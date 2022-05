Unfall in Notzing: An Kandler-Kreuzung kracht’s

Von: Markus Schwarzkugler

Unfall in Notzing: Der BMW einer Freisingerin, die leicht verletzt wurde, musste am Montagmorgen abgeschleppt werden. © Feuerwehr Notzing

Eine Verletzte und viel Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagmorgen an der Kandler-Kreuzung in Notzing ereignet hat.

Notzing – Wie die Erdinger Polizei berichtet, war ein 71-jähriger Österreicher gegen 5.40 Uhr mit seinem Mercedes GLK auf der Römerstraße aus Moosinning kommend Richtung Oberding unterwegs. An der Kreuzung zur Erdingermoos Straße übersah er das Stoppschild und fuhr ungebremst in die Kreuzung ein. Nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte eine 47-Jährige aus dem Landkreis Freising, die mit ihrem 1er BMW in die Kreuzung auf der vorfahrtberechtigten Straße einfuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 47-Jährige leicht verletzt wurde und mit dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung ins Klinikum Erding gebracht werden musste. Der Mercedes-Fahrer und seine 56-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

Beide Autos wurden beschädigt, der BMW musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 23 500 Euro. Im Einsatz war neben Polizei und Rettungsdienst auch die Feuerwehr Notzing.