Niederding im Maibaum-Fieber

Zwei Wochen viel Programm im Stüberl

Von Markus Schwarzkugler schließen

Corona hat auch die Niederdinger Maibaumfreunde auf eine Geduldsprobe gestellt. Schon 2020 hätte das Prachtstangerl stehen sollen. Umso größer ist jetzt die Freude, dass es endlich so weit ist.

Niederding - Am Wochenende haben viele Helfer angepackt und die rund 30 Meter lange Fichte, gespendet von Josef Nunberger und Markus Huber, aus einem Wald bei Mauggen auf den Stemmer-Hof geholt.

Das große Fest steigt am Montag, 1. Mai, um 10 Uhr. Aufgestellt wird mit reiner Muskelkraft, und zwar von Landjugend und Schützen. Dann steht auch ein Bandltanz an, für den die Landjugend seit Wochen fleißig übt. Auch ein „Kinderparadies“ wird geboten. Seit der Heimkunft des Baums herrscht am Stemmer-Hof bereits Stüberl-Betrieb mit viel Programm.

Das Stüberl öffnet täglich um 19 Uhr, Speisen und Getränke gibt’s reichlich. Unter anderem wird Champions League geschaut und steht am morgigen Freitag ein Weinfest an. Geplant sind auch „Saturday Night Fever“ (22. April), Weißbier- und Radifest (27. April), „Kannaparty“ (28. April) und Wattturnier (29. April). Heute Abend spielen „Los Brudalos“ auf. Dafür ist das Stüberl mit 200 Gästen bereits ausgebucht.