Oberding ehrt Vorbilder für die Gesellschaft

Von: Bernd Heinzinger

Die drei Lebensretter, die beim Notzinger Ortsfest vorbildlich gehandelt haben (v. l.): Susanne Hofmann, Tobias Mayr und Josef Reitinger jun. © Bernd Heinzinger

Die Gemeinde Oberding ehrt Absolventen, Feuerwehrmänner und drei Lebensretter.

Oberding – Einen schönen Abend in der Airbräu-Tenne am Münchner Flughafen gab es auch in diesem Jahr wieder für die erfolgreichen Schüler, Jubilare bei den Feuerwehren und weitere verdiente Bürger der Gemeinde Oberding. Bürgermeister Bernhard Mücke freute sich beim Blick auf die Gäste darauf, dass viele der Einladung folgten und bat zu allererst drei ganz besondere Helfer auf die Bühne.

Beim Notzinger Ortsfest im August 2022 gab es einen dramatischen Notfall. Josef Reitinger jun., Tobias Mayr und Susanne Hofmann retteten dabei mit ihrem schnellen Einsatz das Leben eines Mannes: „Sie haben vorbildlich reagiert und ihn reanimiert“, lobte Mücke. Diese Hilfe wäre in der heutigen „Wegschau-Gesellschaft“ alles andere als selbstverständlich. Alle drei Lebensretter sind auch bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv, ihre kompetente Hilfe spreche für die dortige „sehr gute Ausbildung“, lobte der Rathauschef.

Auch andere Floriansjünger wurden anschließend geehrt – für langjährige aktive Dienstzeit. 25 Jahre dabei sind: Martin Bauer, Christian Bauer, Andreas Schmid (alle Oberding) und Michael Huber (Niederding). Bereits 40 Jahre leisten Werner Kallinger und Lorenz Strobl (beide Niederding) ihren Dienst für die Gesellschaft. „Ihr alle seid nicht nur bei den Einsätzen dabei, sondern opfert eure Freizeit ehrenamtlich für Übungen und Training. Dafür gebührt allerhöchster Respekt“, bekräftigte Mücke.

Für ihren Dienst ehrte Bürgermeister Bernhard Mücke (l.) die Feuerwehrmänner (v. l.) Lorenz Strobl, Werner Kallinger, Andreas Schmid, Michael Huber, Christian Bauer und Martin Bauer. © Bernd Heinzinger

Auch die besten Schüler, Studenten und Auszubildende der Gemeinde durften sich über eine Auszeichnung vom Bürgermeister freuen: „Solche Noten waren einst für mich unerreichbar, ich habe mich eher durchgewurschtelt“, meinte Mücke lachend und fügte an: „Mein größter Erfolg war, dass ich den Radlführerschein als Zweitbester bestand.“

Die guten Noten wären nur mit viel Fleiß, Ehrgeiz und Ausdauer möglich: „Solche Leistungen sind nicht selbstverständlich und dafür bedanke ich mich bei ihnen sehr.“ Einige der Geehrten sind Wiederholungstäter, der eine oder andere war bereits zum vierten Mal von der Gemeinde eingeladen.

Die erfolgreichsten Absolventen Oberdings beim Gruppenbild mit Bürgermeister Bernhard Mücke (v. l.): Carina Zweckstätter, Helena Ippisch, Manuela Bozowicki, Werner Ippisch, Patrick Kassubek, Maria Steiger, Julia Maier, Sophia Sepp, Miriam Reitinger und Susanne Stemmer. © Bernd Heinzinger

Gehrt wurden: Julia Zweckstätter (Studium Fachlehrerin für Ernährung und Gestaltung, Note 1,0), Juliane Kreppold (Allgemeine Hochschulreife, 1,0), Jakob Landbrecht (Allgemeine Hochschulreife 1,0), Emma Handt (Mittlerer Schulabschluss, 1,0), Susanne Stemmer (Master of Financial Law, 1,1), Julia Körger (Bachelor Professional in Gestaltung, 1,16), Carina Zweckstätter (Allgemeine Hochschulreife, 1,2), Helena Ippisch (Bachelor Professional in Agrarwirtschaft, 1,22), Werner Ippisch (Master of Science, 1,3), Lucia Schiller (Quali, 1,3), Sophia Sepp (Allgemeine Hochschulreife, 1,4), Markus Holzmann (Master of Science, 1,4), Patrick Kassubek (Bachelor Professional in Technik, 1,4), Manuela Bozowicki (Staatlich geprüfte Kinderpflegerin, 1,5), Katharina Nußrainer (Master of Arts Produktmanagement, 1,5), Vincent Straßer (Master of Arts Innenarchitektur und Möbeldesign, 1,5), Miriam Reitinger (Allgemeine Hochschulreife 1,5), Julia Maier (Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement, 1,7), Maria Steiger (Allgemeine Hochschulreife, 1,8) und Nina Mann (Allgemeine Hochschulreife, 1,8).

Damit die Schülerinnen und Schüler, vor allem die Jüngsten, sicher zum Unterricht kommen, dafür braucht es Schulweghelfer. Mücke: „Sie stehen bei jedem Wetter draußen und sorgen für die Sicherheit der Kleinen. Dafür gilt ein großer Dank.“

Sandra Brunner hörte nach zwölf Jahren mit diesem Ehrenamt auf und bekam für ihr Engagement einen schönen Blumenstrauß überreicht. Geehrt wurden außerdem: Andrea Kaiser, Sylvia Krause, Konstantinos Vorilas, Jakob Huber, Therese Öttle, Susanne Ascher, Ingrid Scholz und Anna Ostermair.

