Feuerwehr Oberding: Vorsitzender Sandtner bleibt

Von: Bernd Heinzinger

Der Vorstand des Oberdinger Feuerwehrvereins besteht aus (Bild oben, v. l.): Georg Deischl jun. (Beisitzer), Josef Huber (2. Kommandant), Markus Deischl (2. Vorsitzender), Moritz Maier (Kassier), Johannes Sandtner (Vorsitzender), Alexander Müller (Beisitzer), Daniel Neumaier (Schriftführer), Christian Bauer (Beisitzer), Albert Lackner (Beisitzer) und Bürgermeister Bernhard Mücke. Nicht auf dem Bild sind Kommandant Lorenz Huber und Beisitzer Tobias Kaiser. © Bernd Heinzinger

Er dreht noch eine allerletzte Runde: Johannes Sandtner bleibt dem Feuerwehrverein Oberding als Vorsitzender wegen der ausstehenden Festabrechnung noch weitere vier Jahre treu.

Oberding – Eigentlich wollte Johannes Sandtner schon in diesem Jahr nicht mehr für den Vorsitz des Vereins der Feuerwehr Oberding kandidieren. Durch das große Jubiläumsfest stehen allerdings noch einige Abrechnungen mit dem Finanzamt vor der Tür, und dabei wollte er den Verein nicht im Stich lassen: „Daher kandidiere ich jetzt noch ein letztes Mal, in vier Jahren ist aber auf alle Fälle Schluss“, betonte Sandtner vor den 47 Wahlberechtigten in der Jahreshauptversammlung im Neuwirt.

Wahlleiter und Bürgermeister Bernhard Mücke widersprach mit einem Schmunzeln: „Das ist doch albern, nach drei Amtszeiten wird man doch erst richtig warm.“ Auf alle Fälle bekam der alte und neue Vorsitzende ein Votum von glatten 100 Prozent. „Das ist ein Ergebnis, das wir uns als Bürgermeister auch wünschen“, kommentierte das Mücke lachend.

Bei den Wahlen der weiteren Vorstandsmitglieder gab es ebenfalls keine einzige Gegenstimme: Markus Deischl (2. Vorsitzender), Moritz Maier (Kassier), Daniel Neumaier (Schriftführer), Christian Bauer, Albert Lackner, Alexander Müller, Tobias Kaiser und Georg Deischl jun. (alle Beisitzer).

In der ersten Jahreshauptversammlung seit drei Jahren berichtete Sandtner über die Aktivitäten von 2019 bis 2021. Wenig überraschend war nur im ersten Jahr noch eine Menge los, Traditionsveranstaltungen wie der Kinderfasching oder das Maifest fanden damals im Gegensatz zu 2020 und 2021 noch statt: „Danach passierte leider so gut wie gar nichts mehr, haken wir es einfach ab“, sagte der Vorsitzende zur Pandemiezeit.

Kurz ging Sandtner auf die große Jubiläumsfeier in diesem Jahr ein: „Die Woche hat alles überstrahlt, es lief ohne große Zwischenfälle und am Ende können wir uns über ein kleines Plus freuen.“ Genaue Zahlen gebe es aber erst, wenn alles mit dem Finanzamt abgewickelt sei.

154 Mitglieder zählt der Feuerwehrverein Oberding aktuell, dank der Feierlichkeiten kamen eine Menge hinzu: „Wir haben während Corona sogar dazugewonnen“, freute sich Sandnter.

Kommandant Lorenz Huber hatte ebenfalls Erfreuliches zu berichten. Die Zahl der Aktiven stieg im Vergleich zum Vorjahr von 39 auf 43. Dazu kommen zwölf Jugendliche, 2021 waren es 13. Genau 107 Einsätze gab es im letzten Jahr, unter anderem bekämpften die Oberdinger Floriansjünger 13 Brände.

Auch in humanitärer Sache brachte sich die Oberdinger Feuerwehr ein: Für die Ukrainehilfe habe man dem Landkreis Material im Wert von rund 150 000 Euro „aus dem Kreuz leiern“ können, freute sich Huber abschließend.

Der Verein steht weiterhin finanziell auf stabilen Beinen. Kassier Moritz Maier berichtete von einem Startguthaben Anfang 2019 in Höhe von gut 27 000 Euro. Unter anderem wegen einer Spende für den Erdinger Hospizverein (1000 Euro), neuer Ausstattung und einer Einlage von 4000 Euro für die Festwoche reduzierte sich die Summe bis Ende 2021 auf rund 17 000 Euro. Die 4000 Euro sind aber mittlerweile wieder auf dem Konto. Für Ende des aktuellen Jahres bewege man sich in Richtung 23 000 Euro, betonte Maier.

Gemeindeoberhaupt Bernhard Mücke dankte der Feuerwehr vielfach und betonte: „Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr das alles leistet. Schließlich macht ihr alles freiwillig.“ Keine andere Aufgabe sei so zeitintensiv und auch gefährlich, wie der Dienst bei einer Feuerwehr.

Zum Abschluss der Vereinsjahreshauptversammlung standen noch Ehrungen auf dem Programm. Der Kommandant sagte dazu, dass man die meisten Ehrungen heuer bereits auf der eigenen Versammlung getätigt habe. Aber eine erfreuliche Ergänzung gab es dennoch: Vier Jungfeuerwehrler wurden unter großem Applaus in den aktiven Dienst bei den Floriansjüngern befördert. Paul Weichert, Elias Lorenz, Mark Richter und Mirjam Richter sind ab sofort vollwertige Mitglieder der Oberdinger Feuerwehr.

