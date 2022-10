Oberding feiert seine Schulen

Von: Bernd Heinzinger

Das alte Schulgebäude an der Oberdinger Hauptstraße stammt aus dem Jahr 1972. Heute ist hier die Staatliche Realschule untergebracht. © Bernd Heinzinger

50 Jahre lang herrscht reger Schulbetrieb an der Oberdinger Hauptstraße. Die Grund- und Mittelschule blicken auf eine gemeinsame Geschichte zurück. Am Samstag wird gefeiert - zwei Jubiläen und eine Einweihung.

Oberding – Zwei Jubiläen und eine Einweihungsfeier: Im Oberdinger Schulzentrum ist am Samstag ab 9.30 Uhr eine Menge los. Feste gibt es dabei sowohl in der Grund- und Mittelschule als auch in der Realschule. Während Erstere 50 Jahre wird, zelebriert Letztere ihr zehnjähriges Bestehen. Und dazu gibt’s noch eine nachgezogene Einweihungsfeier.

Der Einzug der Klassen in das neue Gebäude der Grund- und Mittelschule fand zwar bereits im September 2020 statt, richtig gewürdigt werden konnte dies wegen der Corona-Pandemie allerdings noch nicht. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Neben den obligatorischen Ansprachen finden Darbietungen der Schüler und Führungen statt. Auch Rudolf Kreuz ist an diesem Tag mit dabei, er arbeitete als Konrektor ab dem Jahr 1972, als das alte Gebäude seiner Bestimmung übergeben worden war. In den damals erbauten Räumen ist seit zehn Jahren die staatliche Realschule untergebracht, was das zweite Jubiläum erklärt.

Johann Deschu ist Leiter der Grund- und Mittelschule Oberding. © Bernd Heinzinger

Der ehemalige Lehrer Peter Hauser schaute kürzlich zusammen mit Gemeindearchivar Gerhard Niklaus bei Johann Deschu, dem Leiter der Grund- und Mittelschule vorbei. Im Gepäck hatten beide eine Menge Fotos. Deschu erzählte ein wenig aus der Historie.

Im Schuljahr 1972/73 hätten insgesamt 270 Schüler zum ersten Mal das Schulhaus in Oberding betreten. Damals wie auch heute sorgte die Gemeinde für eine moderne Ausstattung: „Es gab 1972 bereits ein Sprachlabor, Overhead-Projektor und moderne Tafeln.“ Für die damalige Zeit sei das hervorragend gewesen. „Heute verfügen wir über digitale Tafeln, Computer oder Server, wir sind dank der Gemeinde weiter ganz vorne dabei“, freute sich der Schulleiter.

Weil die Einwohnerzahl wuchs, wurde 1995 der erste Anbau notwendig, sieben neue Klassenräume kamen hinzu. Bis 2009 fand dort der Unterricht der ersten bis sechsten Klassen statt, das änderte sich anschließend. Als neue Grund- und Mittelschule kamen die Klassenstufen sieben bis neun hinzu. Es wurde ein großer Um- und Anbau notwendig.

Seit damals gibt es weitere Fachräume und auch Mittags- sowie Tagesbetreuung. Die Einweihung der Erweiterung fand im November 2010 statt. Die Baumaßnahme der Gemeinde hatte eine dermaßen großzügige Dimension, dass sogar zu viel Platz geschaffen wurde. Das sollte ein gutes Argument dafür werden, die vom Kreistag beschlossene neue Realschule nach Oberding zu holen.

Die Realschüler zogen zum Schuljahr 2012/2013 mit zwei fünften Klassen in Oberding ein. Von Jahr zu Jahr kamen die weiteren Stufen bis zur zehnten Klasse hinzu. Schulleiter ab 2013/2014 war Martin Heilmaier. Denn ab diesem Zeitpunkt bekam die Einrichtung ihre Eigenständigkeit mit einem eigenen Lehrerteam, nachdem sie im ersten Jahr noch an die Herzog-Tassilo-Realschule in Erding angegliedert gewesen war.

Martin Heilmaier ist Leiter der Staatlichen Realschule, die vor zehn Jahren in Oberding aufgebaut wurde. © Bernd Heinzinger

Heilmaier: „Ich bin praktisch von Anfang an dabei, damals starteten wir gerade einmal mit 39 Schülern.“ Die Zahl stieg natürlich von Jahr zu Jahr. Bald kam darum die Erkenntnis, dass die – ursprünglich großzügig bemessenen – Räume nicht mehr ausreichten: „Es folgte die Diskussion, welche Schule neu gebaut werden soll“, erzählte der Leiter der Realschule.

Am Ende gab es den Beschluss, ein neues Gebäude für die Grund- und Mittelschule zu realisieren. Für Heilmaier eine gute Entscheidung: „Wir fühlen uns im alten Gebäude sehr wohl. Hier wurde alles modernisiert, von den Räumen bis hin zur Technik und Ausstattung.“ Besucher würden immer wieder meinen, dass es sich hier um einen Neubau handelt, berichtete der Rektor.

Auch Deschu ist mit der Entscheidung überaus zufrieden. Bei „seiner“ neuen Schule habe er im Vorfeld viele Wünsche einbringen können“, lobte er noch einmal die Gemeinde: „Das meiste wurde auch erfüllt.“

Die Grund- und Mittelschule besuchen heute 322 Schüler, in der Realschule sind es über 400. Für eine relativ kleine Gemeinde wie Oberding eine stolze Zahl. Zwischen den beiden Einrichtungen herrscht eine gute Nachbarschaft, es gibt sogar einige Kooperationen, etwa bezüglich der Sozialarbeit, der offenen Ganztagsschule und einigen Wahlfächern.

Tag der offenen Realschule

Am Samstag, 8. Oktober, wird gleich mehrfach gefeiert. Um 9.30 Uhr startet der offizielle Teil am Schulzentrum. Die staatliche Realschule nutzt dieses Datum, um zusätzlich einen Tag der offenen Tür abzuhalten. Von 13.30 bis 16 Uhr sind Schüler der 4. und 5. Klassen der Gemeinden Oberding, Berglern, Eitting, Fraunberg, Moosinning und Neuching dazu eingeladen. Während die Kinderdie Schule kennen lernen, werden die Eltern in der Mensa durch die Schulleitung über die Ziele und Besonderheiten der Oberdinger Realschule informiert.