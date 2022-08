Notzinger Weiher: Die lange Suche nach einem Kiosk-Pächter

Wirtswitwe Gertrud Link macht länger weiter als gedacht – Landkreis verhandelt gerade

Von Markus Schwarzkugler schließen

Die Suche nach einem neuen Pächter für den Kiosk am Notzinger Weiher ist für den Landkreis ein schwieriges Unterfangen. Seit Monaten findet sich niemand. Bis es soweit ist, macht die Witwe von Kiosk-Legende Heini Link, weiter. Aber auch sie hofft auf eine baldige Lösung.

Notzing – Für viele Badefreunde war diese Nachricht ein Schock: Heini Link, der legendäre Wirt des Kiosks am Notzinger Weiher, war in den frühen Morgenstunden des Neujahrstags unerwartet im Alter von 72 Jahren verstorben. Dabei hatte er erst im Sommer 2021 sein 50-jähriges Jubiläum als Kiosk-Pächter gefeiert.

Für seine Witwe Gertrud war für die anstehende Badesaison schnell klar, dass sie den Kiosk nicht einfach geschlossen zurücklassen würde, bis der Landkreis, dem das Areal am Weiher gehört, einen neuen Pächter gefunden hat. Dass sie aber für die komplette Saison als Wirtin bleiben würde, hatte die Erdingerin auch nicht gedacht. Doch die Suche des Landkreises nach einem neuen Wirt läuft nach wie vor – sie ist alles andere als eine einfache Angelegenheit und bislang im Sande verlaufen.

Die erste Bewerbungsfrist ist bereits vor über vier Monaten, am 8. April, verstrichen. Ein geeigneter Kandidat wurde dabei nicht gefunden, und ohnehin war das Interesse nicht sonderlich groß, wie Karin Fuchs-Weber, Büroleiterin und Sprecherin von Landrat Martin Bayerstorfer, bestätigt. Doch immerhin: „Wir sind aktuell mit jemandem in Verhandlungen“, berichtet sie. Aussichtsreiche Verhandlungen? Dazu möchte Fuchs-Weber derzeit noch nichts sagen.

Bis ein neuer Pächter einen Vertrag unterzeichnet hat, wird sich ihr zufolge mit Sicherheit noch bis September/Oktober hinziehen, zumal derzeit ja Sommerferien seien. Bis die Wirtin oder der Wirt dann vor Ort am Weiher anzutreffen ist, wird es laut Fuchs-Weber wahrscheinlich Frühjahr 2023.

In der Ausschreibung des Landkreises heißt es, dass der neue Pächter die Reinigung der Toilettenanlage übernehmen soll, was bislang nicht der Fall ist. „Das ist ja nichts Ungewöhnliches“, sagt Fuchs-Weber zu dieser Ausschreibungsmodalität. Dass das eventuell Bewerber abschreckt, kann sie sich nicht vorstellen. Sie verweist eher auf die explodierenden Energiepreise, die es künftigen Pächtern nicht gerade einfacher machen dürften.

In jedem Fall fordert der Landkreis auch eine Generalsanierung des Kioskgebäudes. Heini Link, der sich in den vergangenen Jahrzehnten der Unterstützung seiner beiden Töchter und seiner Gertrud sicher sein konnte, hat den Kiosk 1971 selbst erbaut, er war die gesamten 50 Jahre der einzige Wirt am Notzinger Weiher. Doch:. „Herr Link wollte seinen Kiosk nicht groß verändert wissen“, sagt Fuchs-Weber. Aber nun müssten eben Dinge wie zum Beispiel Rohrleitungen erneuert werden.

Bekanntlich war das Verhältnis Heini Links mit dem Landratsamt etwas angespannt, nachdem dieser am Weiher einen Jugendzeltplatz errichtet und Link diesen als Bedrohung für das Naturidyll gesehen hatte. Mit diesen Sorgen war er auch an die Öffentlichkeit gegangen.

Seine Witwe Gertrud berichtet, dass sie diesen Sommer eigentlich von Monat zu Monat damit gerechnet habe, dass bald ein Nachfolger kommt. Auch bei ihr hätten ein paar Interessenten vorbeigeschaut, offenbar habe sich aber alles zerschlagen. Mit Unterstützung der Tochter habe sie weitergemacht, das Angebot reduziert – die bei den Gästen so beliebte Currywurst „gibt’s natürlich immer noch“ –, die Öffnungszeiten auf 19 Uhr gekürzt.

Dennoch: „Ob im Kiosk oder daheim – mein Mann geht einfach narrisch ab. Er hat mit seiner Persönlichkeit den ganzen Raum ausgefüllt, während ich immer eher im Hintergrund war. Wir haben uns sehr gut ergänzt“, sagt Gertrud Link, der die Arbeit irgendwann zu viel wird.

Ihre Gäste hätten Bedenken geäußert, ob künftig im Kiosk nicht alles anders sein werde, und sie schon gefragt, ob sie nicht weitermachen wolle. „Aber ich bin jetzt 66, habe genug gearbeitet in meinem Leben. Den Kiosk haben wir immer nebenbei gemacht. Ich will ohne meinen Mann nicht weitermachen“, stellt Gertrud Link klar, die sich seit kurzem über das zweite Enkelkind freut, für das sie mehr Zeit haben will.

Eine leichte Aufgabe wird es für den Nachfolger der Links so oder so nicht. „Wenn ich hier alles nur wegen Geld machen würde, dann hätte ich schon vor 30 Jahren aufgehört“, meinte Heini Link zu unserer Zeitung anlässlich seines 50. Jubiläums. Ob seine Frau Gertrud den Weiher bald vermissen wird? „Ich mag es zwar nicht zugeben, aber wahrscheinlich schon.“

Ausschreibung verlangt Sanierung

„Mein Mann geht einfach narrisch ab“