Der Notzinger Weiher hat wieder einen Wirt

Koco Klinger beerbt Kiosk-Legende Heini Link – Schwierige Suche nach neuem Pächter

Er ist ein Tausendsassa, ein Mann für beruflich heikle Missionen. Koco Klinger schreckt nicht mal davor zurück, ein Projekt anzupacken, das sich erst mal lange Zeit niemand anzupacken getraut hat: Der 63-Jährige übernimmt den Kiosk am Notzinger Weiher und tritt damit in riesige Fußstapfen.

Notzing – Er tritt damit quasi auch in die einzigen, die dort jemals hinterlassen wurden. Denn in über 50 Jahren, die der Kiosk nun besteht, gab es mit Heini Link genau einen einzigen Wirt. Er starb am Neujahrstag 2022, seine Witwe Gertrud betrieb den Kiosk übergangsweise weiter. Dass sie das die ganze Badesaison 2022 machen würde, hätte sie zunächst nicht gedacht. Doch der Landkreis tat sich schwer mit der Suche nach einem neuen Pächter. Doch nun ist eben Koco Klinger da.

Mit dem Thema Kiosk kennt er sich aus. Denn seit 2017 betreibt der Althamer den kleinen Lotto-Laden neben der Jet-Tankstelle an der Alten Römerstraße in Erding. „Der stand schon vor dem Abriss“, erzählt er. Vor ihm war unter anderem die heuer im Februar verstorbene Irmi Stein 25 Jahre lang Betreiberin gewesen. Große Fußstapfen also auch hier. „Kommunikation ist wichtig, die braucht auch eine Stadt“, sagt Klinger und meint damit den täglichen Ratsch bei ihm, das Zeitung lesen, das Austauschen über die Nachrichten. Ein sozialer Treffpunkt eben, bei dem sich die Menschen noch kennen. „Das ist Kiosk, das ist Leben“, sagt Klinger.

+ „Eine Jahrhundertmannschaft“, die A-Jugend der JFG Sempt, hat Koco Klinger (l.) 2012 als Co-Trainer zum Bezirksoberliga-Aufstieg geführt. Ein aktuelles Foto von ihm? Wollte er partout nicht machen lassen. © Dieter Priglmeir

So lebhaft soll’s auch am Notzinger Weiher zugehen. „Ich habe gelesen, dass der Landkreis Probleme bei der Nachfolger-Suche hat“, erzählt Klinger. Dass es dort eventuell mal keinen Kiosk mehr geben könnte? „Das wäre schade gewesen“, sagt er. Also ging er auf den Landkreis zu. Aber nicht einfach nur deswegen.

Das Projekt muss schon was haben, betont Klinger. „Es muss von der Wurzel auf passen“, sagt er. Und das tut es ihm zufolge. Er verweist auf den Jugendzeltplatz, auf den Naturlehrpfad. „Die Kinder, die am Notzinger Weiher unterwegs sind und nicht am Halli-Galli-Baggerweiher (er meint den Kronthaler Weiher in Langengeisling; d. Red.), sind etwas Besonderes. Sie wollen etwas lernen.“ Und: „Die Leute kommen hier sogar aus München her, um zu genießen.“ Etwa die Natur, die zwitschernden Vögel.

Das alles klingt ziemlich genau nach dem, was auch Heini Link so sehr am Notzinger Weiher schätzte. Zufällig kannten sich die beiden. Denn Klinger brachte den Links in Erding die Post vorbei, was den einen oder anderen Ratsch zur Folge hatte. Der Draht zu seiner Witwe war entsprechend gut. Die beiden haben sich schon zum Kaffee getroffen, Gertrud Link gab Klinger ein paar Tipps, etwa was die Technik im Kiosk angeht. Gerade wird noch geputzt, hergerichtet. Kommenden Freitag sollte dann das erste Mal geöffnet sein. „Das Wetter wird aber schlecht“, weiß Klinger.

