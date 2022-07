Mittelschule Oberding: Fast alle haben den Quali in der Tasche

Von: Bernd Heinzinger

Für ihre Bestnoten gratulierten Rektor Johann Deschu (l.) und Klassenleiter Michael Tischner den Absolventinnen Anna-Lena Böhm (Note: 1,5, 2. v. l.) und Lucia Schaller (1,3). Nicht auf dem Foto ist Antonia Heinz (1,3). © Bernd Heinzinger

Ein starkes Ergebnis gab es bei den Prüfungen zum Qualifizierenden Mittelschulabschluss in Oberding. 22 der 24 angetretenen Schülerinnen und Schüler haben den Quali bestanden.

Oberding – Die Mittelschule Oberding ist stolz auf ihre Quote. Rund 92 Prozent haben den Quali geschafft. Damit liegt die Schule deutlich über dem Landkreisdurchschnitt von 85 Prozent.

Als Michael Tischner die Absolventen vor vier Jahren als Klassenleiter übernahm, hätte er nie mit diesem herausragenden Ergebnis gerechnet: „Anfangs war von Anschreien der Kindergartenkinder bis zum Machtkampf der Alphatiere alles dabei. Ihr habt euch aber bis heute toll entwickelt und seid zu netten, höflichen und respektvollen Menschen geworden.“



Rektor Johann Deschu freute sich ebenfalls: „Ich bin richtig stolz auf euch, ihr habt das toll gemacht.“ Zum ersten Mal durfte er zu einer Verabschiedung in das neue Schulgebäude einladen, obwohl es bereits seit mehr als zwei Jahren benutzt wird: Corona verhinderte ein früheres Event.



In Richtung der Absolventen sagte Deschu: „Gerade ihr habt unter diesen zwei Jahren immens gelitten, zeitweise fand ja nicht einmal Unterricht statt.“ Alle hätten das aber super hinbekommen und sich auf die Prüfungen bestmöglich vorbereitet: „Viele haben sich dabei sogar im Vergleich zur Jahresnote noch verbessert.“



Das Wichtigste aber sei, dass sämtliche Schülerinnen und Schüler – auch diejenigen, die am Quali gescheitert sind – Klarheit über ihre Zukunft hätten. Einige beginnen Ausbildungen, etwa zur Fachkraft für Logistik, Hotelfachfrau oder im kaufmännischen Bereich. Sieben junge Frauen und Männer besuchen eine weiterführende Schule. Deschus Dank galt Klassenleiter Tischner: „Ihnen gehört ein großer Anteil an dem tollen Ergebnis.“



Seitens der Gemeinde Oberding sprach Vizebürgermeister Anton Nußrainer zur Abschlussklasse: „Lernt weiter, eignet euch immer neue Fähigkeiten an, bleibt neugierig und für alles offen“, sagte er. Die Wirtschaft brauche sie. „Seid stolz auf das Erreichte, auf den Abschluss“, betonte Eittings Vizebürgermeister Hermann Hofer: „Ihr alle habt heute ein tolles Fundament für euer künftiges Leben gelegt.“



Stark präsentierte sich die Abschlussklasse im Ganzen, drei junge Frauen aber stachen hervor. Antonia Heinz schaffte eine Abschlussnote von 1,3. Sie hätte damit gar nicht gerechnet, sagte sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Mathe, Deutsch und Englisch zählen zu ihren Lieblingsfächern. Sie wird erst einmal weiter die Schulbank drücken, um den Mittleren Abschluss zu schaffen. Später will sie einmal im Bereich Informatik tätig sein.



Ebenfalls eine Abschlussnote von 1,3 erreichte Lucia Schaller. Sie gab zu, eigentlich gar nicht so fleißig gewesen zu sein: „Ich habe es ohne viel lernen geschafft, hatte mit der Note daher nicht gerechnet.“ Nun will sie in Finsing ebenfalls den Mittleren Schulabschluss angehen.



Mit einer Note von 1,5 zeigte sich Anna-Lena Böhm mehr als zufrieden: „Dafür habe ich mich auch richtig reingehängt.“ Ab September startet sie eine Ausbildung zur Flugzeugmechanikerin bei MTU in München.

