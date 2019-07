Erpresser fordert von Schüler 50 000 Euro und kommt mit Freispruch davon

Ihren Augen traute eine Familie nicht, als Ende November 2018 vor ihrer Haustür in Oberding ein Erpresserbrief lag. Adressiert war er an den 15 Jahre alten Sohn. Handschriftlich drohte der Verfasser, er werde den Buben vom Mofa ziehen, verprügeln, dass er nicht mehr wisse, wie er heiße, und ihn entführen, sollte er nicht 50 000 Euro an einer Bushaltestelle hinterlegen.

Oberding/Erding – Ihren Augen traute eine Familie nicht, als Ende November 2018 vor ihrer Haustür in Oberding ein Erpresserbrief lag. Adressiert war er an den 15 Jahre alten Sohn. Handschriftlich drohte der Verfasser, er werde den Buben vom Mofa ziehen, verprügeln, dass er nicht mehr wisse, wie er heiße, und ihn entführen, sollte er nicht 50 000 Euro an einer Bushaltestelle hinterlegen.

Die Eltern wandten sich mit einem sehr konkreten Verdacht an die Polizei. Die konnte einen 19-Jährigen ausfindig machen. Der musste sich nun vor dem Erdinger Amtsgericht verantworten. Der junge Mann verließ es mit einem Freispruch in der Tasche. Denn die Erpressung war ihm nicht nachzuweisen.

Der Angeklagte versicherte, er habe mit dem Brief nichts zu tun. Zu dem Schüler habe er schon länger keinen Kontakt mehr. Das war nicht immer so.

Im Zeugenstand erklärte der Vater – dem Buben wurde die Aussage erspart –, beide hätten sich vom Bolzplatz gekannt, seien aber nie Freunde gewesen. Zudem habe man einer WhatsApp-Gruppe angehört. In der soll der Angeklagte immer wieder verstörende Aussagen gemacht haben, die auf eine Verzweiflungstat schließen ließen. Einmal habe der 19-Jährige sogar ein Foto verschickt, das ihn mit einem Messer am Hals zeigte. „Meinen Sohn hat das sehr bewegt, er hatte Mitleid“, sagte der Vater.

Den völlig anderen Chatverlauf zwischen den beiden nach dem Erpresserbrief konnte die Polizei rekonstruieren. Der 19-Jährige schrieb dem Schüler unter anderem, er solle sich waschen, „Du stinkst“ oder „Du bist so hässlich“. Eine Erklärung dafür hatte der Vater nicht.

Dennoch sagte er bei der Polizei aus, man sei sich aufgrund der Handschrift sicher, dass der 19-Jährige der Autor sei. Vor Gericht revidierte er diese Aussage. Lediglich vom Inhalt habe er auf die Urheberschaft des jungen Mannes geschlossen.

Noch ominöser: Der Angeklagte erklärte mehrfach, er habe diese Textbotschaften nie geschrieben. Dabei ist das Handy bis heute auf seine Mutter angemeldet, die Gebühren werden von seinem Konto abgebucht. Schon zur Tatzeit will er ein eigenes Handy mit einer anderen Nummer besessen haben. Was es mit Ersterem auf sich hat, darüber hüllte sich der Heranwachsende in Schweigen.

Sowohl Verteidiger Franz Bachmair als auch Staatsanwältin Sandra Belling kamen zu dem Schluss, dass sich eine direkte Verbindung zwischen den Handy-Botschaften und dem Erpresserbrief nicht ziehen lasse.

Richter Michael Lefkaditis meinte, allenfalls ein Schriftgutachten durch Experten des Landeskriminalamts könnte noch Licht ins Dunkel bringen. „Aber auch da werden wir keine 100-prozentige Sicherheit bekommen“, meinte er.

Am Ende ging es ganz schnell. Sowohl Belling als auch Bachmair forderten Freispruch – nicht aus Überzeugung, sondern aus Mangel an Beweisen. „Nicht alles lässt sich aufklären“, meinte Lefkaditis in seiner Urteilsbegründung – und sprach den jungen Mann frei. Der verließ den Saal, ohne eine Miene zu verziehen.