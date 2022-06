Napoleons Pyramide bei Aufkirchen

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Historische Bedeutung für die Vermessung Bayerns hat die Basispyramide in Aufkirchen. Sie befindet sich auf einem privaten Feld und ist nicht gerade einfach zu erreichen. © Bernd Heinzinger

Der französische Kaiser Napoleon ließ einst Bayern vermessen. Der Endpunkt der Basislinie liegt in Aufkirchen.

Aufkirchen – Eigentlich ganz unscheinbar steht auf einem Feld hinter dem Aufkirchener Wasserkraftwerk ein Stück bayerische Geschichte: die sogenannte Basispyramide. Sie trug Anfang des 19. Jahrhunderts entscheidend zu einer detaillierten und zentimetergenauen Vermessung des Freistaats bei. Das Ganze sei Kaiser Napoleon zu verdanken, erzählt der Aufkirchener Andreas Danzer, der sich als Nachbar der Pyramide und berufsbedingt als ehemaliger Chef des Erdinger Vermessungsamts immer wieder mit ihr beschäftigt hat.

Der französische Feldherr hatte im Jahr 1801 gerade das Sagen in Bayern und ärgerte sich, dass es dort nicht wie in seiner Heimat genaue Grenzen gab: „Für ihn waren diese aber in militärischer Hinsicht von großer Bedeutung“, erklärt Danzer. Was also unternehmen? Napoleon beauftragte Oberst Bonne, diesen für ihn untragbaren Zustand zu ändern.

Bonne erklomm daraufhin die Treppen der Münchner Frauenkirche und schaute in die Ferne nach geeigneten Standorten. Denn zuallererst brauchte er eine sogenannte Basislinie, und als ein Fixpunkt erschien ihm die Kirche in Aufkirchen als geeignet. Von München aus herrschte damals eine klare Sicht bis dorthin, Hindernisse gab es noch keine.

Bonne entschied sich letztlich für den heutigen Oberdinger Ortsteil als Endpunkt der Linie, die ihren Anfang in Oberföhring nahm. Dort steht eine zweite Pyramide, heute allerdings nicht mehr am ursprünglichen Standort. Danzer: „Sie musste wegen eines Straßenbaus weichen und wurde an eine andere Stelle umgesiedelt.“

Experte für die Pyramide ist Andreas Danzer. Nicht nur, weil er ihr Nachbar ist, sondern auch weil er Chef des Erdinger Vermessungsamts war. © Bernd Heinzinger

Für die Messung der Entfernung zwischen den beiden Basispyramiden – die Strecke bekam damals die Bezeichnung „Altbayerische Grundlinie“ – nutzte Oberst Bonne fünf Meter lange Messstangen aus trockenem Tannenholz. Diese wurden von Oberföhring aus immer wieder hintereinander gelegt, bis die Arbeiter nach rund eineinhalb Monaten in Aufkirchen ankamen. Teils mussten sie durch moosigen Boden, teils durch Schlamm. Der große Aufwand lohnte sich allerdings, heraus kam ein Wert von exakt 21 652,7 Metern.

Danzer zufolge wurde damals eine herausragende Leistung vollbracht: „Bei Nachmessungen mit den neuesten Methoden via Satellit, GPS oder Elektromagneten stellte sich eine Abweichung von gerade einmal 70 Zentimetern heraus.“

Nun hatte Oberst Bonne also seine Basislinie, die restliche Vermessung Bayerns war praktisch reine Mathematik: Trigonometrisch wurden die Anschlussstrecken von Oberföhring zur Frauenkirche und auch das kleine Stück zwischen der Basispyramide und der Kirche in Aufkirchen abgeleitet.

Direkt bis zur Kirche habe man einst nicht messen können, so Danzer: „Da standen unter anderem die Friedhofsmauern im Weg.“ Anschließend begann der Oberst, den Freistaat mit einem Dreiecksnetz zu überziehen, und dank der Winkelmessungen konnten dabei die jeweiligen Entfernungen herausgefunden werden.

Eine Inschrift verweist auf das Ende der 1801 gemessenen Basislinie. © Bernd Heinzinger

Während Napoleon die Vermessung noch aus militärischen Gründen starten ließ, so hatte später König Max I. eine ganz andere Verwendung. Danzer: „Ihm ging es um eine einheitliche Besteuerung von Grund und Boden.“

Für Danzer war die Nachbarschaft zur Pyramide schon als Kind eine interessante Geschichte: „Wir fragten uns damals, was das sein soll.“ Später beschäftigte er sich von Berufswegen mit dem historischen Werk, auch wenn es freilich für heutige Messungen keine Bedeutung mehr hat. Inschriften auf Deutsch und Latein sind auf ihr zu lesen – und ein kleines Schloss zu sehen. „Dahinter ist eine Messingplatte mit einem Kreuz eingelassen, welches das genaue Ende der Basis fixiert“, erklärt Danzer.

Wer die Basispyramide einmal genau anschauen will, der hat es allerdings nicht leicht, denn sie steht auf einem privaten Feld. Von den Feldwegen aus ist sie aus einiger Entfernung gut zu erkennen. Eine Kamera mit Zoom oder ein Fernglas helfen durchaus für eine genauere Betrachtung.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.