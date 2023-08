Oberding: Millionenschwere Vereinbarung für die ED5

Von: Markus Schwarzkugler

Symbolischer Start für die nächsten vier Kilometer Ringschluss (v. l.): 3. Landrat Rainer Mehringer, Berthold Huber (Deutsche Bahn), Staatssekretär Michael Theurer, Verkehrsminister Christian Bernreiter, Staatskanzleichef Florian Herrmann, Flughafenchef Jost Lammers und Klaus-Dieter Josel (Deutsche Bahn) beim Spatenstich in Schwaigerloh. © Rainer Lehmann

Die große Baumaßnahme an der Kreisstraße ED5 mit dem Ausbau der Brücken zwischen der Staatsstraße 2584 und Schwaigerloh, wo der neue Bahnhof im Zuge des S-Bahn-Ringschlusses entsteht, ist planerisch ein Mammutprojekt. Auch die Aufteilung der – beträchtlichen – Kosten ist nicht ganz einfach. Nun hat der Oberdinger Gemeinderat der sogenannten Kreuzungsvereinbarung mit dem Freistaat, der DB Netz AG und dem Landkreis Erding einhellig und ohne Diskussion zugestimmt.

Oberding – „Wir haben die Zahlen geprüft, und es stimmt alles. Von unserer Seite aus wäre alles in Ordnung“, sagte Bürgermeister Bernhard Mücke (CSU) in der Gemeinderatssitzung.

Das Staatliche Bauamt Freising hatte in Abstimmung mit der DB Netz AG eine Kostenübersicht mit Schätzwerten erstellt, unterm Strich kamen dabei insgesamt rund 24,36 Millionen Euro heraus. Ein Großteil davon ist kreuzungsbedingt. So werden Kosten bezeichnet, die allein durch den Bau der S-Bahn-Trasse verursacht werden. Die DB Netz übernimmt gemäß Vereinbarung 84 Prozent der Gesamtkosten.

Auf den Landkreis Erding kommen gut 6,06 Millionen Euro zu. Er zahlt für den dreispurigen Ausbau im Bereich der neuen Brücken und des Gewerbegebiets in Schwaig, das bekanntlich mächtig erweitert wird. Letzteres wiederum ist ein Ansinnen der Gemeinde Oberding, weshalb auch sie sich an den Kosten beteiligt. Deshalb übernimmt sie drei Millionen Euro und streckt sogar denselben Betrag für den Landkreis vor, der 2024 dann zurückzahlen wird.

In der Vereinbarung werden auch die Kosten der Gemeinde für die Zubringerstraße zum geplanten Park-&-Ride-Parkhaus und für einen neuen Gehweg entlang der ED5 dorthin aufgeführt: zusammen knapp 1,77 Millionen Euro. Es winken jedoch Förderungen in noch unbekannter Höhe, die das Bauamt beantragt.

Die Kostenschätzung beruht aktuell noch auf Ausschreibungsergebnissen und Berechnungen von Planungsbüro, Spartenträgern et cetera. Gewisse Unsicherheiten sind damit also noch verbunden, gerade in den aktuellen Zeiten.

Grünes Licht kommt neben dem Gemeinderat auch vom Landkreis. Der Strukturausschuss des Kreistags hat Landrat Martin Bayerstorfer bereits ermächtigt, die Kreuzungsvereinbarung zu unterzeichnen. Die Gemeinde Oberding will dann offiziell unterschreiben, wenn das der Landkreis getan hat.