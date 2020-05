Neue Oberdinger Schulsportanlage: Arbeiten haben begonnen

Nicht nur die Arbeiten am Hauptgebäude der neuen Oberdinger Grund- und Mittelschule laufen auf Hochtouren, die ersten Arbeiten am angrenzenden Sportgelände sind nun ebenfalls angepackt worden. Das Areal bekommt zwei Allwetterplätze, ein Rasenspielfeld, eine 100-Meter-Laufbahn und einen Kletterwürfel.

Oberding – „Momentan machen wir die archäologische Voruntersuchung. Dort, wo Bodeneingriffe stattfinden, wird genauer untersucht. Der Rest wird dokumentiert und wieder überdeckt. Die Befundlage ist nach meinem Kenntnisstand überschaubar“, teilt VG-Geschäftsleiter Josef Steinkirchner auf Nachfrage mit.

Sobald das Ganze abgeschlossen sei, beginne die eigentliche Baumaßnahme. Die Submission sei am Dienstag gewesen, die Vergabe erfolge voraussichtlich am 12. Mai. „Danach wird es zeitnah losgehen“, so Steinkirchner. „Wir hoffen auf einen Abschluss bis Ende des Jahres; Der Spielbetrieb kann wohl Anfang nächsten Jahres starten.“

Wie berichtet, könnte sich der Umzug ins Schulgebäude wegen Corona möglicherweise ein wenig verspäten, also nicht schon pünktlich im September erfolgen. Genau sagen kann man das derzeit aber noch nicht.