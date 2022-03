„Der Vater des Erfolgs“: Oberdings Altbürgermeister Franz Schweiger feiert 95. Geburtstag

Von: Bernd Heinzinger

Glückwunsch: Jubilar Franz Schweiger sen. und seine Frau Maria (vorne) mit (v. l.) Vizelandrat Franz Hofstetter, Enkelin Carolina Schweiger,Sohn und 3. Bürgermeister Franz Schweiger jun. und Bürgermeister Bernhard Mücke. 30 Jahre Gemeindechef Ein Mann der Vereine © Heinzinger

Er war selbst zunächst gegen den Bau des Münchner Flughafens, doch am Ende machte Oberdings heutiger Altbürgermeister Franz Schweiger das Beste draus - und die Gemeinde wohlhabend. Jetzt wurde er 95.

Schwaig – Ohne ihn wäre die Entwicklung der Gemeinde Oberding wohl anders verlaufen: Mit Altbürgermeister Franz Schweiger sen. feierte nun einer ihrer bedeutendsten Bürger seinen 95. Geburtstag in schöner Runde im Schwaiger Postwirt.

Der Jubilar kam im Februar 1927 im elterlichen Anwesen in Oberding auf die Welt und besuchte dort die Schule. Später machte er seine Lehre zum Elektriker bei einer Firma in Pfrombach, ehe sein beruflicher Werdegang wegen des Zweiten Weltkriegs erst einmal pausieren musste. Das letzte halbe jahr des Kriegs war er in Deutschland beim Nachrichtendienst. Als wieder Frieden herrschte, machte Franz Schweiger seinen Meisterbrief und zog 1955 – frisch verheiratet – mit seiner Frau Maria nach Schwaig. Im gleichen Jahr übernahm er mit seinem im Jahr 2011 verstorbenen Bruder Fritz das E-Werk-Schweiger, das heute sein Sohn Franz Schweiger jun. leitet.

Die politische Karriere des Altbürgermeisters begann 1956, damals wurde er erstmals für die Schwaiger Liste in den Oberdinger Gemeinderat gewählt. Nach zehn Jahren im Gremium stellte er sich der Wahl zum Bürgermeister und gewann auf Anhieb. Von 1966 bis 1996 führte er die Geschicke der Gemeinde durch teilweise sehr schwierige und komplizierte Zeiten. Denn der Neubau des Flughafens München war bereits in aller Munde, und in Oberding gab es dazu viele negative Stimmen.

Sein Sohn Franz jun. betont: „Mein Vater stand dem Bau zwar auch sehr kritisch gegenüber, und ich erinnere mich noch, wie ich als Bub beim Demonstrieren in München mit dabei war. Er erkannte aber auch schnell, dass man das Beste herausholen muss.“ Es sei ein Spagat gewesen, und Franz Schweiger sen. brachte seine Gemeinde in die richtige Spur. Das einst landwirtschaftlich geprägte Dorf entwickelte sich zum hochmodernen Gewerbestandort und steht heute finanziell bestens da.

Bei der Feier lobte daher auch sein Nach-Nachfolger Bernhard Mücke: „Franz Schweiger sen. ist der Vater des Erfolgs, er hat Oberding jahrelang geprägt.“ Stets habe er das beste Ergebnis erreichen wollen und sei dabei auch häufig im Kreuzfeuer gestanden: „Das hat er aber immer souverän gemeistert und die Gemeinde durch stürmische Zeiten geführt. Er ist ein Großer in der Geschichte Oberdings“, sagte Mücke. 30 Jahre Bürgermeister sei eine Hausnummer: „Und man darf nicht vergessen, dass er das Ganze ehrenamtlich neben seiner Arbeit im Betrieb geleistet hat.“

Neben dem Flughafen gab es noch weitere wichtige Entwicklungsschritte für die Gemeinde: 1972 stand die Schulreform an. Das bedeutete, dass ein neues Gebäude finanziert werden musste. Die Gemeinde hatte dafür eigentlich kein Geld. Unter anderem durch Grundstücksverkäufe stemmte man aber die große Aufgabe. 1978 kam die Gebietsreform, bei der Notzing als neuer Ortsteil hinzugefügt wurde – ein weiteres prägendes Ereignis in der Geschichte Oberdings, das von Franz Schweiger sen. gemeistert wurde. Nicht zu vergessen sei zudem der Wasserzweckverband Moosrain, betont Franz Schweiger jun.: „Den hat mein Vater mitbegründet und bis 1996 als Vorsitzender geleitet.“

Seit 1955 ist der Jubilar mit seiner Frau Maria verheiratet, die beiden wohnen immer noch zusammen in ihrem Schwaiger Anwesen. Aus der Ehe entstanden zwei Kinder, neben Sohn Franz jun. auch die bereits verstorbene Tochter Marie-Theres, die von allen „Sessi“ genannt wurde. Die zwei Enkel Johannes (23) und Carolina (19) bereichern heute das Leben des Jubilars, der zudem in vielen Vereinen des Orts mitwirkte. Seien es die Feuerwehr Oberding, der Kriegerverein Oberding oder die Schützen Eustachia.

Franz Schweiger sen. engagierte sich vielfältig. Daneben zählten Wandern und Skifahren in den Bergen zu den großen Hobbys des Altbürgermeisters. Es wurde selten langweilig im Leben des 95-Jährigen, der sich heute noch guter Gesundheit erfreut. Das erkannte man auch schnell bei der Feier im Postwirt, wo sich der Jubilar über die vielen Gratulanten, darunter auch Vize-Landrat Franz Hofstetter, sichtlich freute und mit ihnen einen gemütlichen Abend erlebte.

