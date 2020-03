Die Golden Gate Bridge von Niederding ist eingeweiht

Brücke über den Isarkanal: Aus dem Pannenbau wird doch noch ein Prunkbau

von Markus Schwarzkugler schließen

Aus dem Pannenbau ist am Ende doch noch ein Prunkbau geworden. Es hat wesentlich länger gedauert als gedacht, doch am Sonntag interessierte das die zahlreich zur Einweihung erschienenen Bürger nicht mehr groß. Zu eindrucksvoll ist sie am Ende geworden, die Fuß- und Radwegbrücke über den Isarkanal am Ortseingang von Niederding.