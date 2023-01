Nachbarschaftshilfe Oberding/Eitting: Neue Mitstreiter händeringend gesucht

Von: Bernd Heinzinger

Die Mutter-Kind-Gruppe der Eittinger Mooszwergerl ist ein Steckenpferd der Nachbarschaftshilfe Oberding/Eitting. Hier wird gerade gebastelt. © Nachbarschaftshilfe Oberding/Eitting

Das Engagement der Nachbarschaftshilfe Oberding/Eitting kennt nur wenige Grenzen. Neue Mithelfende werden jedoch dringend benötigt.

Oberding – Um dramatische Notfälle oder Einzelschicksale mussten sich die Helfer der Nachbarschaftshilfe (NBH) Oberding/Eitting in den vergangenen zwölf Monaten glücklicherweise nicht kümmern. „Wir halfen eher bei den kleineren Geschichten, die vor allem die Senioren im Ort ausbremsen“, berichtet Vorsitzende Angelika Hiesgen. Unser Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ unterstützt die Arbeit der NBH.

Der eine oder andere Arm- oder Beinbruch war dabei: „Dann erledigen wir die Einkäufe oder fahren zum Arzt.“ Auch das Essen direkt ins Haus oder in die Wohnung haben die Helfer schon gebracht. Diese Dinge hätten früher die Familie oder Freunde erledigt, heute stünden die rund 25 Aktiven der NBH parat, inklusive fördernder Mitglieder seien etwa 90 Personen dabei. Knappe 300 Einsatzstunden waren es 2022 – teils ist man an die Grenzen gestoßen. Hiesgen erklärt dazu: „Die meisten unserer Aktiven sind berufstätig und stehen eher in den Abendstunden parat. Arztbesuche beispielsweise aber sind meist tagsüber.“ Rüstige Rentner, die mitmachen wollen, sind dringend gesucht.

Generell sei die Zahl der Helfer am unteren Limit angekommen: „Durch die Corona-Pandemie wurde unser Verein ganz schön ausgebremst. Viele sind abgesprungen“, sagt Hiesgen. Sie selbst litt ebenfalls vier lange Monate an dem Virus, sie spüre immer noch die Nachwehen.

Hilfe leistet die NBH auch in finanzieller Not. Vor allem Einkaufsgutscheine wurden immer wieder ausgegeben. Angesichts der steigenden Energiekosten sei aber noch niemand auf sie zugekommen: „Wenn hier allerdings Hilfe notwendig ist, dann wären wir natürlich ebenfalls offen dafür“, sagt Hiesgen. Nach einer genauen Überprüfung der Angelegenheit könne es einen Zuschuss geben.

Hilfesuchende zu finden ist laut der Vorsitzenden mitunter gar nicht so einfach. Das merkten die Verantwortlichen der NBH etwa bei Aktionen wie der Ausgabe von Weihnachtsgutscheinen. Wegen des Datenschutzes hätten Gemeinde oder Kirche keine Kontakte weitergeben dürfen: „Die Leute müssten da fast schon selbst auf uns zukommen, aber wer tut das schon gerne?“, so Hiesgen. Daher sei die NBH auf Tipps beispielsweise von Nachbarn angewiesen – diese können sich gerne melden: „Dann schauen wir uns das Ganze an und entscheiden, wie wir unterstützen können.“

Anfragen für eine Hilfe kamen auch wieder von der sich in Eittingermoos im Winterquartier befindlichen Zirkusfamilie Feraro. Deren Kinder besuchten früher die Grundschule in Eitting, daher der Kontakt. 2021 sorgte die NBH hier für einen dringend benötigen neuen Kühlschrank. Ob mit neuen Decken oder Kissen, die Zirkusleute wissen, dass sie auf Hilfe zählen können.

Die Kinderbetreuung ist ein weiterer großer Baustein der Tätigkeit der NBH Oberding/Eitting. Nach der Pandemie startete man hier richtig durch. Die Mooszwergerl in Eitting mussten im September 2021 aus ihren Räumen im alten Pfarrhaus weichen. Die Gemeinde aber half aus und stellte den ehemaligen Landjugendraum im Schützenhaus zur Verfügung: „Wir fanden ein ganz neues Team an Müttern, die die Räumlichkeiten einrichteten“, freut sich Hiesgen. Dienstags und donnerstags tummeln sich dort jetzt die Kleinen zwischen 1,5 und drei Jahren jeweils zwei Stunden in der Mutter-Kind-Gruppe.

Das Spatzennest hat derweil seinen Platz seit Januar 2022 im alten Schwaiger Kindergarten gefunden. Den gut 20 Mädchen und Buben gefällt es dort laut Hiesgen bestens. Eine weitere Mutter-Kind-Gruppe trifft sich einmal die Woche im Oberdinger Bürgerhaus, insgesamt betreut die NBH damit 42 Kinder regelmäßig. „Das bedeutet für sie einerseits eine gute Vorbereitung auf den Kindergarten, andererseits werden dadurch auch die Eltern etwas entlastet.“

Um die zahlreichen Flüchtlinge im Ort kümmert sich zwar vorrangig der Helferkreis Starke Hände. „Das haben wir so aufgeteilt“, sagt Hiesgen und fügt an: „Es gibt eine gemeinsame Kooperation, und wir wollen künftig auch etwas zusammen machen.“ Ideen gebe es viele, spruchreif sei noch nichts.

Die Hilfe für Notleidende bleibt Hauptaufgabe. Während Corona gingen die Einsatzzeiten deutlich nach unten, jetzt geht es rasch aufwärts. Hiesgen: „Wenn wir helfen können, dann ist die Freude bei den Leuten riesig. Gerade dann, wenn sie Kinder haben.“ In solchen Fällen steige die Motivation auch bei den Ehrenamtlichen.

Erreichbar ist die Einsatzleitung unter Tel. (01 62) 2 54 00 87 von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr. Ansonsten kann man auf den Anrufbeantworter sprechen. Bei akuten Notfällen sollte man aber andere Stellen kontaktieren, betont Hiesgen. „Wir helfen, wo wir nur können. Allerdings arbeiten bei uns ausschließlich Ehrenamtliche, und wir sind nicht die Feuerwehr.“

