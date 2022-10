Oberding: Bereit für den aktiven Dienst bei der Feuerwehr

Von: Gabi Zierz

Freuen sich auf ihren Einsatz: die jungen Feuerwehranwärter beim Lehrgang in Oberding. © Feuerwehr

Frauenpower in Oberding: 10 der 24 Feuerwehranwärter waren weiblich. Alle absolvierten das MTA-Basismodul erfolgreich. Das ist der erste Schritt zum aktiven Dienst.

Oberding – Einen starken Lehrgang konnten die Ausbilder um Kreisbrandmeister Andreas Milde zur Feuerwehrgrundausbildung „MTA Basismodul“ in Oberding begrüßen. Über zweieinhalb Wochen absolvierten die Teilnehmer aus Aufkirchen, Eitting, Eittingermoos, Kirchasch, Niederding, Notzing, Oberding und Schwaig an drei Abenden die Woche und samstags in 45 Unterrichtsstunden zahlreiche Übungen in Theorie und Praxis.

Besonders erfreut zeigte sich das Team um Milde über die zehn Frauen unter den 24 Feuerwehranwärtern. „Die freiwilligen Feuerwehren haben sich schon immer dadurch ausgezeichnet, dass in deren Mannschaften eine große Bandbreite an Berufen und Fähigkeiten vereint ist“, betonte Milde: „Bei der Vielfalt der Aufgaben sind die jungen Damen deshalb für jede moderne Feuerwehr eine Bereicherung.“ Mit Marco Knauer aus Eittingermoos und Florian Söhl aus Eitting engagieren sich auch zwei Mittdreißiger als Quereinsteiger für die Feuerwehr.

In einer von Kreisbrandinspektor Lorenz Huber organisierten Einsatzübung konnten die Teilnehmer gleich ihr Wissen unter Beweis stellen. Nach bestandener Prüfung dürfen die 16- bis 18-Jährigen unter ihnen nun in den eingeschränkten Einsatzdienst übernommen werden. „Das heißt für sie, Einsätze nur tagsüber und in Begleitung eines erfahrenen Feuerwehrmannes“, erklärte Milde. Alle Volljährigen dürfen schon uneingeschränkt Dienst tun. Dazu sind in den nächsten zwei Jahren noch weitere Ausbildungsmodule zu absolvieren, bevor sich die jungen Brandschützer in einem Truppführerlehrgang für höherwertige Schulungen weiterbilden können.

Für den aktiven Feuerwehrdienst haben sich qualifiziert: Feuerwehr Aufkirchen: Esmeralda Boden, Sarah Greinsberger, Emma Hirner, Elin Klein, Felix Kurzbuch und Vincent Mai.

FF Eitting: Franziska Hofer, Florian Söhl, Leni Stöckl und Katharina Strobl. FF Eittingermoos: Marco Knauer. FF Kirchasch: Florian Althier und Simona Balherr. FF Niederding: Markus Schaurer und Matthias Viechter. FF Notzing: Marie Kutscher und Fabian Schmid. FF Oberding: Florian Kaiser, Markus Lanzinger und Paul Schellenberg. FF Schwaig: Antonia Gensbichler, Carlos Heil, Tobias Reitinger und Frank Strzybny.