„Eine solche Krise hatte ich nicht im Portfolio“

Am Arbeitsplatz: Bürgermeister und Bayern-Fan Bernhard Mücke ist nun 59+1 oder wahlweise 61-1 Jahre alt. Ein blaues Hemd darf’s trotzdem mal sein. © Markus Schwarzkugler

Corona, Krieg: Die Welt ist in den vergangenen drei Jahren ins Wanken geraten. Selbst eine für ihre – relativ überschaubare – Größe so wohlhabende Gemeinde wie Oberding musste bei Projekten ungewohnterweise ein bisserl bremsen. Stichwort Rathaus-Neubau. Trotzdem oder gerade deshalb ist Bürgermeister Bernhard Mücke hochzufrieden mit der ersten Hälfte der laufenden Wahlperiode.

Oberding – Denn hatte er zwar die Krisen zunächst logischerweise nicht in seinem Portfolio, wie er sagt, so stehen darin nun viele erfolgreich angestoßene oder bereits abgehakte Aufgaben.

Herr Mücke, drei Jahren sind rum. Zufrieden?

Ja, für die Krisen, die es gab, bin ich zufrieden. Corona hat bei den Menschen tiefe Gräben aufgerissen, die nur langsam wieder zuwachsen. Der Zusammenhalt in Oberding war groß. Egal, ob Masken nähen, für Andere Einkäufe besorgen – oder die Vereine, die sich sehr gut aufgestellt haben in dieser Zeit. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen.

Der Gewerbesteuereinbruch war enorm.

Wir sind da von 32 auf 4,7 Millionen gekommen. Man versucht ja, als Bürgermeister für alles gewappnet zu sein, aber eine solche Krise hatte ich nicht in meinem Portfolio.

Wie schaut’s denn mittlerweile steuertechnisch aus?

Wir erreichen unser Ziel heuer nicht. Wir waren sehr mutig, haben zwölf Millionen angesetzt und werden das nicht erreichen. Aktuell sind wir unter zehn. Wir haben im Gemeinderat, in dem sich nach den letzten Wahlen einiges geändert hat, trotz allem genauso kollegial, freundschaftlich und entschlossen weitergearbeitet wie die sechs Jahre zuvor. Und viel auf den Weg gebracht.

Wäre denn mal eine Gemeinde wie Wartenberg was für Sie? Wenig Geld und viel Streiterei?

(lacht) Viel Feind, viel Ehr. Das hat sicher auch seinen Charme. Nachdem ich aber die Ruhe von Oberding gewohnt bin, genieße ich diese Vorzüge. Ich will hier aber keine Wertung abgeben, was mir nicht zusteht. Als ich 2014 Bürgermeister wurde, habe ich früh gelernt, dass jede Kommune anders tickt. Sicherlich wäre es mehr als interessant, mal in Wartenberg ein, zwei Sitzungen zu leiten. Doch in Oberding ist mir nicht langweilig, auch wenn’s im Rat ruhiger ist.

Das liegt auch an den vielen Projekten. Da wäre einmal das neue Gewerbegebiet Schwaig.

Da haben wir sofort reagiert und nicht flughafenaffines Gewerbe angesiedelt. Das dauert natürlich noch, bis wir damit Gewerbesteuer generieren. Aber da wir ja im Besitz der Flächen waren, schöpfen wir bereits Grundstücksverkäufe ab.

Zu Steuererhöhungen war man im laufenden Haushalt im Gegensatz zu anderen nicht gezwungen.

Die Grundsteuer fällt nicht ins Gewicht, man ärgert nur die Bürgerinnen und Bürger. Wir haben’s im Gemeinderat diskutiert, aber gesagt, wir lassen’s. Wir wissen aktuell auch noch gar nicht, wie sich die Lage entwickelt. Wir müssen die Stellschrauben wo anders anziehen, unsere Gewerbekraft wieder in den Griff kriegen. Mit nur einem guten Standbein kann man nicht überleben.

Gibt’s Neues zur Firmenauswahl? Von Group7 und SKS, die zum Zug kommen, haben wir berichtet.

Memodo (Photovoltaik-Großhändler aus München; wir berichteten) kommt auch. Das sind dann die drei Großen bislang. Ich finde, dass wir da auf ein zukunftsträchtiges Pferd setzen. Die große Fläche haben wir schon vergeben, oben an der künftigen S-Bahn haben wir noch Flächen frei.

Im Rahmen des „Firmen-Castings“ im Gemeinderat haben sich schon viele Unternehmer vorgestellt. Kommen da die meisten auch zum Zug?

