Die Elite eines besonderen Jahrgangs

Landkreisehrung für die besten Mittelschüler

Schülerehrung unter Corona-Bedingungen: In der Mehrzweckhalle in Oberding war am Dienstagvormittag genug Platz für die Auszeichnung der besten Mittelschüler des Landkreises. Das Schulamt hatte mit dem Hausmeister die Bestuhlung entsprechend gestaltet: Die zu ehrenden Schülerinnen und Schüler aus der Praxisklasse, mit Quali oder Mittlerem Abschluss saßen mit ihren Familienangehörigen zusammen, dazwischen der berühmte Abstand von 1,5 Metern. Dagegen wirkte die solchermaßen aufgelockerte Riege der Bürgermeister geradezu einsam. Aber auf die kam es ja gestern nicht an.