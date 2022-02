2,4 Millionen Euro fließen ins Aufkirchener Wasserkraftwerk

Von: Markus Schwarzkugler

Kraftwerk aus der Vogelperspektive: In die Aufkirchener Anlage werden heuer 2,4 Millionen Euro investiert. © Uniper

Aufkirchen – Die Uniper Kraftwerke GmbH investiert heuer über 14 Millionen Euro in Zuverlässigkeit, Hochwasser- und Umweltschutz der Wasserkraftanlagen an der Isar. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Auch ins Aufkirchener Kraftwerk fließt ein stattlicher Betrag.

Im Rahmen des Umbaus der elektrischen Anlagen des Laufwasserkraftwerks Aufkirchen am Mittleren Isarkanal, das eine installierte Leistung von 27 Megawatt hat, werden die sogenannten Erregungen der Generatoren erneuert. „Das sind Einrichtungen, die Magnetfelder im Generator bilden, wodurch Strom erzeugt wird“, erklärt Unternehmenssprecher Theodoros Reumschüssel. Außerdem wird ein neuer Transformator eingebaut, der die Generatorspannung von 6300 auf 110 000 Volt umwandelt, die für die Einspeisung in das landesweite Hochspannungsnetz Voraussetzung ist.

„Auch die zugehörige Schaltanlage, welche die Verbindung aller Generatoren des Kraftwerks mit dem Netz herstellt beziehungsweise auch gezielt unterbrechen kann, wird erneuert“, teilt Reumschüssel mit. Dabei werden ihm zufolge die alten Schaltfelder und Kabel durch neue ersetzt. Schließlich wird auch eine neue Leittechnik eingebaut, über die das gesamte Kraftwerk sicher und zuverlässig (fern-)gesteuert wird. Die Gesamtinvestition der Maßnahme liegt bei 2,4 Millionen Euro. Die Arbeiten werden sich voraussichtlich über das gesamte Jahr 2022 erstrecken.

Der Löwenanteil der Investitionsoffensive von Uniper fließt derweil übrigens in die Kraftwerke der Unteren Isar: Von Altheim über Niederaichbach, Gummering, Dingolfing bis nach Gottfrieding werden die Stauhaltungsdämme modernisiert. Gesamtkosten: 11,6 Millionen Euro.

„Auch die Wasserkraft kann einen Beitrag dazu leisten, Emissionen weiter zu verringern“, betont Sprecher Reumschüssel. Nach einem erfolgreichen Pilotversuch an der ebenfalls alpin geprägten Kraftwerksgruppe Lech, der im Herbst 2020 gestartet worden war, sollen nun auch alle betrieblichen Einsatzfahrzeuge der Kraftwerksgruppe Isar auf einen vollelektrischen Antrieb umgerüstet werden. „Die Fahrzeuge können an allen Kraftwerks- und Anlagenstandorten der Gruppe direkt mit Strom aus Wasserkraft betankt werden, sodass die Vorteile des Elektroantriebs voll zum Tragen kommen.“

Die Umstellung der Fahrzeugflotte kostet Uniper heuer laut Pressemitteilung rund 150 000 Euro für die Anschaffung und Installation der Ladeinfrastruktur, die anschließend auch den Mitarbeitern zur Verfügung stehen soll, um emissionsfreies Autofahren insgesamt zu fördern. „Bis Ende 2023 werden alle unsere Einsatzfahrzeuge mit emissionsfrei erzeugtem Wasserkraftstrom fahren“, kündigt der Uniper-Sprecher an. Das werde die Atmosphäre jährlich um rund 70 Tonnen CO2 entlasten.

Gut zu wissen

Das Unternehmen Uniper, früher Eon und Bayernwerk, ist in Deutschland mit einer Ausbauleistung von knapp 2000 Megawatt eigenen Angaben zufolge der größte deutsche Erzeuger regenerativen Stroms aus Wasserkraft. Vor allem an Main, Donau, Lech und Isar betreibt Uniper mehr als 100 Laufwasser- und Speicherkraftwerke sowie Pumpspeicherkraftwerke in Nordbayern und Nordhessen. Entlang der Isar und ihrer Nebengewässer sind es insgesamt 25 Speicher- und Laufwasserkraftwerke, in denen pro Jahr rund 1,3 Milliarden Kilowattstunden regenerativer Strom erzeugt werden. Die Erzeugung an der Isar reicht aus, um rund 500 000 Privathaushalte mit sauberem Strom aus Wasserkraft zu versorgen.