Nein, das ist nicht möglich. Wir haben aber noch in Oberding beim Rewe ein paar kleine Flächen und in Schwaig. Da werden wir für die mittelständischen Betriebe noch mal vier, fünf Grundstücke ausschreiben. Aber jetzt läuft erst mal die Erschließung des Gewerbegebiets Schwaig. Das hängt alles mit dem Ausbau der Kreisstraße ED5 zusammen und mit dem künftigen S-Bahnhof Schwaigerloh mit Parkhaus. Ein Thema, das uns in den nächsten drei Jahren stark beschäftigen wird.

Genauso wie der neue Bauhof in Aufkirchen.

Wir werden noch heuer den Bauplan verabschieden. Die Abbrucharbeiten sind für den Herbst geplant. Wenn alles nach Plan geht, werden wir die Ausschreibungen für den Bauhof im Herbst/Winter angehen. Das haben wir bewusst noch nicht getan wegen der Entwicklung der Baupreise. Da hat man ja den Eindruck gewonnen, dass die eher gewürfelt wurden als kalkuliert. Aber wir haben auch aktuell einen funktionierenden Bauhof und nicht die große Not.

Wie schaut’s mit dem neuen Rathaus aus?

Der städtebauliche Wettbewerb läuft noch, wir haben uns noch nicht entschieden. Es sind drei sehr gute Vorschläge von Architekturbüros. Die Entscheidung soll vor Weihnachten fallen. Unser Rathaus ist zu klein, ich weiß. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen schon alle sehr beengt, wenn man sich andere Rathäuser anschaut. Aber wir müssen Geduld haben und erst mal schauen, wie wir aus der Krise kommen. Darum sind wir hier ein bissl auf die Bremse getreten, was ungewöhnlich ist für die Gemeinde Oberding (schmunzelt). Ansonsten haben wir in den ersten drei Jahren ja Etliches umgesetzt.

Was würden Sie an dieser Stelle noch nennen?

Wir haben unseren Schulcampus fertiggestellt, die Realschule saniert. Ein Meilenstein ist auch der neue Grundschulverbund mit der Gemeinde Eitting, der wohl in Bayern einzigartig ist. Außerdem haben wir Bebauungspläne gesatzt und auch nachverdichtet. Zudem haben wir die Moosstraße saniert, ein Wohnhaus am Schwaiger Wenzelberg realisiert, dazu eine Obdachlosenunterkunft. Wir bekommen eine Hebammenpraxis und haben ein neues Wasserwerk. Und für den Umweltschutz gibt es ja – dank des Einsatzes von Vize-Bürgermeister Anton Nußrainer – zwei zentrale Pflanzenschutz-Befüllstationen, die rege genutzt werden.

Geschlafen wurde nicht.

Man kann nicht sagen, dass wir nichts getan hätten (schmunzelt). Die Krisen haben uns nicht ausgebremst, sie haben uns nur verlangsamt. In den nächsten drei Jahren wollen wir die Bebauungspläne in Aufkirchen, Schwaig und Notzing voranbringen. Wir bekommen ein neues Feuerwehrhaus in Schwaig, in Niederding ist auch eines nötig. Da sind wir gerade am Eruieren. Das Rathaus wird in diesen drei Jahren leider noch nicht kommen.

Dann ja vielleicht in Ihrer nächsten Amtsperiode. Aber wollen Sie überhaupt noch mal antreten?

(schnauft durch) Das weiß ich jetzt noch nicht, wir haben ja erst Halbzeit. Über sowas werde ich mir frühestens in einem Jahr Gedanken machen. Die Grundvoraussetzung ist, dass man gesund ist. Ich bin heuer immerhin 59+1 geworden.

Alles Gute nachträglich!

Passt schon, danke, ich nehme das eh nicht so ernst. 59+1 deshalb, weil ich ja Bayern-Fan bin und kein Sechzger. Sie können auch 61-1 sagen (schmunzelt). Ich habe viele Sechzig-Mitgliedsanträge geschenkt bekommen. Wenn ich nochmal antrete, wäre ich 63.

Und am Ende der Wahlperiode immerhin 69.

Ich bin ja auch Aufsichtsratsvorsitzender vom Pflegestern, Vorsitzender der Volkshochschule und vom Wasserzweckverband. Alles spannende Dinge, bei denen man voll eingebunden ist. Also: In einem Jahr, aber früher stelle ich mir die Frage nicht. In der Verwaltung und im Gemeinderat haben wir jedenfalls eine so gute Zusammenarbeit, sodass es da keinen Grund gibt, aufzuhören.