Die einen nehmen Abschied, die anderen beginnen zu feiern

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Zum letzten Mal auf der Bühne: die Band Banshee mit (v. l.) Monika Schmettow (Pipes), Hans Dechant (Fiddle), Christian Seitz (Gitarre), Rudi Koller (Banjo) und Dieter Walz (Bodhran) im Niederdinger Bürgerhaus. © Privat

Gut gefüllt war das Niederdinger Bürgerhaus. Dafür gab’s gleich zwei gute Gründe: Zum einen war es die erste Veranstaltung im Rahmen des 150. Geburtstags, den der Kriegerverein Niederding heuer feiert, zum anderen stand mit der Musikgruppe Banshee eine Band auf der Bühne, die nach knapp drei Jahrzehnten ihr allerletztes Konzert gab.

Niederding – Die Geschichte der Truppe reicht sogar 40 Jahre zurück, denn die Irish-Folk-Band ging vor 27 Jahren aus der 1982 gegründeten Gruppe Mountain Road hervor. Mittendrin am Banjo: Rudi Koller. „Ich bin der einzige Erdinger Landkreisbürger in der Band“, erzählt der Kirchascher im Gespräch mit unserer Zeitung. „Monika Schmettow lebt sogar in Molchow bei Neuruppin in Brandenburg, Dieter Walz und Christian Seitz sind im Allgäu bei Füssen und Kempten zuhause. Hans Dechant wohnt in München“, berichtet Koller. Die örtliche Verstreuung der Bandmitglieder sei auch einer der Gründe gewesen, weswegen nun die Zeit für ein Abschiedskonzert reif war: „Wir wohnen inzwischen einfach zu weit auseinander“, bedauert Koller. In den Gründungszeiten hätten alle Mitglieder noch im Raum München gelebt.

Seither gab es immer mal wieder personelle Umbesetzungen, in den letzten knapp zwei Jahrzehnten war die Gruppe aber mit konstantem Lineup, oft auch im Landkreis Erding, zu erleben.

Rund drei Stunden beglückte die Band nun ein letztes Mal ihr Publikum mit einem vielseitigen Querschnitt durch die traditionelle Folkmusik Irlands. Zu hören gab es Jigs, Reels oder Walzer, traditionelle Lieder, zwischendurch auch mal Gassenhauer oder eine „Streetballad“ aus den größeren Städten Irlands.

Auch aus Amerika, Finnland, England, Australien und Deutschland stammte so manches Lied, die Gruppe bat darüber hinaus zum Tanz. Die fünf Musiker bewiesen dabei noch mal Spielfreude und interpretierten die Stücke in ihrem eigenen Stil. Minutenlanger Applaus für die Band beendete nach drei Zugaben den Abend.

Für den Niederdinger Kriegerverein war es quasi der Auftakt seiner Feierlichkeiten. Wobei die nicht allzu groß ausfallen werden, wie der frühere Vorsitzende Sebastian Kronast berichtet. Wichtig sei vielmehr, „dass die Kriegsgräber und das Gedenken nicht vergessen werden“, sagt er.

Mitte November, zum Kriegerjahrtag, plane der Verein zusätzlich zum traditionellen Gedenken einen Vortrag mit vielen Bildern und Geschichten aus alten Zeiten. Hernach gebe es wahrscheinlich ein Zusammensein bei Bier und Schweinsbraten. Aber so genau stehe das noch nicht fest. „Eventuell machen wir ein Erinnerungsband“, erzählt Kronast von den Planungen.