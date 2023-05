Neue Heimat für die Schwaiger Vereine

Lange Suche nach Lösung: Moosmotor e.V. darf im Heiglhof loslegen – Gemeinde zahlt Umbau

Ein geeignetes Gebäude für die Vereine im Ort – das fehlt in Schwaig einfach. Doch mit dem Heiglhof am Sportplatz scheint nun eine sinnvolle Lösung nach langer Suche gefunden zu sein.

Schwaig – Der Moosmotor e.V., der sich um Brauchtum und Kultur kümmert, hat nun bei der Gemeinde einen Antrag auf Nutzung des Erdgeschosses im Wohnhausbereich gestellt und außerdem um einen Zuschuss für die Umbaumaßnahmen gebeten. Vom Gemeinderat gab es dafür einstimmig grünes Licht. Irgendwann soll das Areal zur Heimat der Ortsvereine werden.

„Die Lösung erscheint machbar“, befand Rat Rainer Hellinger, der selbst in Schwaig lebt. Er berichtete von verschiedenen Lösungsansätzen in den vergangenen Jahren, die allesamt nicht gepasst hätten. Auch in der jüngsten Ortsversammlung sei das Ganze Thema gewesen. „Es betrifft alle Vereine, wir haben kein Ortsgebäude“, betonte Hellinger. Nun könne man „schön gestalten“ und habe „eine Möglichkeit, schon mal einem Verein eine Heimat zu geben“. Doch auch andere sollen dort irgendwann zum Zug kommen.

Der Moosmotor e.V. will besagtes Erdgeschoss für Treffen zu Planungen von Veranstaltungen der Ortschaft nutzen. Zudem soll es dort außerordentliche Mitgliedertreffen und ordentliche Vereinssitzungen geben. Auch die Moos-Kidz, also die Moosmotor-Kindergruppe, sollen sich tummeln dürfen.

Gedacht wird aber auch an Nichtmitglieder. Für Kinder und Erwachsene könnte es laut Moosmotor e.V. Workshops geben, wie zum Beispiel „Radlrichten“, um den Teilnehmern Handwerk näherzubringen. Auch der Maibaum könnte im Heiglhof unterkommen – zum Lagern, Gestalten und, natürlich, Wache halten. Auch für das Ferienprogramm oder Treffen für lokale Ausflüge wie dem Torfstechen könnte etwas möglich sein.

„Ich würde mir den Hof gerne mal anschauen, wie ist der Zustand?“, fragte Matthias Reitinger (WG Notzing). „Relativ gut“, antwortete ihm Bürgermeister Bernhard Mücke (CSU) mit Blick auf die ins Auge gefassten Bereiche. Andere Teile seien dagegen abrissbedürftig.

Auf dem Anwesen gab es früher schon Partys, zudem war es mal im Besitz der Flughafengesellschaft (FMG), die es für Mitarbeiterwohnungen genutzt hatte. Die Gemeinde hat es von ihr erworben.

Demnächst gibt’s jedenfalls viel zu tun. Für die Umbaumaßnahmen listet der Verein Kosten in Höhe von 35 000 Euro auf. Einen dicken Brocken macht hier ein Edelstahltresen mit Spülbecken und Kühlung aus (10 000 Euro). Aufgelistet werden auch der Einbau einer bodentiefen Terrassentür (5000 Euro) oder Sonstiges wie Sitzmöglichkeiten und Lampen (5000 Euro).

Wie Mücke berichtete, kommen zu den vom Verein angeführten 35 000 weitere 10 000 Euro hinzu, für Punkte wie Planung, Genehmigung und Brandschutz. Die Summe habe er jedoch mit einem Sicherheitspuffer angesetzt, so der Bürgermeister, der das Engagement des Moosmotor e.V. lobte.

Die Umsetzung des Projekts wird laut Hellinger Jahre dauern. Das Ganze solle das neue Zentrum für Schwaig werden. Wer sich alles beteiligen wolle, sei noch Zukunftsmusik. Es gehe um ein „sukzessives Zusammenführen“ der Vereine, um ein gemeinsames Entwickeln. Der Moosmotor e.V. lege nun mal los.

Geklärt werden müsse noch, was auf dem Grundstück alles erhaltenswürdig ist und was nicht. Unter anderem gibt es in Schwaig bekanntlich zwei Schützenvereine, die aktuell in der Sporthalle schießen. Hellinger denkt auch an Kirchenchor oder Mutter-Kind-Gruppe.

In ein paar Jahren werden die Beteiligten dann einen gemeinsamen Antrag auf Nutzung stellen, so Hellinger zu den Plänen. Ein Vorteil des Areals: „Die Parkplätze sind da, und du bist nicht an der Hauptstraße.“

Auch Christian Kaiser (WG Oberding) sprach sich klar für den Heiglhof aus: „Auf lange Zeit wird’s keine Alternative geben“, betonte er. Und Hellinger findet im Gespräch mit unserer Zeitung: „Das ist ein Gemeinschaftsprojekt, vor allem auch für unsere Kinder.“