.

VON WALTER SCHÖTTL

Oberding – Der Ausraster des 19-Jährigen spielte sich noch im maßvollen Rahmen ab: Betrunken und bekifft randalierte er am 24. November letzten Jahres nach einer feuchtfröhlichen Fete im Flughafenbereich und zog sich damit den Unmut von Fluggästen zu. Als ihn dann zwei Polizeistreifen stellten und durchsuchen wollten, leistete er Widerstand, wobei er allerdings niemanden verletzte. Zudem erging er sich in Beleidigungen: Eine Beamtin titulierte er als „Schlampe“, ihre drei männlichen Kollegen unter anderem als „Witzbolde“.

Die Konsequenzen waren dann aber gravierend: Für den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung in vier Fällen verhängte der Jugendrichter am Amtsgericht Erding eine Einheitsjugendstrafe von 18 Monaten ohne Bewährung. Der Azubi war nämlich seit 2015 Stammgast vor Gericht. Er brachte es auf neun Verurteilungen, unter anderem wegen Diebstählen, Unterschlagung, Betrugs und illegalen Drogenerwerbs, hatte deshalb eine einjährige Jugendstrafe, die noch zur Bewährung ausgesetzt war, im Gepäck. Selbst danach machte er noch mal mit dem Jugendrichter Bekanntschaft, betätigte sich mit einem Kumpel als Sprayer und verursachte nicht unerheblichen Sachschaden. Dafür kam er mit Sozialstunden davon.

Um dem Jugendknast zu entgehen, legte er Berufung ein, die er vor der Jugendkammer des Landgerichts auf die Frage der Bewährung beschränkte. An die damaligen Vorkommnisse am Flughafen, so berichtete er, habe er aufgrund der Alkoholisierung so gut wie keine Erinnerung mehr. Auf die schiefe Bahn geraten sei er wegen familiärer Probleme und falschen Freunden. So habe es ihn schwer getroffen, als er erst vor ein paar Jahren erfahren habe, dass sein vermeintlicher Vater nicht sein leiblicher sei. Das habe zu einem Bruch mit seiner Mutter geführt. Danach habe auch seine Drogenkarriere begonnen, er habe unter anderem Haschisch und Ecstasy konsumiert. Dazu habe ihm seine Ausbildung zum Lagerlogistiker keinen Spaß gemacht, die habe er abgebrochen.

Seit seiner Verurteilung, so beteuerte der 19-Jährige, habe er seinen Lebenswandel rapide geändert: Er konsumiere keine Drogen mehr und trinke nur noch zu besonderen Anlässen Alkohol. Der Grund dafür sei, dass er inzwischen mit einer festen Freundin zusammenlebe und man in wenigen Monaten ein gemeinsames Kind erwarte. Außerdem habe er inzwischen eine Ausbildung in einem Hotel am Flughafen angetreten und sei fest entschlossen, sie als Hotelfachmann abzuschließen. Von seinem einstigen Freundeskreis habe er sich distanziert.

Verteidiger Paringer sah die Voraussetzungen für eine Strafaussetzung zur Bewährung unter entsprechenden Auflagen für gegeben, sah sich damit in Übereinstimmung mit der Jugendgerichtshilfe, deren Vertreterin zu dem Ergebnis gekommen war, dass sich der 19-Jährige unter dem Einfluss seiner Lebensgefährtin stabilisiert, die ersten Schritte hin zum Erwachsenenleben getan habe.

Staatsanwältin Franziska Smolka sah dagegen angesichts der Vorahndungen die Voraussetzungen für eine Strafaussetzung nicht mehr gegeben: Er sei Bewährungsversager, habe innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Straftaten begangen und sich von den Verurteilungen unbeeindruckt gezeigt.

Die Jugendkammer gestand ihm eine neuerliche Bewährungschance zu. „Auch wenn es knapp war“, so Vorsitzender Richter Theo Ziegler. Den Ausschlag hätten die Beziehung und der Arbeitsplatz gegeben: „Wir wollten ihn da nicht rausreißen, er ist auf einem guten Weg.“ Allerdings muss der Azubi zahlreichen Auflagen nachkommen: Die Bewährungszeit wurde auf drei Jahre festgesetzt. In dieser Zeit muss er sich jeglichen Drogen- und Alkoholkonsums enthalten und dies regelmäßig durch Urinkontrollen nachweisen. Außerdem darf er seinen Ausbildungsplatz nicht schuldhaft verlieren.