Meister eines seltenen Handwerks

Den Meisterbrief bekommen viele junge Menschen. Einen solchen, wie ihn sich Georg Deutinger aus Aufkirchen verdient hat, allerdings nur die allerwenigsten: Der 24-Jährige ist Meister im Orgel- und Harmoniumbauer-Handwerk. Damit gehört er zu einer ganz seltenen Spezies.

Aufkirchen – Heuer haben an der einzigen deutschen Schule für Orgelbauer in Ludwigsburg bei Stuttgart gerade mal vier Menschen aus aller Welt den Meister gemacht. In einem Gewerk, das seit 2017 zum Immateriellen Kulturerbe zählt.

Einer seiner Mitschüler kommt aus Belgien, ein anderer aus Südkorea und der dritte aus dem Schwarzwald, zählt Deutinger auf. Siebeneinhalb Jahre hat er auf den Meister hingearbeitet – zunächst dreieinhalb Jahre Orgelbauerlehre, dann zwei Gesellenjahre und nun zwei Jahre für den Meister. Für Letzteren hat er insgesamt neun Monate Theorieunterricht absolviert, unterbrochen von mehrmonatigen Arbeitsphasen. Deutinger musste dabei Zeichnungen einer Orgel anfertigen, die als Grundlage für deren Bau dienten.

Danach errichtete er aus Rohmaterialien den Grundstock, den er dann in 90 Prüfungsstunden unter den strengen Augen der Prüfungskommission zu einer bespielbaren Orgel ausbaute. Mit Erfolg: Am Ende hielt der Aufkirchener den Meisterbrief von der Handwerkskammer Stuttgart als Jahrgangsbester in den Händen – mit der Gesamtnote „gut“.

+ Für seinen Meister hat Georg Deutinger eine Orgel zeichnen und später zu einem bespielbaren Instrument ausbauen müssen. Vor der fertigen Orgel posiert er (3. v. l.) mit (v. l.) Vater Georg und Bruder Jakob Deutinger, Freundin Julia Voichtleitner, Onkel Wolfgang und Tante Helga Reiter sowie Mutter Maria und Schwester Maria Deutinger. © privat Doch wie kommt er eigentlich auf einen Beruf, den es weltweit nur ganz, ganz selten gibt? „Ich bin fleißiger Kirchgänger und habe früher auch ministriert“, erzählt Deutinger. So sei er mit Orgelmusik in Berührung gekommen. Und dann war da noch sein Onkel, ein Schreiner. „So habe ich Zugang zum Großteil meines Handwerks bekommen“, berichtet der Aufkirchener. „Ich tanze ein bisserl aus der Reihe“, sagt er von sich. „Mit dem Mainstream kann ich nicht viel anfangen. Ich höre gerne Klassik und Orgelmusik.“

Das Hören ist in seinem Job ohnehin von großer Bedeutung. Ein Orgelbauer benötigt nämlich für das Stimmen der Orgelpfeifen ein gutes Gehör sowie ein Feingefühl für Klänge und deren Entfaltung im Raum. Über die Jahre, erzählt Deutinger, haben sich seine Ohren dafür sensibilisiert.

Um seine Lauscher zu schonen, dürfte laute Musik also kein Thema sein? „Ich gehe schon zum Feiern“, sagt der 24-Jährige. „Aber ich stelle mich halt nicht direkt vor den Lautsprecher“, schiebt er schmunzelnd hinterher.

Der Beruf des Orgelbauers sei sehr komplex, aber gerade das mache auch den Reiz aus. So seien für den Gehäuse-, Windladen- und Holzpfeifenbau handwerkliches Geschick und Präzision in der Holzverarbeitung unabdingbar. „Ebenso wichtig sind das Wissen über Elektrik, Pneumatik und Mechanik sowie Fähigkeiten in der Metallverarbeitung“, erzählt Deutinger.

Was sagen eigentlich die Freunde zu seinem besonderen Job? „Am Anfang war es schon ungewöhnlich. Sie sehen das aber als normalen Beruf an. Was er ja ist – bis auf das, dass er selten vorkommt“, meint der Aufkirchener, der jetzt bei Orgelbauer Jean-Christian Guerrier im Elsass eine neue Herausforderung sucht. „Ich habe ein gutes Verhältnis mit den Leuten dort“, berichtet Deutinger. Ein bisserl Heimweh schwingt bei ihm aber mit. „Eine gewisse Belastung ist das schon“, sagt er. Schließlich wartet mit Julia Voichtleitner zuhause seine Freundin auf ihn, mit der er schon seit viereinhalb Jahren zusammen ist. Ludwigsburg ist das eine, das Elsass „setzt aber schon noch mal einen drauf“. In ein, zwei Jahren, sagt Deutinger, will er wieder fest zurück sein in der Heimat. Als selbstständiger, international bestens vernetzter Orgelbauer.

Wie gut beherrscht der Konstrukteur sein erbautes Instrument denn eigentlich selbst? Er spiele neben Posaune zwar auch Orgel, sagt Deutinger, schmunzelnd gesteht er jedoch: „Aber nicht konzerttauglich!“