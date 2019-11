Fallenjagd im Naturschutzgebiet: Hundehalter in Angst

Für Hubert B. (Name geändert) und seinen Hund sollte es ein schöner Spaziergang im Naturschutzgebiet (NSG) Notzingermoos werden. Doch eine Entdeckung vermieste ihm die Laune: An der Goldacher Straße fand B. ein Schild, angeschraubt an einem Baum. Dieses zieren ein großes Warnzeichen und der Hinweis: „Fallenjagd – Hunde bitte anleinen!“

Notzing – Für Hubert B. (Name geändert) und seinen Hund sollte es ein schöner Spaziergang im Naturschutzgebiet (NSG) Notzingermoos werden. Doch eine Entdeckung vermieste ihm die Laune: An der Goldacher Straße fand B. ein Schild, angeschraubt an einem Baum. Dieses zieren ein großes Warnzeichen und der Hinweis: „Fallenjagd – Hunde bitte anleinen!“

B., selbst Anwohner im NSG, macht das sprachlos. „Wer kann unbesorgt bei dieser Beschilderung Wiesen und Wälder durchqueren?“ Er sorge sich nicht nur um Spaziergänger mit Vierbeiner – er selbst habe seinen Hund stets angeleint –, sondern etwa auch um Pilzsucher und Freizeitjogger. „Das ist wie in der Steinzeit, da kriegt man Angst“, schimpft B.

Auch Eisenschranke sorgt für Missfallen

Für ihn ist klar: Mit der Schilder-Aktion sollen Erholungssuchende aus dem Naturschutzgebiet herausgehalten werden. Die Tafeln seien nicht der erste Versuch. B. verweist auf Ärger um eine im Wald angebrachte Eisenschranke, das Landratsamt sei derzeit an der Sache dran. Auch andere Anwohner würden schon den Kopf schütteln.

B.s Vorwurf gilt dem zuständigen Jagdpächter Erich Lobermeier. Auf Nachfrage unserer Zeitung berichtet er, dass in dem Notzinger Jagdrevier, das sich auf 1300 Hektar erstreckt, insgesamt zwölf Lebendfallen ausgebracht seien. Darin könnten sich theoretisch zwar auch kleine Hunde oder Katzen verfangen, Verletzungsgefahr bestehe für sie aber nicht. Man müsse sie dann nur wieder freilassen. Auch für Menschen seien die Fallen ungefährlich. „Wir wollten die Leute sensibilisieren, ihre Tiere nicht frei laufen zu lassen“, erklärt Lobermeier. Deswegen hätten seine Jäger kürzlich die Schilder angebracht. „Durch Anleinen könnte man sich viel Aufregung ersparen“, findet er.

Betonrohrfallen mit 30 Zentimetern Durchmesser

Die Fallen seien durchgängig im Wald ausgebracht, scharf gestellt seien sie aber nur zu den erlaubten Jagdzeiten. Füchse würden zum Beispiel nicht von April bis Juni/Juli gejagt, da sie dann ihren Nachwuchs großzögen. Es handle sich um sogenannte Betonrohrfallen mit 30 Zentimetern Durchmesser.

Für Menschen sei es „ein Ding der Unmöglichkeit“, sich darin zu verfangen, so Lobermeier. Die Fallen hätten die Notzinger Jäger im Rahmen eines Niederwild-Programms vom Bayerischen Jagdverband bekommen. „Sie entsprechen den Vorschriften“, sagt Lobermeier.

Täglich würden sie kontrolliert. „Wird bei diesen Kontrollen ein gefangener Fuchs oder Marder entdeckt, wird das Tier getötet“, erklärt Lobermeier. „Der Fuchsbestand nimmt brutal überhand.“ Ähnlich sehe es beim amerikanischen Marder aus, der sich enorm vermehre. Das Problem mit ihm: Er räumt Gelege aus und schnappt sich Jungwild.

Jagdverband: Fallenjagd und Naturschutzgebiet, das schließt sich nicht aus

Fallen im Naturschutzgebiet – passt das überhaupt zusammen? Thomas Schreder, Vorsitzender des Kreisjagdverbands und Vizepräsident des Bayerischen Jagdverbands, sagt: Ja. In der Rhön zum Beispiel seien Fallenjagden wegen des Raufußhuhns wichtig, da sich diese dort sonst zu stark vermehren würden. „Fallenjagd und Naturschutzgebiet, das schließt sich nicht aus“, sagt Schreder. Eine Art der Raufußhühner sei zum Beispiel der Birkhahn. „Bis 1956 hatten wir den in Erding“, sagt Schreder. Was den Spaziergang im Wald angeht, hat er einen Wunsch an Tierbesitzer: „Hunde immer an die Leine.“