Stumme Zeugen eines dunklen Kapitels

Alte Geräte wurden vor zehn Jahren in Notzing gefunden. Aus Metall und Holz hat der Oberdinger Wolfgang Fritz Kunstwerke geschaffen. Doch ihn treibt mehr um. Denn die Gegenstände haben wohl einem polnischen Zwangsarbeiter aus der NS-Zeit gehört. Nun sucht Fritz mit einem Historiker Zeitzeugen.

Notzing – Stumme Zeugen erinnern, nur noch in Rudimenten erkennbar, auf einer Notzinger Wiese am Ortsausgang Richtung Moosinning, an eine dunkle Zeit deutscher Geschichte. Der Oberdinger Holzbildhauer Wolfgang Fritz ist vor zehn Jahren über einen Bekannten im Ort auf diesen Fund aufmerksam gemacht worden. Jetzt will er mit dem Historiker Giulio Salvati eine bislang unbekannte Geschichte aus dem Nationalsozialismus rekonstruieren.

Die einstige Wiese hinter jenem Anwesen, dessen unbewohnte Gebäude deutlich vom Verfall gezeichnet sind, ist längst zugewachsen. Ein kleines, nur schwer zu durchdringendes Dickicht ist mittlerweile dort entstanden. Wohl schon seit gut 70 Jahren beherrscht wilde Natur das Areal hinter einer alten Scheune. Und auf dieser Fläche hat Fritz schon 2008 allerlei bäuerliches Gerät aus Metall gefunden, das ihn sofort in seinen Bann zog.

+ Künstler Wolfgang Fritz hat in mühevoller Kleinarbeit Kunstwerke mit Fahrradfelge Schwungrad und Egge geschaffen. © Albrecht

Denn die Natur, ganz konkret mehrere Eschenbäume, hat das alte Metall wiedererobert. „Auf wundersame Art und Weise“, so Fritz, „sind die Bäume hier eine Verbindung mit dem alten Eisen eingegangen, als ob sie gemeinsam über dieses dunkle Kapitel Erdinger Geschichte Zeugnis ablegen wollten“.

„Dunkel“ vermutet der Künstler deshalb, weil nach ersten Berichten von Notzinger Bürgern wohl einst ein polnischer Zwangsarbeiter diese Metall-Gegenstände gesammelt und dort gelagert hat. Von jenem mutmaßlichen Sammler aber fehlt bisher jede Spur.

Im ersten Ansatz jedenfalls war Fritz (69), dessen Holz-Kunstwerke im Landkreis bestens bekannt sind, so begeistert von seinem Fund, dass er in mühevoller Kleinarbeit daraus eine Egge, ein Schwungrad und eine Fahrradfelge geschaffen hat, jeweils belassen im gefundenen Eschenholz.

Bäume ziehen das Metall nach oben

Doch die Arbeit mit der ungewöhnlichen Materie hat ihn auch auf die Hintergründe neugierig gemacht. Zudem traf er, mehr zufällig, vor kurzem den italienischen Historiker Giulio Salvati (30). Der Forscher deutscher Geschichte, der zur Zeit ein Stipendium an der New York University genießt und dort den Titel eines promovierten Philologen anstrebt, hat bereits 2016 ein Referat über Fremdarbeiter im Zweiten Weltkrieg verfasst.

Der Forscherpreisträger des Historischen Vereins hat darüber auch schon Vorträge gehalten und ist sicher, „dass es ein reges Interesse an der öffentlichen Auseinandersetzung mit diesem Thema gibt“. Nach wie vor liegen in besagtem Wäldchen, vermutlich einer ehemaligen Obstbaumwiese, ein altes, offensichtlich selbst gebautes Wägelchen, eine ehemalige Deichsel mit langsam verrottender Holz-Achse, ein Heuwender mit einem fast noch intakten Sitz sowie kleinere Gegenstände wie etwa ein Wecker.

Die Patina auf dem alten Metall zeigt, dass alle diese Gegenstände wohl schon sehr lange der Witterung ausgesetzt waren. Sie sind in ihrer jeweiligen Funktion aber noch erkennbar. So fasziniert zum Beispiel der Rahmen einer ehemaligen Stalltür: Einst lag er wohl am Boden, wie andere Exemplare auch. Doch ein Bäumchen in seiner Nähe, das er leicht berührte, hat ihn im Lauf der Jahrzehnte beim Wachsen mit nach oben gezogen – jetzt steht dieser Rahmen senkrecht. Um Licht ins Dunkel dieser ominösen Gegenstände zu bringen, suchen Fritz und Salvati nun nach Zeitzeugen.

Wer kann Hinweise geben?

„Wir wollen Geschichte rekonstruieren, denn das vergrabene Erbe des Zweiten Weltkriegs und der Zeit danach können auch die Gegenwart aufrütteln“, sind sich die beiden Entdecker sicher. Sie suchen nach dem Namen jenes Zwangsarbeiters, freuen sich über alle Infos, die vielleicht helfen, ein spannendes Historien-Mosaik zusammenzusetzen. „Denn nicht aufgearbeitete Geschichte wirkt oftmals wie eine begrabene Fliegerbombe, die nach Jahrzehnten der Unsichtbarkeit plötzlich explodiert.“

Wer glaubt, Hinweise zu haben, kann sich bei Wolfgang Fritz per E-Mail an kwolfgangfritz@googlemail.com oder unter Tel. (0 81 22) 90 93 37 melden.

Friedbert Holz