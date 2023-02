Der erste Grundschulverbund Oberbayerns

Einschulung in Eitting oder Oberding? Eltern haben ab Herbst die freie Wahl

Von Markus Schwarzkugler schließen

Melden wir unser Kind an der Grundschule in Eitting oder in Oberding an? Bald haben die Eltern die freie Wahl. Möglich macht das ab dem kommenden Schuljahr ein neuer Grundschulverbund.

Oberding/Eitting – „Wir sind der erste in Oberbayern“, sagte Oberdings Bürgermeister Bernhard Mücke bei einem Pressegespräch am Freitag. Mit dem Verbund soll die Zusammenarbeit der beiden Schulen ausgebaut werden, auch ein pädagogisches Konzept steckt dahinter.

Und man will der demografischen Entwicklung Rechnung tragen, wie Eittings Bürgermeister Reinhard Huber erklärte. Vor drei Jahren wurden erste Überlegungen angestellt. „Der Grund für den Start waren bei uns die Zahlen einer Bedarfsanalyse vom Kindergarten“, so Huber. In Aufkirchen und Niederding – die Kinder dieser beiden Oberdinger Ortschaften besuchen aktuell die Eittinger Schule – gebe es neue Baugebiete, darüber hinaus nun auch in Gaden-Mitte und bald in Eitting. „Wir werden unsere Schule irgendwann sprengen“, umschrieb Huber die Ausgangslage.

Als Gründe für den Verbund nannte Mücke die perfekte Zusammenarbeit auf VG-Ebene und die Entwicklung der Schülerzahlen – aktuell sind es 181 in Eitting und 195 in Oberding. Mücke betonte aber: „Wir sind kein Notverbund, es geht um die Verbesserung der Qualität.“

Nach diversen Besprechungen von Gemeinden, Schulen und Schulamt haben die Gemeinderäte vergangenen Dezember der Verbundsgründung zugestimmt. Dass die Regierung von Oberbayern aber so schnell dem öffentlich-rechtlichen Kooperationsvertrag grünes Licht geben würde – die Genehmigung erfolgte vergangene Woche –, damit hätten Schulamtsdirektor Robert Leiter und er selbst nicht gerechnet, sagte Mücke. Vielmehr seien sie von einem Start im übernächsten Schuljahr ausgegangen. Daher sprach Mücke nicht nur allen Beteiligten, unter anderem der Verwaltung im Rathaus, ein dickes Lob aus, sondern auch der Regierung.

Dem Projekt positiv gegenüber steht auch Leiter, der passenderweise von 2003 bis 2006 die damalige Grund- und Teilhauptschule in Eitting geleitet hat. Sie wurde aufgelöst, ab 2007 ging es dann zur Grund- und Mittelschule in Oberding. Die Kooperation wurde seither kontinuierlich weiterentwickelt. „Ich halte die Idee für äußerst innovativ, das ist ein neues Kapitel in der Schulpartnerschaft“, sagte der Schulamtsdirektor. Er betonte, dass beide Häuser eigenständig bleiben und ihr eigenes Profil behalten sollen. „In Eitting haben wir eine gesicherte Zwei- und in Oberding eine gesicherte Dreizügigkeit.“

„Wir kommen den Eltern ziemlich groß entgegen“, befand Johann Deschu, der die Grund- und Mittelschule in Oberding leitet. Vieles sei ohnehin schon eingespielt, etwa der Bus, der die Eittinger Kinder mittags zur Nachmittagsbetreuung bringe.

Eittings Schulleiterin Dijana Pfanzelt berichtete, dass man ein gemeinsames pädagogisches Konzept erstellt habe. Dieses beinhalte zum Beispiel gemeinsame Fortbildungen, digitale Bildung, Wertevermittlung und den Umgang mit Natur und Umwelt. Ein Schwerpunkt in Eitting sei die Entwicklung zur Umweltschule. Zudem sei man eine „bewegte Schule“, etwa mit Bewegungsmöglichkeiten und Koordinationsspielen im Flur. Kürzlich sei man zum ersten Mal Eislaufen gegangen, für die dritten Klassen gebe es Schwimmunterricht.

Dass die moderne Schule in Oberding gerade auch auf dem digitalen Sektor viel zu bieten hat, machte Deschu deutlich. „Mit dem digitalen Lernen können wir ganz tolle Angebote machen“, sagte er.

Während es in Eitting für den Nachmittag die Mittagsbetreuung gibt, können die Eittinger Kinder schon jetzt auch die Offene Ganztagsschule in Oberding nutzen. „Das Angebot für die Eltern ist eine Komplettabdeckung“, sagt Deschu.

Ab Herbst können dann die Kinder der ersten Klassen aus Aufkirchen und Niederding in Oberding eingeschult werden, wenn gewünscht. Anfang März ist Einschreibung. Die Eltern haben nun noch Zeit, sich zu überlegen, wo sie ihr Kind anmelden. Die neue Regelung beginnt nur mit den Erstklässlern. Die Kinder der höheren Jahrgangsstufen sind von der Neuregelung nicht betroffen. Fragen und Antworten gibt es auch auf den Webseiten der beiden VG-Gemeinden.