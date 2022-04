Lola (8) initiiert Kuchenverkauf für Ukraine-Flüchtlinge

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Hatte nicht nur die Idee, sondern half auch beim Kuchenverkauf mit: die achtjährige Lola Büttner (2. v. l.). Mit Freude beobachtet auch Mama Julia (3. v. l.) das Engagement ihrer Tochter. © Bernd Heinzinger

2510 Euro sind bei einer Spendenaktion für Ukraine-Flüchtlinge in in Niederding zusammengekommen. Initiiert hatte den Kuchenverkauf die erst achtjährige Lola Büttner.

Niederding – Großartiges entsteht häufig aus kleinen Ideen: Dies bewies die erst achtjährige Lola Büttner aus Niederding mit einem von ihr initiierten Kuchenverkauf zugunsten der Ukraine-Flüchtlinge. Aus ihrer anfänglichen Idee entstand eine große Aktion im Hofladen von Georg Stemmer mit einem Gesamterlös von 2510 Euro.

Die komplette Summe erhält der Helferkreis „Helfende Hände“, und dessen Sprecherin Andrea Hartung zeigte sich begeistert: „Der Jubel bei uns war natürlich riesig. Mit dem Geld können wir die ukrainischen Familien gut unterstützen.“ Nie hätte sie an eine derart große Spendensumme gedacht, gibt sie zu: „Die Leute haben sich aber wahrlich nicht lumpen lassen.“

Lola Büttner hatte von Freundinnen gehört, dass diese den Ukraine-Flüchtlingen helfen wollen und überlegte: „Da muss ich auch unbedingt etwas machen.“ Mit ihrem Anliegen stieß sie bei Mama Julia sofort auf offene Ohren, und diese kontaktierte den Helferkreis.

Außerdem sprachen Lola und Julia Büttner auch mit Georg Stemmer, und der betont: „Für mich war sofort klar, dass ich meinen Hofladen dafür zur Verfügung stelle. Die Aktion ist eine absolut tolle Sache.“

Die weitere Organisation übernahmen hauptsächlich die Ehrenamtlichen des Helferkreises, schließlich mussten Tische und Stühle her, auch Werbung wurde gemacht. Es lohnte sich, bereits kurz nach der Eröffnung kamen die Menschen nur so in Strömen und deckten sich mit Kuchen ein: Mehr als 40 Stück waren von Freunden und Bekannten der Familie Büttner sowie des Helferkreises gebacken worden.

Zuerst habe man überlegt, einen festen Preis zu verlangen, erzählte Hartung: „Dabei wäre der Aufwand aber zu groß gewesen, und ich denke, dass die Leute bei der freiwilligen Spende auch deutlich mehr Geld in die Box gaben.“ 2510 Euro – da lachte bei der Öffnung besagter Box auch das Herz der kleinen Lola, deren Aktion eine große Hilfe für die Flüchtlinge brachte.

Aktuell sind in Oberding in der neugebauten Obdachlosenunterkunft 16 Ukrainerinnen und Ukrainer untergebracht, darunter sechs Kinder, eine Schwangere und ein Baby. Einige davon kamen auch bei der Kuchenaktion im Hofladen vorbei und freuten sich über das Engagement.

Der Helferkreis hat für die nahe Zukunft einige Ideen, wie man sie unterstützen kann. Hartung schwebt etwa ein monatliches Treffen zum Austausch im Niederdinger Bürgersaal vor, weitere Aktionen sind derzeit in Planung.

Alle weiteren Infos zum Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen in Bayern lesen Sie hier auf unserer Themenseite Ukraine-Flüchtlinge.

hz