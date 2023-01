Dorado der seltenen Schmetterlingsarten

Von: Markus Schwarzkugler

Hauhechel-Bläulingen gefällt’s auch in Notzing. © Claudia Buchhart/BN

Die Notzinger Blühwiese des Bund Naturschutz wird Teil eines Forschungsprojekts mehrerer Unis.

Notzing – Was wurde nicht schon gestritten um die Blühwiese am Notzinger Ortsrand, die der Erdinger Bund Naturschutz (BN) im Jahr 2019 gepachtet hat. Wie berichtet, ging es im Sommer 2020 im Gemeinderat hoch her um das Mähen der Wiese und um einen verweigerten gemeindlichen Zuschuss. Mittlerweile wird aber nicht mehr gestritten, sondern vor allem geforscht. Im Zentrum stehen seltene Schmetterlingsarten.

Mehrere Universitäten sind auf der Fläche unterwegs, im Rahmen eines Forschungsprojekts mit dem Namen „Grassworks“. Der BN hat die Wiese ursprünglich zur Renaturierung gepachtet. Sie wird jetzt über mehrere Jahre von dem Wissenschaftsprojekt untersucht und begleitet.

„Die Wiese war zuvor ein intensiv bewirtschafteter Maisacker, auf dem die BN- Kreisgruppe eine vielfältige Blühwiese mit einigen Strauchinseln und einem Streifen für selten gewordene Ackerwildkräuter angelegt hat“, blickt der BN in einer Pressemitteilung zurück. Die Fläche werde lediglich zweimal jährlich gemäht, wobei jeweils Streifen für die Überwinterung von Insekten stehen blieben.

Wissenschaftlerinnen hätten kürzlich zahlreiche Schmetterlingsarten wie zum Beispiel Zwerg-Bläuling, Kurzschwänziger Bläuling, Grünader-Weißling oder Wander-Gelbling entdeckt, die sich im Sommer des vergangenen Jahres auf der Blumenwiese in Notzing getummelt hätten. Und: Nicht nur Allerweltsarten wie Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs, Großes Ochsenauge und Kohlweißlinge wurden laut BN beobachtet, sondern auch seltene Arten wie Schornsteinfeger oder Kleines Wiesenvögelchen haben die Wiese als Lebensraum für sich entdeckt.

Die Blühwiese am Notzinger Ortsrand nach dem Mähen im Sommer 2020. © Roland Albrecht (Archiv)

Eine Mitarbeiterin der Technischen Universität (TU) München hatte 2021 bei der BN-Kreisgruppe angefragt, ob er eine Fläche für die Untersuchungen zur Verfügung stellen könnte. Die Notzinger ist nun eine von 90 ausgewählten Renaturierungsflächen, quer verteilt über ganz Deutschland, deren Entwicklung der Biodiversität vom bundesweiten Projekt „Grassworks“ erforscht wird.

Dieses geht auf eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zum Erhalt der Artenvielfalt zurück und wird auch komplett von diesem finanziert. Das Hauptaugenmerk des Projekts liegt darauf, inwiefern und warum sich die Ergebnisse der Renaturierung in unterschiedlichen Modellregionen unterscheiden.

Federführend für das Gesamtprojekt ist die Leuphana Universität Lüneburg. Sie schreibt auf ihrer Homepage: „Mit den Ergebnissen wollen wir einen signifikanten Beitrag zu der Frage leisten, wie Wiesen und Weiden so bewirtschaftet werden können, dass ökologisch hochwertige Ökosysteme entstehen und erhalten werden und gleichzeitig Landwirte für diese Gemeinwohlleistungen fair honoriert werden.“

Einbezogen sind insgesamt fünf Universitäten, darunter auch die Uni Greifswald, die Technische Universität München und das Thünen-Institut, ein Insitut für Biodiversität in Braunschweig. Im Wettbewerb 2022 der UN-Dekade für die Wiederherstellung von Ökosystemen wurde das Projekt „Grassworks“ in die Top Ten gewählt.