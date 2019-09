Hoher Siedlungsdruck: Oberding lässt Bebauungsplan von 2016 schon wieder ändern

Maßnahme für Nachverdichtung

von Markus Schwarzkugler schließen

Wie groß die Wohnraumnot in der Region ist, zeigt sich an einem Beispiel aus dem Oberdinger Gemeinderat. Um des immer weiter steigenden Bedarfs einigermaßen Herr zu werden, setzt die Gemeinde auf Nachverdichtung. Das führt nun dazu, dass sie einen Bebauungsplan, der erst aus dem Jahr 2016 stammt, schon wieder ändert, um einen Bereich nördlich des Oberdinger Seniorenzentrums am Wirtsanger noch dichter bebauen zu können als vor drei Jahren geplant.