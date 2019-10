Am schlimmsten sind die Gaffer: Feuerwehr-Dauerbrenner Reinhold Czarnotta im Interview

Mit einer Überraschungsparty zum 65. Geburtstag wurde Reinhold Czarnotta, genannt „Czanne“, in Notzing aus dem aktiven Feuerwehrdienst verabschiedet. Standesgemäß wurde der Erdinger, der trotz seines Umzugs in die Kreisstadt vor ein paar Jahren der Notzinger Wehr treu geblieben ist, mit dem Löschgruppenfahrzeug zur Feier gebracht. Im Interview erzählt er von seinen kuriosesten und gefährlichsten Einsätzen.

Notzing – „Wir werden ihn bei den Einsätzen sehr vermissen“, erzählt Kommandant Michael Aigner. Die Fähigkeiten des ausgebildeten Rettungsassistenten seien eine große Hilfe gewesen. Zum Dank wurde er nun zum Ehrengruppenführer ernannt. Nach 40 Dienstjahren hat Czarnotta einiges zu erzählen. Ein ruhiges Gespräch mit ihm zu führen, ist aber gar nicht so leicht, da er sich beim BRK weiter ehrenamtlich engagiert. Mitten im Interview wurde er von seinem Piepser schon wieder zum nächsten Notfall gerufen. Das hat er uns zwischen zwei Einsätzen verraten.

Wie sind Sie überhaupt zur Feuerwehr gekommen, Herr Czarnotta?

1975 habe ich geheiratet, und wir sind nach Notzing gezogen. Da wollte ich mich in einem Verein engagieren. Beim Schützenverein hat es mir nicht gefallen. Dann bin ich zur Feuerwehr, und weil ich ja vorher schon hauptberuflich beim BRK war, hat das einfach gepasst. Und wie man sieht, ich bin immer noch da.

Was waren Ihre Aufgaben als Feuerwehrler?

Ich war Gruppenführer und Atemschutzträger. Man führt das erste Fahrzeug an und leitet und koordiniert den Einsatz. Ab dem 65. Geburtstag darf man laut Feuerwehrgesetz keine Einsätze mehr fahren, deshalb kümmere ich mich jetzt ums Gerätehaus, die Fahrzeugpflege und Besorgungen, die Befüllung der Atemschutzgeräte oder die Reinigung der Schläuche und der Bekleidung. Das geht bei der Feuerwehr auch nach dem 65. Geburtstag.

Was war in all den Jahren Ihr schönster Einsatz?

Naja, schön ist bei einem Unfall oder Brand immer relativ, aber es ist immer toll, wenn der Schaden möglichst gering ist, also materiell wenig zerstört worden ist und vor allem keiner eine Rauchvergiftung oder Schlimmeres bekommen hat. Da bin ich immer sehr froh.

Mussten Sie im Einsatz schon mal wirklich lachen?

Ja. Das war allerdings nicht bei der Feuerwehr, sondern beim BRK. Wir wurden zu einem Unfall gerufen, weil zwei ältere Herren mit ihren Goggomobilen zusammengestoßen waren. Es ist Gott sei Dank nichts Schlimmes passiert, aber als die Männer ausgestiegen sind, sind beide ganz komisch durch die Gegend gehüpft. Letztendlich hat sich herausgestellt, dass beide einen Holzfuß hatten.

Was ist auf der anderen Seite für Sie das Schlimmste an Ihrem Job?

Ganz schlimm ist es immer, wenn ein Unfall tödlich endet. Einmal wurden wir zum Beispiel gerufen, weil ein Bauarbeiter Gras gemäht hat und dabei in ein Wespennest geraten ist. Durch die vielen Stiche hatte er einen allergischen Schock. Wir haben alles versucht, aber er ist leider daran gestorben.

Hat Ihnen Ihre Ausbildung als Rettungsassistent bei der Feuerwehr geholfen?

Ja, natürlich. Besonders bei Unfällen. Da kann es manchmal eine Weile dauern, bis der Sanka kommt, und wenn wir schon mal mit der medizinischen Erstversorgung anfangen, können wir wertvolle Minuten gewinnen. Einmal ist eine Frau in den Graben gefahren und hatte durch die Aufregung starken Unterzucker. Wir haben dann sofort einen Zugang gelegt und Glukose gespritzt. Bis der Rettungswagen da war, war sie schon wieder ansprechbar.

Gab es auch einen Einsatz, der gefährlich für Sie war?

Das war damals der Chemieunfall in Schwaig. Da hat ein Lkw, der Chemikalienfässer geladen hatte, über Nacht geparkt. Eines war nicht ganz dicht und ist dann ausgelaufen. Das wegzumachen, war ein Riesenaufwand und auch nicht ganz harmlos, weil wir zum einen nicht wussten, was das für ein Zeug war und zum anderen, weil sich durch die ätzende Flüssigkeit die Sohlen von unseren Gummistiefeln aufgelöst haben.

Hatten Sie da Angst?

Richtig Angst hatte ich beim Ausrücken noch nicht, aber es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man nicht weiß, was gleich passiert. Besonders, wenn man in ein brennendes Haus reingeht. Da ist es sehr wichtig, dass man den Rückzugsweg frei hält und man seinen Kameraden blind vertrauen kann.

Gab es auch Momente, bei denen Sie sich – auf gut Bairisch – ans Hirn langen mussten?

Auf jeden Fall. Das sind definitiv die Gaffer. Früher war das noch nicht ganz so schlimm wie jetzt, aber man muss wirklich den Kopf schütteln, wenn dann Auffahrunfälle passieren, weil die Leute nur noch mit ihren Handys rumwedeln und Videos machen und nicht mehr auf den Verkehr achten. Das sind einfach unnötige Unfälle. Besonders schlimm ist es, wenn die Rettungskräfte nicht durchkommen. Dann kommt für jemanden vielleicht die Hilfe zu spät, weil irgendwelche Leute unbedingt ein Foto haben wollen.

Was werden Sie am aktiven Dienst am meisten vermissen?

Die Einsätze. Draußen sein und helfen. Ausrücken würde ich jetzt aber wirklich nur noch im absoluten Notfall, falls zu wenig Leute da wären. Sonst bleibe ich im Feuerwehrhaus.

Haben Sie einen Tipp für die folgende Generation?

Schmeißt zwischendrin einfach mal den Grill an und ratscht ein bisschen. Gute Zusammenarbeit und Kameradschaft sind für diese Arbeit essenziell. Ohne geht’s nicht.

Das Gespräch führte Olivia Rademacher.