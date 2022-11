Notzinger Kriegerverein freut sich auf seinen 100. Geburtstag

Von: Markus Schwarzkugler

Geehrt (vo., v. l.): Vorsitzender Georg Maier, Georg Eschbaumer, Martin Hofmüller, Josef Reitinger sen., Martin Weindl, Johann Weindl, Georg Weindl, Werner Fleschütz; (hi., v. l.) Gabriele Kronseder, Johann Stemmer, Wolfgang Melchner sen., Franz Pfister, Manfred Kressierer, Andreas Wachinger, Anton Maier, Herbert Mayr, Johann Rötzer, Hans Straßer, Martin Strohmaier, Tobias Maier, Manfred Schmid, Stefan Hofmann, Anton Hartshauser. © Kriegerverein

In der Jahreshauptversammlung des Krieger- und Soldatenvereins Notzing gab es neben zahlreichen Ehrungen und Neuwahlen auch einen Ausblick auf das Gründungsfest und einen Vereinsausflug.

Notzing – Nach zweijähriger Corona-Zwangspause war es nun allerhöchste Zeit für eine Jahreshauptversammlung des Krieger- und Soldatenvereins Notzing. Das Interesse war groß, laut einer Mitteilung des Vereins freute sich Vorsitzender Georg Maier, über die Hälfte der 80 Vereinsmitglieder begrüßen zu dürfen. Immerhin standen ja zahlreiche Ehrungen und Vorstandswahlen an.

Maier blickte auf die vergangenen drei Jahre zurück. Coronabedingt gab es nur wenige Vereinsakivitäten, die sich im Wesentlichen auf Vorstandssitzungen und die Teilnahme an Beerdigungen beschränkten. Die wichtigsten Ereignisse waren der Beschuss der Salutkanone im Oktober 2020 und die Teilnahme am 150-jährigen Gründungsfest der Krieger- und Soldatenkameradschaft Oberding im Juni 2022.

Schon wesentlich mehr stand bei den 39 Ehrungen an, die sich angestaut hatten. Für zehn Jahre Vereinsmitgliedschaft überreichte Maier drei Urkunden, für 25 Jahre 35 Urkunden und für 40 Jahre eine Urkunde (siehe Foto). Ihre Auszeichnung persönlich nicht entgegennehmen konnten Georg Angermair, Georg Ippisch, Lobermeier Erich, Anton Maier, Stefan Maier, Thomas Wachinger, Gerhard Dittrich, Josef Fleischmann, Thomas Hofmüller, Werner Ippisch, Wolfgang Matschulla, Günter Meier, Rudolf Kassubek sen., Josef Straßer, Georg Weiller und Peter Widmann.

Frischgewählter, bewährter Vorstand (v. l.): Franz Bachmaier (Vorsitzender Ortsgruppe Aufkirchen), Josef Gerschlager, Wolfgang Melchner jun., Markus Ettinger, Andreas Bauer, Georg Reitinger, Wolfgang Melchner sen., Johannes Straßer, Georg Killi und Georg Maier. © KriegerVerein

Kassenwart Johannes Straßer berichtete von einem kleinen Finanzplus in jedem der drei Jahre und einer entsprechend soliden Finanzbasis. Die Wahl leitete der Vorsitzende des Krieger- und Soldatenvereins Aufkirchen, Franz Bachmair. Sie war schnell erledigt, alle Vorgeschlagenen nahmen sie an. Mit Ausnahme der Kassenprüfer blieb alles beim Alten.

Es folgte ein kurzer Bericht über die Aktivitäten des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge in der Ukraine und Russland. Dabei hieß es, dass die Bergung und Umbettung der sterblichen Überreste von gefallenen deutschen Soldaten im Weltkrieg zu Beginn des Krieges in der Ukraine fast vollständig zum Erliegen gekommen sei und nur sehr schleppend wieder in Gang komme. Nur im westlichen Teil der Ukraine laufe es fast wieder normal.

Zum Schluss gab Maier noch einen kurzen Ausblick auf das kommende Jahr, wenn der Verein seinen 100. Geburtstag mit einem Gründungsfest und einem Vereinsausflug nach Meran feiert.

Der Vorstand:

Vorsitzender: Georg Maier; Kassier: Johannes Straßer; Beisitzer: Josef Gerschlager, Georg Killi, Anton Maier, Wolfgang Melchner sen., Georg Reitinger; Kassenprüfer: Andreas Bauer, Markus Ettinger; Kanonier: Wolfgang Melchner sen., Wolfgang Melchner jun.