Mit einem – er inklusive – vierköpfigem Team wird er sich nun fortan um den Erdinger Kiosk- und Lottoladen sowie um die kleine Wirtschaft am Notzinger Weiher kümmern. „Wir versuchen’s jetzt, und dann schauen wir mal“, sagt Klinger, der am Weiher auf die Dienste einer Köchin setzt. Klassiker wie die bei Link so beliebte Currywurst oder Schnitzel soll es auch weiterhin geben, dazu Süßes für die Kinder, die für Klinger, wie er betont, die Zukunft sind. Die Speisekarte werde „ganz klassisch, so wie’s beim Heini Link auch war“. Vielleicht auch mal Grillteller mit Cevapcici, meint er. Er setze auf regionale Produkte, auf Qualität.

+ Über 50 Jahre war Heini Link am Notzinger Weiher anzutreffen. Seine Witwe Gertrud führte den Kiosk nach seinem Tod am Neujahrstag 2022 übergangsweise weiter. Nun ist ein Nachfolger gefunden. © Markus Schwarzkugler

Wie in Klingers Vertrag mit dem Landkreis steht, wird er den Kiosk bei guter Witterung in der Badesaison von April bis September zu einer Kernöffnungszeit von 12 bis 20 Uhr betreiben. Der Wirt ist laut Vertrag auch für das Mähen des Rasens am Kioskgelände zuständig oder für das Putzen der Toiletten. Dass gerade solche Kriterien die Suche des Landkreises nach einem Pächter nicht gerade erleichtert haben, kann sich Klinger gut vorstellen. Das Landratsamt schreibt von „zahlreichen Gesprächen und Verhandlungen mit Interessenten“. Klinger gibt sich aber optimistisch, dass auch die Badegäste mitziehen werden, nicht einfach ihren Müll in die Landschaft werfen – ein Thema, das auch Link immer umtrieb –, sondern Natur und sanitäre Anlagen achten. „Ich habe Vertrauen in die Menschen“, sagt er.

Der Sohn einer Kroatin und eines Griechen ist gelernter Töpfer, war dann später im (2007 geschlossenen) Hinterhoftheater in München für die Gastronomie zuständig. Auch im Schlachthof – also der kulturellen Veranstaltungsstätte – hat er gearbeitet. Und über der Lach- und Schießgesellschaft, erzählt der Vater zweier erwachsener Kinder, hat er mal gewohnt. Sein Nachbar damals: Willy Astor. Wenn man sich mit Klinger unterhält, packt er Anekdoten wie diese zuhauf aus. Mit den Leuten entspannt ratschen und lachen können, das braucht’s wohl auch einfach als Kioskbetreiber. Und nicht zuletzt, wenn man auf ein Original wie Heini Link folgt.

Es braucht einfach einen Draht zu den Menschen, wie beim Fußball-Trainer, findet das Mitglied der SpVgg Eichenkofen und des TSV Erding. Vergleiche zwischen Kioskbetrieb und seinem Herzenssport zieht Klinger gerne. Er hat früher in einigen Vereinen gekickt, die A-Jugend der JFG Sempt Erding hat er 2012 als Co-Trainer zum Aufstieg in die Bezirksoberliga geführt.

Ob es nun am Notzinger Weiher ähnlich stark für ihn laufen wird? „Ich wünsche ihm viel Erfolg“, sagt Klingers Vorgängerin Gertrud Link. Fast die gesamte Geschichte des 1971 eröffneten Kiosks – nämlich 47 Jahre lang – hat sie ihren Mann dort unterstützt. Jetzt wird sie sich am Weiher zum ersten Mal unbeteiligt auf die Wiese legen können. „Ein bisserl Wehmut wird aufkommen, wenn ich da vorbeikomme“, ist sie sich sicher. Klinger wird ihr für einen Kaffee und einen guten Ratsch auf jeden Fall zur Verfügung stehen.

Landrat Martin Bayerstorfer sagt: „Ich freue mich, dass wir mit Herrn Klinger einen erfahrenen Kioskpächter gefunden haben, der mit seinem Angebot sicherlich dazu beitragen wird, dass viele Gäste unseres Notzinger Weihers die sommerlichen Badetage noch mehr genießen können. Für die erste Saison wünsche ich ihm gutes Wetter und viele zufriedene Gäste.“